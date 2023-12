Mówisz, że składane smartfony to lipa? Jesteś w dużym błędzie

Składane smartfony cieszą się coraz większą popularnością wśród klientów, lecz wciąż nie zdetronizowały klasycznych konstrukcji. Są jednak na dobrej drodze, aby osłabić ich pozycję.

Składane smartfony pobiły rekord

Według najnowszego raportu Display Supply Chain Consultants (DSCC) trzeci kwartał 2023 roku był rekordowy pod względem wolumenu dostaw składanych smartfonów. W okresie od 1 lipca do 30 września 2023 roku wszyscy producenci dostarczyli 7 mln sztuk tego typu urządzeń, pobijając dotychczasowy rekord 6,1 mln z trzeciego kwartału 2022 roku.

Rok do roku wolumen dostaw zwiększył się zatem o 16%, natomiast względem poprzedniego kwartału (Q2 2023) aż o 215%. W trzecim kwartale 2023 roku najwięcej składanych smartfonów dostarczył Samsung – 72% całości. Jego udziały mocno jednak stopniały względem analogicznego okresu rok wcześniej, gdyż wówczas Koreańczycy odpowiadali za aż 86% całych dostaw.

Wynika to z faktu, że inni producenci rosną w siłę, choć wciąż daleko im do lidera. Drugi w zestawieniu jest Huawei z 9%, a trzeci HONOR z 8%. Ten ostatni może wkrótce przegonić swojego ex-właściciela, mimo że ma dużo krótszy staż na rynku składanych smartfonów. A w samych Chinach już mu to się nawet udało, ponieważ według Omdia w trzecim kwartale 2023 roku to właśnie HONOR dostarczył najwięcej składaków w swojej ojczyźnie (28%, podczas gdy Huawei 26%).

Końcówka 2023 roku będzie jednak nieco słabsza, ale wciąż mocna

Globalnie najlepiej sprzedającymi się składanymi smartfonami według DSCC były Samsung Galaxy Z Flip 5 (45% udziałów) i Galaxy Z Fold 5 (24%). Na kolejnych miejscach znalazły się Huawei Mate X3 i HONOR Magic V2 (po 6% każdy). Według przewidywań czwarty kwartał 2023 roku nie będzie jednak tak dobry dla producentów. DSCC spodziewa się bowiem, że w okresie od 1 października do 31 grudnia 2023 roku na rynek trafi już „tylko” 3,6 mln składanych smartfonów, co oznacza spadek o 35% względem Q3 2023, ale jednocześnie też wzrost aż o 47% rok do roku.

źródło: Display Supply Chain Consultants (DSCC)

Według prognoz udziały Samsunga w tym segmencie zmniejszą się w Q4 2023 do zaledwie 42%, podczas gdy Huawei i HONOR znacząco wzrosną, do odpowiednio 21% i 19%. Wówczas najpopularniejszymi modelami mają być kolejno Samsung Galaxy Z Flip 5 (22%), Huawei Mate X5 (15%), HONOR Magic V2 i Samsung Galaxy Z Fold 5 (12%). Sumarycznie w 2023 roku na rynek ma trafić 15,8 mln sztuk składanych smartfonów, co oznaczałoby wzrost o 23% względem 2022.