Discord udostępnił mocno odmienioną aplikację na smartfony

Discord to jeden z najpopularniejszych komunikatorów internetowych, skierowany przede wszystkim do graczy, ale korzystają z niego nie tylko oni. Użytkownikom właśnie jest udostępniana aktualizacja, która przynosi sporo zmian w aplikacji na smartfony.

Discord udostępnia nową, mocno odmienioną aplikację na smartfony

Discord przyznaje, że aplikacja mobilna na smartfony, wydana w 2015 roku, do tej pory była „zminimalizowaną” wersją programu na komputery osobiste. Nie było to idealne rozwiązanie, dlatego już około rok temu zaczęto myśleć o stworzeniu nowej wersji aplikacji na telefony. I teraz jest ona udostępniana użytkownikom.

Co się zmieniło? Całkiem sporo, ale nowy interfejs wygląda na przemyślany i intuicyjny. Po pierwsze, na dole ekranu znajdziecie cztery sekcje: Serwery, Wiadomości, Powiadomienia i Ty, które pozwolą Wam szybko przejść do tych, z których najczęściej korzystacie. Lista serwerów wygląda podobnie jak do tej pory, natomiast bardziej zmieniła się sekcja z wiadomościami. Na górze znajduje się wyszukiwarka, która pozwoli znaleźć Wam konkretną wiadomość (do dyspozycji są dodatkowe filtry, na przykład Osoby, Multimedia, Linki) oraz przewijana poziomo lista kontaktów.

Gdy jednak patrzę na swoją, nie mam pojęcia, w jaki sposób wybrano te, które mi się wyświetlają, bo z większością osób nie mam kontaktu od dłuższego czasu. Można jednak dodać wybrane osoby do ulubionych, lecz nie ma możliwości zmiany kolejności kontaktów na tej przewijanej poziomo liście. Discord zapewnia też, że ułatwił tworzenie grupowych czatów. Ponadto pojawiła się funkcja, pozwalająca za pomocą gestu przesunięcia odpowiedzieć na konkretną wiadomość (wcześniej przesunięcie od prawa do lewa wywoływało okno ze szczegółami czatu).

W sekcji Powiadomienia pojawią się wszystkie wiadomości, w których zostaliście oznaczeni oraz aktualizacje zaproszeń do znajomych, a także powiadomienia dotyczące wydarzeń na serwerach. Każde powiadomienie jest interaktywne – jeśli dotkniecie je, zostaniecie przeniesieni do konkretnej wiadomości, a w przypadku powiadomienia o przyjęciu zaproszenia do znajomych pozwoli to od razu wysłać prywatną wiadomość. Z kolei dotknięcie powiadomienia o początku wydarzenia na serwerze przeniesie Was od razu do niego. Przeczytane powiadomienia zostaną automatyczne usunięte z listy, więc nie będzie potrzeby czyścić jej ręcznie.

W sekcji Ty można natomiast m.in. zmienić swój profil i status oraz ustawienia konta. Do tych ostatnich można szybko przejść, dotykając szybko dwukrotnie ikonę sekcji Ty. Ponadto dodano do nich wyszukiwarkę, która ułatwi odnalezienie konkretnego ustawienia. Nowością jest też nowy motyw Midnight, który jest całkowicie czarny – powinien przypaść do gustu szczególnie posiadaczom smartfonów z ekranami OLED.

Co jeszcze nowego w najnowszej aktualizacji aplikacji Discorda?

W przypadku, gdy ktoś wyśle więcej zdjęć (nawet w wysokiej jakości do 25 MB), zostaną one ułożone w galerię – nie będą już wysyłane w pełnym rozmiarze każde osobno. Ponadto zaktualizowano interfejs połączeń głosowych i wideo oraz przyspieszono działanie aplikacji – Discord deklaruje, że na Androidzie uruchamia się ona o 55% szybciej, a na iOS o 43%. Warto jeszcze wspomnieć, że teraz program będzie przechowywać w pamięci do 700 ostatnich wiadomości w kanałach i (grupowych) wiadomościach prywatnych.