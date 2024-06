Tesla wprowadza przydatną funkcję. Pozwoli lepiej zadbać o jakość powietrza

Tesla w najnowszej, dużej aktualizacji Spring Update wprowadziła do swoich samochodów kilka ważnych ulepszeń. Jedną z nowości jest możliwość sprawdzenia stanu filtra kabinowego i filtra HEPA.

Tesla poinformuje o kondycji filtra kabinowego i HEPA

Uważam, że jednym z najlepszych rozwiązań w samochodach Elona Muska jest sposób, w jaki są one rozwijane. Otóż już zakupione auta otrzymują aktualizacje OTA, które mogą wprowadzać naprawdę spore zmiany i znaczące nowości. Przykładowo wydana właśnie aktualizacja Spring Update wdraża adaptacyjne reflektory doświetlające zakręty. Tak, wystarczy pobrać i zainstalować nowe oprogramowanie, aby zyskać dostęp do lepszych świateł, a to wszystko bez wyjeżdżania z garażu. Udostępniona aktualizacja to również poprawa kultury pracy klimatyzacji i szereg mniejszych usprawnień.

Co więcej, Spring Update wprowadza jeszcze rozwiązanie, które pomoże użytkownikom lepiej zadbać o jakość powietrza w samochodzie. Zanim przejdziemy dalej, to wypada wspomnieć, że Tesla stosuje wydajne filtry kabinowe i HEPA, których zadaniem jest oczyszczanie powietrza dostającego się do wnętrza auta.

Oczywiście wspomniane filtry należy wymieniać. Przykładowo w przypadku Modelu Y zaleca się wymianę filtra kabinowego co 2 lata, a filtra HEPA co 3 lata. Tylko że zużycie filtrów może się różnić w zależności od regionu i poziomu zanieczyszczenia powietrza. Możliwe więc, że filtr zużyje się wcześniej i tutaj z pomocą przychodzi nowa funkcja.

Tesla w ramach Spring Update dodała funkcję, która pozwala sprawdzić aktualną kondycję obu filtrów. Ich stan zużycia podawany jest w procentach – jak łatwo się domyślić, wartość 100% oznacza, że filtr jest nowy. Jeśli ktoś chce zobaczyć kondycję, to konieczne jest przejście do trybu serwisowego, ale jest to dość proste i zazwyczaj wymaga wykonania kilku prostych czynności.

Tesla Model 3 bez filtra HEPA, czyli podana jest tylko kondycja filtra kabinowego (źródło: @CheekyTesla, X)

Wymiana filtra w Tesli? Można sięgnąć po instrukcję

Tutaj producentowi należą się kolejne brawa. Otóż Tesla udostępnia instrukcje, które krok po kroku pokazują, jak można samemu wymienić filtr powietrza i filtr HEPA. Przykładowo tutaj znajdziecie instrukcję dotyczącą Modelu Y (po polsku). Wypada jeszcze wspomnieć, że sama wymiana nie jest skomplikowana i każdy powinien sobie z nią poradzić.