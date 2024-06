Na nowych ładowarkach Polenergia elektryka naładujesz w moment

Polenergia poinformowała, że zbuduje 39 nowych stacji ładowania samochodów elektrycznych. Warto zaznaczyć, że wśród nich znajdą się naprawdę szybkie ładowarki. Co więcej, do końca wakacji można korzystać z całkiem atrakcyjnej promocji.

Nowe, bardzo szybkie ładowarki Polenergia

W ostatnim czasie często możemy usłyszeć o planach różnych firm związanych z rozbudową infrastruktury ładowarek dla aut elektrycznych. Oczywiście to bardzo dobre informacje, bowiem podróżowanie BEV-em po Polsce staje się coraz wygodniejsze i łatwiejsze. Niedawno dowiedzieliśmy się, że punkty ładowania pojawią się pod sklepami Carrefoura, a sieć ładowarek zamierza rozbudować również Volvo.

Natomiast dla tych, którzy często podróżują autostradą A2, interesujące powinny być nowe plany firmy Polenergia. Otóż zakładają one wybudowanie 39 nowych stacji ładowania, a większa część z nich powstanie przy autostradzie A2. Wypada dodać, że już teraz przy tej autostradzie jest całkiem sporo ładowarek, zarówno tych należących do GreenWaya, jak i Ionity oferujących moc do 350 kW.

Polenergia zamierza przy A2 postawić aż 28 nowych ładowarek, które znajdą się na 8 MOP-ach. Mają to być ładowarki oferujące moc od 150 do 300 kW, czyli całkiem sporo. Ponadto w planach są ładowarki z kablami chłodzonymi cieczą, które pozwolą osiągnąć natężenie do 500/600 amperów i maksymalną moc na poziomie 400 kW. Strategiczne lokalizacje przy autostradzie zostaną wyposażone w nawet pięć ładowarek, których łączna moc sięgnie 1 MW. Oznacza to możliwość obsługi nie tylko aut osobowych, ale także samochodów ciężarowych eHDV.

Serwis elektrowoz.pl, powołując się na słowa Tomasza Jędrusika, menedżera marki Polenergia eMobility, informuje, że ładowarki przy A2 pojawią się w następujących lokalizacjach: MOP Chociszewo, MOP Rogoziniec, MOP Dopiewiec, MOP Konarzewo, MOP Targowa Górka, MOP Chwałszyce, MOP Skarboszewo i MOP Lądek.

Warto zauważyć, że nowe ładowarki powstaną również w Malborku. Będzie to tylko 22 kW, ale chyba więcej nie potrzeba, gdy na kilka godzin wybierzemy się na zwiedzanie Muzeum Zamkowego. W planach są również ładowarki w Kaliszu i Warszawie.

Niższe ceny i specjalna promocja

Polenergia w opublikowanym komunikacie wskazuje, że od 1 czerwca użytkownicy odczują obniżone ceny w ramach standardowych usług ładowania. Osoby, które są zarejestrowane w aplikacji, zapłacą za ładowanie na stacjach AC 1,60 złotych/kWh zamiast 1,97 złotych/kWh oraz na stacjach DC o mocy od 60 kW do 400 kW 2,19 złotych/kWh zamiast 2,45 i 2,69 złotych/kWh.

Natomiast użytkownicy niezarejestrowani oraz osoby, które wybiorą płatność przy pomocy terminala płatniczego zapłacą odpowiednio: 2,26 zł/kWh na stacjach AC oraz 3,10 zł/kWh na stacjach DC. Do każdej transakcji, tak jak dotychczas, zostanie doliczona opłata za rozpoczęcie sesji ładowania – 1 złoty.

Ponadto Polenergia przedłuża promocję Godziny i weekendy z OZE do końca sierpnia 2024 roku. Niewykluczone, że po wakacjach promocja też zostanie przedłużona. W jej ramach, od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00-15:00, ceny wynoszą: 1,39 złotych/kWh na stacji DC oraz 1,60 złotych/kWh na stacji AC. Z kolei w weekendy obie oferty będą identyczne – zarówno na DC, jak i na AC, zapłacimy tylko 1,39 złotych/kWh.