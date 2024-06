Max w Polsce już niebawem. Znamy wszystkie zasady i ceny pakietów!

Doczekaliśmy się. Już 11 czerwca 2024 roku platforma Max zastąpi HBO Max. Użytkownicy będą mogli wybierać spośród trzech pakietów subskrypcyjnych, a najtańszy z nich będzie dostępny za 19,99 złotych. Co jeszcze wiadomo?

Nowa platforma już za chwilę w Polsce

Serwis streamingowy Max zawitał do amerykańskich użytkowników już 23 maja zeszłego roku. W Polsce ma natomiast zadebiutować 11 czerwca 2024 roku, więc najwyższy czas, aby właściciele podzielili się informacjami na temat cen subskrypcji w naszym kraju.

Warner Bros. Discovery ogłosiło, że będziemy mogli wybierać spośród trzech różnych pakietów: Podstawowego, Standardowego i Premium. Będą one dostępne zarówno w rozliczeniu miesięcznym, jak i rocznym. Dodatkowo, do każdego można będzie dokupić Kanały TV i Sport, opłacane co miesiąc.

Ile trzeba zapłacić za pakiety Maxa w Polsce?

Za Pakiet Podstawowy zapłacimy 19,99 złotych za miesiąc lub 199 złotych, jeśli zdecydujemy się na rozliczenie roczne. Jest to najtańsza oferta Maxa w Polsce, która daje dostęp do treści z „ograniczoną liczbą reklam”. Warner Bros. Discovery porównuje tę formę do znanej nam już z serwisu Player. Wersja Podstawowa obejmuje filmy, seriale oraz programy w rozdzielczości Full HD, a także kanał linearny TVN HD, które możemy oglądać na dwóch urządzeniach w jednym czasie.

Pakiet Standardowy kosztuje 29,99 złotych za miesiąc lub 299 zł za rok. Obejmuje to samo co wersja podstawowa, tyle że bez reklam, a także daje możliwość pobrania maksymalnie 30 tytułów, które można obejrzeć w trybie offline. Subskrybenci tego pakietu mają też dostęp do kanałów linearnych HBO, HBO 2, HBO 3 i TVN HD. W jednym czasie można korzystać z treści na dwóch urządzeniach.

Z kolei Pakiet Premium jest ulepszeniem wersji Standardowej. Dzięki niemu możemy poznawać filmy, seriale i programy na czterech sprzętach jednocześnie, a także pobierać aż 100 tytułów – w tym 30 filmów – w trybie offline. Dodatkowo subskrybenci mają dostęp do wyższej jakości obrazu – w Full HD lub 4K – oraz dźwięku w Dolby Atmos. Ulepszenia te obsługiwane są przy wybranych tytułach. Cena oferty Premium wynosi 49,99 złotych za miesiąc lub 499 złotych w rozliczeniu rocznym.

Więcej telewizji i sportu

Dodatkowy pakiet Kanały TV i Sport kosztuje 20 złotych za każdy miesiąc. Może być wykupiony wraz z Pakietem Podstawowym, Standardowym lub Premium. Dzięki niemu użytkownicy mogą oglądać aż 25 kanałów na żywo.

(źródło: Warner Bros. Discovery)

Wśród programów znalazły się: TVN24, TVN24 BiS, CNN, Eurosport 1, Eurosport 2, TVN 7, TTV, METRO, TVN Style, TVN Turbo, TVN Fabuła, Animal Planet, Cartoon Network, Cartoonito, Discovery Channel, Discovery Historia, Discovery Life, Discovery Science, DTX, Food Network, HGTV, ID, TLC, Travel Channel oraz Warner TV. Subskrybenci będą mogli oglądać również relacje z najważniejszych wydarzeń sportowych (m.in. Pucharu Świata w skokach narciarskich czy kolarskich wielkich tourów).

Należy pamiętać o tym, że kanały linearne oraz dodatkowy pakiet Kanały TV i Sport zawierają reklamy, bez względu na to, jaki pakiet wybraliśmy.

Mam HBO Max lub Playera – co teraz?

Dotychczasowi użytkownicy Playera drogą mailową oraz poprzez platformę otrzymają informacje na temat propozycji promocyjnego pakietu subskrypcji nowego serwisu. Z kolei subskrybenci korzystający z HBO Max w ramach innych pakietów u wybranego partnera mogą poznać szczegóły na temat przejścia poprzez kontakt ze swoim partnerem.

Użytkownicy HBO Max pozostają w obecnym planie subskrypcyjnym – zachowana zostaje zarówno cena usługi, jak i funkcjonalność platformy. Aby płynnie przejść do nowej wersji serwisu należy w dniu uruchomienia pobrać aplikację Max, zalogować się loginem i hasłem z HBO Max oraz korzystać z oferty. Ustalone dotychczas profile, historia oglądania czy sekcja kontynuuj oglądanie mają zostać zachowane w tej samej formie.