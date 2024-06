Nowe laptopy i tablet Huawei to esencja innowacyjności

Dzisiejsze nowości Huawei to przede wszystkim laptopy z serii MateBook oraz tablet MatePad z serii S. Jestem przekonany, że w tym trio znajdzie się coś dla osób ceniących kompromisy, jak i dla takich, którym obce jest pojęcie półśrodków.

Kolejny mat do kolekcji

Aby wszystkim apetyt tylko rósł wraz z kolejnymi akapitami tekstu – zacznijmy od najbardziej podstawowej nowości w ofercie. Huawei MatePad 11.5″ S oferuje – zgodnie z nazwą modelu – ekran o przekątnej 11,5 cala w formacie 3:2, zajmujący 87% powierzchni frontu. Jego rozdzielczość wynosi 2800 x 1840 pikseli, maksymalna jasność sięga 500 nitów, a zakres pracy adaptacyjnego odświeżania to 30-144 Hz.

Huawei MatePad 11.5″ S (Źródło: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Huawei nie zapomniał tu o dodaniu matowej powierzchni PaperMatte, która robi wrażenie w MatePad 11.5″ PaperMatte Edition i przypomina w dotyku papier. W wersji 2.0 technologia zapewnia jeszcze czystszy obraz pozbawiony refleksów.

MatePad 11.5″ S chce także mocniej zaakcentować standard łączności NearLink, który oferuje 60% niższy pobór mocy, 6-krotnie wyższą prędkość w porównaniu do Bluetooth czy Wi-Fi. W tym celu pojawi się pierwsza odpinana klawiatura w standardzie NearLink. Oprócz złącza pogo, oferuje ona stabilne połączenie i niskie opóźnienia w trakcie pisania.

Tablet korzysta z autorskiego SoC Kirin 9000WL i występuje z 8 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane. Oprócz wspomnianego wyżej NearLink, właściciel może liczyć na moduł Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2. Na tył trafił aparat 13 Mpix, natomiast do selfie można wykorzystać przedni sensor 8 Mpix. Wewnątrz urządzenia zastosowano akumulator o pojemności 8800 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 22,5 W. Nad stabilną pracą całości czuwa system HarmonyOS w wersji 4.2. MatePad 11.5″ S waży 510 gramów i mierzy 261,10 x 177,3 x 6,2 mm.

Huawei MateBook 14

Fani 14-calowych laptopów Huawei mają powody do radości – do Polski trafia właśnie unowocześniony MateBook, tym razem taki, pozbawiony literki „D” w nazwie. Czego możemy spodziewać się po tej konstrukcji i co zmieniło się w niej względem poprzedniej generacji?

Huawei Matebook 14 (Źródło: producent)

Zaczynając od pierwszego wrażenia – oprócz dwóch wersji kolorystycznych, szarej i zielonej, nowy MateBook może pochwalić się bezramkowym projektem klawiatury, mniejszą masą własną oraz smuklejszą sylwetką. Pomimo powiększenia akumulatora z 56 na 70 Wh, laptop schudł z 1,49 do 1,31 kg, a jego grubość wynosi 14,5 milimetra zamiast 15,9 milimetrów.

MateBook 14 na 2024 rok to również spory awans w kwestii wyświetlacza. Panel LCD o rozdzielczości 2.2K zastąpiono ekranem OLED o rozdzielczości 2.8K (2880 x 1920 pikseli). Przy okazji, maksymalna częstotliwość odświeżania wzrosła z 60 do 120 Hz, a jasność skoczyła z poziomu 300 nitów do 450 nitów. Oprócz 100% pokrycia palety barw P3, matryca może przełączać się pomiędzy gamutami sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB. Stosunek matrycy do frontu wynosi 91%, a dotykowa powierzchnia współpracuje z rysikiem M-Pencil 3. generacji.

Co się tyczy mocy – procesor Intel Core i5-1240P 12. generacji zastąpiono najnowszymi reprezentantami 14. generacji, czyli modelem Core Ultra 7 155H oraz Core Ultra 5 125H. Tym samym TDP laptopów wzrosło z 35 do 40 W. Ilość RAM-u nie zmieniła się i wciąż mamy do dyspozycji 16 GB pamięci. Co się tyczy przestrzeni dyskowej – słabszy procesor połączono z 512 GB SSD natomiast mocniejsza jednostka skrywa dysk 1 TB.

MateBook 14 2024 to również dostęp do Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 oraz anteny Metalline poprawiającej maksymalny zasięg odbierania sygnału internetowego przez laptopa. Wśród dostępnych portów znajdują się 3 gniazda USB (2x USB 3.2 Gen 1 i 1x USB-C), złącze słuchawkowe oraz wejście HDMI. Nie zabrakło także kamery 1080p oraz zestawu dwóch głośników i dwóch mikrofonów.

Huawei MateBook X Pro

Czas na dzisiejszą gwiazdę i bezkompromisową konstrukcję, której specyfikacja robi oszałamiające wrażenie – powitajcie laptop MateBook X Pro. Choć konkurencja jest niemała, to patrząc na suche dane, Huawei ma powody do zadowolenia. Dlaczego?

Na obecną chwilę jest to jedyne urządzenie, które można wyposażyć w najmocniejszy procesor Intel Core Ultra 9 185H, osiąga 40 W TDP i waży przy tym mniej niż 1000 gramów. Konkurencja w postaci LG Gram, Lenovo ThinkBook, Microsoft Surface 5 (i nie tylko) albo waży więcej, albo nie oferuje tak mocnego CPU. Wraz z niską masą laptopa idą w parze również wymiary. W najwęższym miejscu MateBook X Pro mierzy 4 mm, a w najgrubszym – 13,5 mm (pomijając nóżki).

Huawei Matebook X Pro 2024 (Źródło: producent)

Huawei osiągnęło taki efekt nie tylko dzięki zastosowaniu lżejszych materiałów przy opracowywaniu zawiasów, wentylatorów czy klawiatury – największą redukcję uzyskano stosując elastyczny ekran OLED. Podobne matryce wykorzystywane są przy składanych smartfonach. Jest to pierwszy tego typu zabieg w przypadku laptopów, ale pozwolił firmie obniżyć masę konstrukcji o 142 gramy i odchudzić obudowę o 57%.

A skoro jesteśmy przy ekranie – wrażenia wizualne to mocna strona nowego MateBooka X Pro. 14,2-calowy panel Huawei X-True szpanuje nie tylko wykorzystaniem technologii organicznych diod LED. Rozdzielczość wyświetlacza ustalono na 3120 x 2080 pikseli, maksymalny czas odświeżania to 120 Hz, a jasności szczytowej o wartości 1000 nitów towarzyszy opcja obniżenia jasności do 2 nitów i wykorzystania przyciemniania PWM 1440 Hz. Obie technologie debiutują na Windowsowych laptopach właśnie na MateBooku X Pro.

Huawei Matebook X Pro 2024 (Źródło: producent)

Ekran oferuje także 10-punktowy dotyk, możliwość przełączania się pomiędzy gamutami Adobe RGB, DCI-P3 i sRGB oraz antyrefleksyjną powłokę, która gwarantuje 70% mniej odbitego światła od szklanej tafli ekranu, odpornej na zarysowania na poziomie 9H.

Aby wykorzystać w pełni możliwości ekranu, przydałyby się konkurencyjne podzespoły. MateBook X Pro można zamówić z procesorem Intel Core Ultra 9 wyposażonym w układ graficzny Intel ARC, z mocą porównywalną do kart graficznych NVIDIA RTX 2050. W konfiguratorze znajdziemy również CPU Intel Core Ultra 7, 16 lub 32 GB RAM-u i SSD o pojemności 1 albo 2 TB. Aby głowa tej smukłej bestii pozostawała w miarę chłodna, Huawei opracował nowe wentylatory, które powinny zapewnić lepszy i szybszy przepływ powietrza przez obudowę.

Na tym sztuczki Huawei MateBook X Pro się nie kończą. Warto także wspomnieć o baterii charakteryzującej się pojemnością 70 Wh, module Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 oraz trójwymiarowej antenie Huawei Metalline, która może odbierać sygnał z odległości 330 metrów. Sześciu głośnikom towarzyszy zestaw czterech mikrofonów, a na liście portów znajdziemy dwa gniazda Thunderbolt 4 z lewej strony obudowy, jedno złącze USB-C z prawej strony oraz suwak odłączający wbudowaną kamerę o rozdzielczości 1080p w celu zachowania naszej prywatności.

Premierowe promocje Huawei

Jak można się domyślić – innowacja i elegancja muszą swoje kosztować. Na szczęście Huawei przygotował dla nas korzystne promocje, które powinny zamortyzować nieco zakupy. Aby całość była jak najbardziej czytelna, ceny bez promocji, premierowe i ewentualne gratisy możecie porównać w tabeli poniżej:

Produkt Cena bez promocji Cena na premierę Gratis Huawei MatePad 11.5″ S (bez klawiatury) 1899 złotych 1699 złotych rysik M-Pencil 3. generacji (399 złotych w oficjalnym sklepie) Huawei MatePad 11.5″ S (z klawiaturą) 2199 złotych 1999 złotych rysik M-Pencil 3. generacji Huawei MateBook 14 2024 – Intel Ultra 5 125H, 16 GB + 512 GB, Windows 11 Home 4499 złotych 3999 złotych brak Huawei MateBook 14 2024 – Intel Ultra 7 155H, 16 GB + 1 TB, Windows 11 Home 5499 złotych 4999 złotych brak Huawei MateBook X Pro 2024 – Intel Ultra 7 155H, 16 GB + 1 TB, Windows 11 Home 8499 złotych 7999 złotych 3 lata gwarancji Huawei MateBook X Pro 2024 – Intel Ultra 9 185H, 32 GB + 2 TB, Windows 11 Home 10999 złotych 10999 złotych 3 lata gwarancji

Oferta premierowa na tablet trwa od 4 czerwca do 7 lipca 2024 roku. Na laptopach zaoszczędzicie od 4 czerwca do 30 czerwca 2024 roku.