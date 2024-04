Tesla Model Y dostępna w nowej wersji. Ma zasięg samochodu spalinowego

Do oferty samochodów elektrycznych Elona Muska dołącza właśnie Tesla Model Y w nowej wersji. Dostępna jest ona w Polsce w naprawdę atrakcyjnej cenie.

Co oferuje Tesla Model Y w nowej wersji?

Śmiem twierdzić, że Tesli Model Y nie trzeba nikomu przedstawiać. W końcu mamy do czynienia z najchętniej kupowanym samochodem w Europie w 2023 roku. Swoją popularność zawdzięcza on przede wszystkim bardzo dobremu stosunkowi ceny do oferowanych możliwości. Owszem, Tesla Model Y ma wady, ale jednak zalet jest więcej, a do tego mamy świetne przyspieszenie i bardzo efektywny napęd elektryczny.

Teraz do europejskiej oferty dołącza Tesla Model Y w nowej wersji, która charakteryzuje się największym zasięgiem. Nowy wariant, czyli Long Range z napędem na tylne koła, pozwala na przejechanie do 600 km według WLTP. W mieście, przy odpowiedniej jeździe, zbliżony wynik jest łatwo osiągnąć. Z kolei na drogach szybkiego ruchu możemy liczyć na 400 km zasięgu. Warto tutaj zauważyć, że wiele aut spalinowych w mieście poradzi sobie gorzej, zapewniając mniejszy zasięg na pełnym baku. Na autostradzie przewagę powinny mieć jednak samochody wyposażone w silnik spalinowy.

Możemy założyć, mimo gorszego wyniku na autostradzie, że omawiana wersja Tesli Model Y oferuje zasięg auta spalinowego. W końcu wielu kierowców codziennie pokonuje trasy, które nie obejmują szybkiego przemieszczania się na autostradach. Trzeba też przyznać, że obecnie BEV-y staję się coraz ciekawszym wyborem także dla osób, którym zależy na odpowiednim zasięgu.

Tesla Model Y w tym wydaniu to także przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie 5,9 sekundy, czyli zdecydowanie sprawnie. Do tego mamy prawie natychmiastową reakcję na wciśnięcie pedału przyspieszenia, co z kolei zwiększa komfort poruszania się w mieście i też na innych drogach. Prędkość maksymalna to natomiast 217 km/h.

Ile kosztuje nowa wersja Modelu Y?

Samochód w Polsce został wyceniony na 214990 złotych. Jeśli od tej ceny odejmiemy dopłatę do samochodu elektrycznego, która może wynieść nawet 27 tys. złotych dla osoby fizycznej (z Kartą Dużej Rodziny), to robi się jeszcze przyjemniej. W tej cenie nie znajdziemy auta spalinowego, które zapewnia równie dobre osiągi i zbliżony poziom technologii na pokładzie.

Warto jeszcze dodać, że Tesla Model Y Long Range RWD w podanej cenie dostępna jest w lakierze Pearl White Multi-Coat i z 19-calowymi kołami, a także z czarnym wnętrzem. Za inne konfiguracje trzeba dopłacić.