Jest progres. Internet stacjonarny Plusa skorzysta teraz z infrastruktury Vectry

Plus może korzystać z infrastruktury Grupy Vectra. Co to oznacza dla nas – użytkowników? Coraz więcej Polaków ma szansę na skorzystanie z super szybkiego internetu stacjonarnego. Operator przygotował też oferty promocyjne na dostęp do sieci wraz ze streamingami.

Super szybki internet od Plusa jeszcze bardziej dostępny

Szybki internet stał się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. Wykorzystujemy go nie tylko do pracy czy nauki, ale także podczas rozrywki za pomocą serwisów streamingowych oraz podczas gier online.

Do internetu stacjonarnego Plusa dostęp ma już ponad 8,7 miliona mieszkań oraz domów na terenie Polski. Operator szacuje, że z jego usług korzysta nawet 20 milionów mieszkańców kraju nad Wisłą, a ponad 14 milionów z nich uzyskało dostęp do sieci za pomocą łączy światłowodowych. Jak zaznaczono, nowe lokalizacje z dostępem do szybkiego internetu stacjonarnego pojawiły się m.in. na terenie Warszawy, Gdańska, Olsztyna, Radomia czy Gorzowa Wielkopolskiego.

Plus korzysta teraz z infrastruktury udostępnianą przez Grupę Vectra. Dzięki temu obecnie istniejąca sieć znacząco się rozszerzyła, a operator ten zdołał dotrzeć do kolejnych 350 miejscowości, tym samym udostępniając internet stacjonarny około 3,4 milionom użytkowników.

Dostępność światłowodu Plusa w danej lokalizacji można sprawdzić na stronie internetowej. W formularzu wystarczy wpisać nazwę miejscowości, ulicę oraz numer budynku – po zaledwie kilkunastu sekundach można dowiedzieć się, czy możemy skorzystać z usług tego operatora.

A do internetu serwisy streamingowe

Rozszerzenie się sieci Plusa o infrastrukturę udostępnianą przez Vectrę daje też dostęp większej liczbie klientów do usługi łączącej operatora z Polsat Boxem. Dzięki ofercie specjalnej użytkownicy mogą skorzystać z aplikacji streamingowych w jednym, bogatym pakiecie o nazwie All In Streaming.

Usługa ta obejmuje dostęp do takich platform, jak Disney+, HBO Max i Polsat Box Go Plus. Miesięczny koszt abonamentu wynosi minimum 69 złotych (cena ta zawiera rabaty), umowa zawierana jest na 24 miesiące, a przez pierwsze 6 miesięcy z usługi można skorzystać bez opłat.