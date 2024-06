Tesla Cybertruck pojawi się w Europie? Podobno to możliwe

Zdecydowanie Tesla Cybertruck to jeden z najciekawszych samochodów elektrycznych na rynku. Obecnie jednak nie kupimy tego BEV-a w Europie, ale ostatnie słowa Elona Muska sugerują, że może się to zmienić. Dyrektor generalny Tesli zapowiedział również premierę zupełnie nowych modeli.

Czy Tesla Cybertruck będzie dostępna w Europie?

Złośliwi twierdzą, że Tesla Cybertruck wygląda jak samochód narysowany przez małe dziecko. Nie brakuje jednak głosów, według których mamy do czynienia z jednym z najładniejszych aut na rynku. Jedno jest jednak pewne – elektryczny pickup Elona Muska wyróżnia się na rynku i potrafi zwrócić uwagę.

Dla europejskich kierowców, którzy marzą o Cybertrucku w garażu, nie mam obecnie dobrych informacji. Otóż ten model nie jest dostępny w oficjalnej sprzedaży na Starym Kontynencie. Jednym z ważniejszych powodów jest wygląd, który niekoniecznie jest zgodny z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, dotyczącymi chociażby bezpieczeństwa pieszych.

Czyli nie ma szans, aby Tesla Cybertruck zadebiutowała w Europie? Elon Musk, podczas corocznego spotkania akcjonariuszy i inwestorów Tesli, odpowiedział na kilka pytań związanych z elektrycznym pickupem. Dyrektor generalny firmy zaznaczył, że samochód został zaprojektowany z myślą o północnoamerykańskim rynku. Dodał jeszcze, że jego przeprojektowanie, aby spełnić wszystkie europejskie i chińskie normy, mogłoby wiązać się ze stworzeniem gorszego produktu.

Musk nie odrzuca jednak pomysłu wprowadzenia przeprojektowanego Cybertrucka do Europy, ale zanim to się stanie, to firma musi rozwiązać wszystkie problemy dotyczące produkcji w USA. Jednym z celów jest obniżenie kosztów produkcji, a możliwe, że też obniżenie ceny samochodu, aby w ten sposób dotrzeć do większego grona klientów i zwiększyć sprzedaż.

Nawet jeśli Tesla Cybertruck zadebiutuje w Europie, co oczywiście nie jest pewne, raczej nie odniesie sukcesu. Europejczycy preferują mniejsze samochody niż duże, amerykańskie pickupy. Mniejsze auta też znacznie lepiej sprawdzają się na naszych, ciasnych ulicach. Pewnie większym zainteresowaniem cieszyłby się nowy, bardziej miejski model, mniejszy od Tesli Model 3 czy Model Y.

Dla tych, który chcą zobaczyć na żywo tego wyjątkowego BEV-a, to spieszę z informacją, że nie trzeba lecieć do USA. Otóż Cybertruck pojawi się w Warszawie. Dodam, że warto się wybrać. Zobaczyłem tego pickupa na żywo podczas targów VivaTech 2024 i przyznam, że robi on spore wrażenie.

Tesla planuje wprowadzić nowe modele samochodów

Elon Musk, podczas corocznego zgromadzenia akcjonariuszy firmy, zapowiedział również nowe samochody Tesli. Dowiedzieliśmy się, że nowe modele są już opracowywane, aczkolwiek CEO nie zdradził żadnych konkretnych szczegółów.

Pokazane zostały jednak slajdy, który zapowiadają przyszłość firmy. Sugerują one, że jeden z nowych BEV-ów będzie vanem lub autem o bardzo zbliżonych proporcjach. Drugi to prawdopodobnie robotaxi. Natomiast trzeci może być niedużym elektrykiem, tańszym od Modelu 3 i Y. Na dalsze informacje musimy jednak poczekać.