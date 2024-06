BIK z nową funkcją. Powinna Wam się spodobać

Sposobów na płatności mamy dzisiaj na pęczki. W ostatnich latach rośnie popularność zakupów w formie odroczonej płatności. BIK dostosowuje się do potrzeb konsumentów i wprowadza nowy alert.

Zakupy w stylu BNPL

BNPL, czyli Buy Now Pay Later, jak sama nazwa wskazuje, to forma dokonywania transakcji, w której kupujący może odłożyć w czasie dokonanie płatności. Choć w pierwszej chwili brzmi to jak coś, co działa z korzyścią wyłącznie po stronie konsumenta, w rzeczywistości pomaga też sprzedającemu – na ewentualny zakup lub promocję mogą zdecydować się osoby, które akurat nie są w stanie w danej chwili opłacić zakupu w całości, a kwota transakcji zrealizowanej w formie BNPL trafia od razu w jego ręce.

Oczywiście tak, jak w przypadku każdej innej formy płatności, oszuści mogą zainteresować się również płatnościami odroczonymi i wykorzystać je jako sposób na wzbogacenie się. BIK chce, aby osoby korzystające z jego usług mogły chronić również zakupy BNPL. W tym celu postanowiono wprowadzić nowy alert.

BIK ostrzeże o transakcji BNPL

Obecnie BIK umożliwia wysyłanie alertu SMS/push w przypadku takich zdarzeń, jak:

złożony wniosek o kredyt lub pożyczkę na nasze dane,

nowy kredyt na nasze dane,

opóźnieniach w spłacie kredytu,

wpisie do rejestru dłużników BIG InfoMonitor,

sprawdzeniu danych w rejestrze dłużników BIG InfoMonitor,

braku zapytań o nasze dane w ciągu ostatnich 30 dni.

Teraz lista zostanie rozszerzona o powiadomienie o dokonaniu transakcji BNPL na nasze dane. Funkcja jest włączana domyśle na Waszym koncie, a minimalna kwota zamówienia, od której dostaniecie SMS-a lub e-mail, to 300 złotych. Jeżeli nie chcecie otrzymywać powiadomień związanych z płatnościami odroczonymi lub wolicie, aby alerty działały od wyższej kwoty, możecie to zmienić w ustawieniach profilu BIK, w zakładce „Alerty”.

Sekcja ustawień w serwisie BIK z nową zakładką dotyczącą płatności odroczonych. (Źródło: Bartosz Kaja | Tabletowo.pl)

Przypominam też, że całkiem niedawno Biuro Informacji Kredytowej uruchomiło nową usługę Ostrzeżenia BIK, dzięki czemu otrzymujecie powiadomienia o np. masowych wyciekach danych czy podejrzanych firmach funkcjonujących w branży finansowej.

Nowowprowadzone powiadomienia BNPL są w pełni darmowe.