Tesla Cybertruck w Warszawie! Kiedy można zobaczyć czołg Elona Muska na żywo?

Choć Tesla Cybertruk nie jest dostępna w Europie i całkiem możliwe, że nigdy nie będzie, to nie przeszkadza to jej producentowi wykorzystywać tego nietypowego wozu do promowania innych samochodów elektrycznych. Właśnie taki cel przyświeca serii wydarzeń Odyssey.

Tesla Cybertruck w Europie, ale tylko na pokaz

Odyssey to zaplanowana przez Teslę „trasa koncertowa” dla Cybertrucka. Dzięki niej mieszkańcy dziesiątek państw na świecie będą mogli na własne oczy zobaczyć charakterystycznego elektrycznego pickupa Elona Muska. Wydarzenia zaplanowane są w sumie w ponad 100 lokalizacjach, w tym także w Polsce.

Euro summer 📐 pic.twitter.com/ApXbn7WqOv — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) April 28, 2024

Strona Cybertruck Odyssey zdradza kompletny plan nadchodzących wydarzeń Tesli. Dzięki niej możemy się dowiedzieć, że imprezy będą prowadzone w weekendy, w poszczególnych miastach europejskich. Najbliższe odbędą się w Berlinie, a na pokaz w Warszawie trzeba będzie trochę poczekać.

Tesla Cybertuck pojawi się w salonie Tesli przy ulicy Radzymińskiej 334 w Ząbkach i będzie można ją oglądać od 19 do 22 czerwca 2024 roku. Godziny otwarcia salonu to 9:00-18:00.

Oprócz prezentacji Cybertrucka (którego wpisano już na listę pojazdów na oficjalnej stronie internetowej Tesli w Polsce), w salonie będzie można skorzystać z jazdy testowej modelami S, 3, X oraz Y. Przewiduje się serwowanie napojów oraz posiłków.

Jak dostać się na pokaz?

Żeby móc skorzystać z wydarzenia, trzeba wcześniej zarejestrować się na oficjalnej stronie wydarzenia. Należy podać tam swoje dane, w tym pozostawić numer telefonu, adres e-mail oraz kod pocztowy. Tesla wskazuje, że to konieczne, by firma mogła skontaktować się z chętnymi. Liczba osób zainteresowanych wydarzeniem będzie pewnie spora.

Tesla Cybrertruck to w istocie interesujący wóz. Trudno zliczyć wszystkie sposoby na reklamę tego pojazdu w Stanach Zjednoczonych, jakich podejmował się dotąd zespół PR-owy Tesli. Jednym z interesujących testów był sprawdzian Zacka Nelsona, który postanowił dowiedzieć się, czy ten od siekiery cięty pickup jest w stanie obronić się przed ostrzałem z broni różnego kalibru. W skrócie: wytrzyma wiele, ale nie wszystko ;)