Co ma wspólnego Renault 5 i Minecraft? Więcej, niż myślisz

Czasy się zmieniają. Choć wciąż można zobaczyć billboardy prezentujące salonowe nowości lub obejrzeć w telewizji reklamę udowadniającą, że nowy SUV-coupe jest tym, czego właśnie potrzebujesz, to dzięki internetowi istnieją także nowe metody marketingu. Renault postawił w 2024 roku na… mody do gier.

Ciekawe czy jest moje auto

Gry wyścigowe to bardzo wdzięczny temat, jeżeli chodzi o modyfikacje. rFactor czy Assetto Corsa w swojej podstawowej wersji, w porównaniu do Forzy Motorsport czy Gran Turismo, nie oferują zbyt wiele. Jeżeli jednak ktoś zagłębi się w fora z autami czy trasami dodawanymi przez fanów, może utonąć w terabajtach zawartości. Nie ma nic fajniejszego, niż znaleźć dopracowany model auta, którym obecnie jeździmy i kręcić coraz lepsze czasy na Spa Francorchamps.

Tak wygląda ten „prawdziwy” Renault 5 (fot. producenta)

Z pewnością w którejś popularnej grze wyścigowej pojawi się nowe elektryczne Renault 5 e-tech. Niewykluczone też, że moderzy sprawią, że autem pojeździmy we wspomnianym wyżej Assetto Corsa czy rFactor. Producent postanowił jednak podejść do promocji nowego elektryka w nieco inny sposób – opracował mody do gier, z których żadna nie jest czystej krwi wyścigówką.

Renault 5 wjeżdża do Stardew Valley

Oczywiście Francuzi strzeliliby sobie w stopę, gdyby ominęli najpopularniejsze tytuły wśród graczy, dlatego nową „piątką” możecie pojeździć przede wszystkim w Fortnite, gdzie weźmiecie udział w zabawie w chowanego z innymi zawodnikami. Minecraft to natomiast miejsce dla kanciastej interpretacji R5 i opcja przejechania się na trzech trasach. W Robloxie możemy odwiedzić za to Greenville, gdzie dodatkowo możecie nieco pomodzić przy samym aucie, np. zmienić kolor nadwozia lub felgi.

Jest również mod do The Sandbox czy Garry’s Mod. Jednak moimi faworytami są modyfikacje do Stardew Valley, Palworld, Stray i Subnautica. Żeby wytłumaczyć nie-graczom, jak bardzo odjechane są to pomysły:

Stardew Valley to gra 2D o prowadzeniu farmy,

Palworld to w bardzo dużym uproszczeniu „Pokemony z bronią”,

Stray to platformówka, w której głównym bohaterem jest kot,

Subnautica to gra survivalowa dziejąca się w całości pod wodą.

50 gamingowych twarzy R5 (Źródło: Renault)

Najbardziej imponuje mod do Stardew Valley, gdzie R5 to nie tylko dodatkowy model 2D w grze. Twórcy postarali się, aby dodać do gry meble w kolorze renówki, a w miasteczku stanął garaż, którego właścicielem jest Louis. To nowa postać, dla której możemy wykonać kilka zadań, a nawet ją poślubić.

Nawet, jeśli niewiele osób odważy się podmienić Orserka z Palworld czy będzie pływać pod wodą Renault 5, Francuzi mają u mnie dużego plusa za tak nietypową akcję. Na ich nieszczęście, bardziej ciągnie mnie do Alpine A110 niż do elektrycznego autka miejskiego z diamentem na masce…

Wszystkie mody możecie podejrzeć tutaj, choć na obecną chwilę link do modyfikacji dla Subnautica ma błąd – musicie usunąć ostatnie dwa znaki odnośnika, aby zostało samo „1593” i przeniosło Was na stronę Nexus Mods.