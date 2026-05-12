Jeśli Samsung to zrobi, klienci masowo pobiegną po ten smartfon do sklepów

Grzegorz Dąbek
Mówi się, że reklama jest dźwignią handlu, jednak równie – a może nawet bardziej – przekonującym do zakupu argumentem może być po prostu danie tego, czego klienci naprawdę oczekują czy potrzebują. Samsung może to zrobić w tym nowym smartfonie.

Drugi podwójnie składany smartfon Samsunga może przynieść oczekiwaną nowość

Pierwszy podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold został zaprezentowany w grudniu 2025 roku i był dostępny w tylko kilku krajach. Był, ponieważ Samsung zakończył sprzedaż Galaxy Z TriFold zaledwie 3 miesiące po premierze.

Koreańczycy nie postawili jednak krzyżyka na tej serii, a przynajmniej wskazuje na to patent, który dotyczy m.in. właśnie podwójnie składanego smartfona. Widnieją w nim schematy, jednoznacznie wskazujące, że Samsung chciałby stworzyć urządzenie z dwoma zawiasami i jednocześnie miejscem na rysik S Pen.

patent na składany smartfon samsung galaxy z trifold z miejscem na rysik s pen
Wizualizacja oparta na schemacie z wniosku patentowego (źródło: xleaks7)

Gdyby Koreańczycy faktycznie wykorzystali to rozwiązanie, zdecydowanie mogłoby to zachęcić wielu klientów do zakupu Galaxy Z TriFold kolejnej generacji. Pierwszy model z tej serii nie zapewnia bowiem nawet obsługi rysika S Pen, w związku z czym trudniej wykorzystać jego potencjał.

10-calowy wyświetlacz, dostępny „pod ręką” – dzięki stylusowi – można by było bowiem wykorzystać zdecydowanie bardziej produktywnie. Obsługa wyłącznie dotykiem nie w każdym scenariuszu jest optymalna i najwygodniejsza.

Nie tylko podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold kolejnej generacji może mieć miejsce na rysik

Przywoływany patent Samsunga nie uwzględnia jedynie podwójnie składanego smartfona, ale też urządzenie z nawet trzema zawiasami, składane na cztery części. Wskazuje to, że Koreańczycy myślą o jeszcze bardziej zaawansowanych konstrukcjach, choć na tę chwilę nic nie wskazuje, żeby planowali wprowadzić takową na rynek w najbliższej przyszłości.

Podobnie pewności nie można mieć nawet odnośnie debiutu Galaxy Z TriFolda z miejscem na rysik S Pen, ponieważ patent nie przesądza o premierze. Taka konstrukcja pozwoliłaby jednak Samsungowi zdeklasować Huawei, który obecnie jest liderem w segmencie podwójnie składanych smartfonów, ponieważ wprowadził na rynek już dwa modele tego typu – Huawei Mate XT i Huawei Mate XTs.

Wcześniejsze informacje na temat Galaxy Z TriFold 2. generacji twierdziły, że będzie on nieco grubszy od swojego poprzednika i Samsunga Galaxy Z Fold 7, ale czy na tyle, aby zaoferował slot na S Pen? Nie przekonamy się o tym prędko, gdyż premiera podobno jest możliwa dopiero w połowie 2027 roku.

