Samsung Galaxy Z Fold 7 recenzja test
Samsung Galaxy Z Fold 7 (fot. Konrad Pisula | Tabletowo.pl)
Samsung postawił krzyżyk na tym smartfonie. Trzy miesiące po premierze

Grzegorz Dąbek
Najbardziej innowacyjny smartfon Samsunga przestanie być sprzedawany po zaledwie trzech miesiącach od premiery. Niewykluczone, że to pokłosie trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się południowokoreański producent.

Samsung Galaxy Z TriFold został zaprezentowany na początku grudnia 2025 roku. To pierwszy składany smartfon południowokoreańskiego producenta z dwoma zawiasami, który od początku był towarem deficytowym. Do tej pory nie trafił do sprzedaży w Europie i szanse na to spadły właściwie do zera, mając na uwadze najnowsze informacje, dotyczące tego modelu.

Samsung Galaxy Z TriFold (fot. Samsung)

Południowokoreański serwis Donga donosi bowiem, że Samsung zamierza zakończyć sprzedaż Galaxy Z TriFold w Korei Południowej już jutro, 17 marca 2026 roku. W Stanach Zjednoczonych natomiast smartfon ma być dostępny „do momentu wyczerpania się obecnej produkcji”.

Niewykluczone, że wpływ na zakończenie produkcji i sprzedaży ma to, że Samsung wszedł w „tryb kryzysowy” przez rosnące ceny półprzewodników i koszty związane z podwyżkami cen paliw (co przekłada się na wyższe koszty transportu).

W przeszłości pojawiły się informacje, że smartfon Samsung Galaxy Z TriFold sprzedawany jest ze stratą – nie przynosi żadnych zysków producentowi. Gdyby jego produkcja była kontynuowana, Koreańczycy traciliby jeszcze więcej pieniędzy, na co nie mogą sobie pozwolić, a podwyżka ceny nie wchodzi w grę. Jedynym wyjściem jest zatem zakończenie produkcji i sprzedaży tego urządzenia.

Samsung nie rezygnuje całkowicie ze składanych smartfonów

Postawienia krzyżyka na Galaxy Z TriFoldzie nie należy jednak odczytywać jako zwiastuna końca składanych smartfonów Samsunga. Firma z Korei Południowej planuje wprowadzić na rynek następców Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Fold 7, a także bezpośredniego konkurenta dla składanego iPhone’a.

W ostatnim czasie pojawiły się nowe informacje na ich temat. Według nich smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8 otrzyma akumulator o takiej samej pojemności jak poprzednik (4300 mAh), podczas gdy Galaxy Z Fold 8 – 5000 mAh.

Z kolei Galaxy Wide zasilać będzie akumulator o pojemności 4800 mAh. Ponadto na jego pokładzie znaleźć się mają 7,6-calowy ekran i procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

