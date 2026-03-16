Samsung postawił krzyżyk na tym smartfonie. Trzy miesiące po premierze

Najbardziej innowacyjny smartfon Samsunga przestanie być sprzedawany po zaledwie trzech miesiącach od premiery. Niewykluczone, że to pokłosie trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się południowokoreański producent.

Najbardziej innowacyjny smartfon Samsunga zostanie wycofany ze sprzedaży po zaledwie 3 miesiącach od premiery

Samsung Galaxy Z TriFold został zaprezentowany na początku grudnia 2025 roku. To pierwszy składany smartfon południowokoreańskiego producenta z dwoma zawiasami, który od początku był towarem deficytowym. Do tej pory nie trafił do sprzedaży w Europie i szanse na to spadły właściwie do zera, mając na uwadze najnowsze informacje, dotyczące tego modelu.

Południowokoreański serwis Donga donosi bowiem, że Samsung zamierza zakończyć sprzedaż Galaxy Z TriFold w Korei Południowej już jutro, 17 marca 2026 roku. W Stanach Zjednoczonych natomiast smartfon ma być dostępny „do momentu wyczerpania się obecnej produkcji”.

Niewykluczone, że wpływ na zakończenie produkcji i sprzedaży ma to, że Samsung wszedł w „tryb kryzysowy” przez rosnące ceny półprzewodników i koszty związane z podwyżkami cen paliw (co przekłada się na wyższe koszty transportu).

W przeszłości pojawiły się informacje, że smartfon Samsung Galaxy Z TriFold sprzedawany jest ze stratą – nie przynosi żadnych zysków producentowi. Gdyby jego produkcja była kontynuowana, Koreańczycy traciliby jeszcze więcej pieniędzy, na co nie mogą sobie pozwolić, a podwyżka ceny nie wchodzi w grę. Jedynym wyjściem jest zatem zakończenie produkcji i sprzedaży tego urządzenia.

Samsung nie rezygnuje całkowicie ze składanych smartfonów

Postawienia krzyżyka na Galaxy Z TriFoldzie nie należy jednak odczytywać jako zwiastuna końca składanych smartfonów Samsunga. Firma z Korei Południowej planuje wprowadzić na rynek następców Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Fold 7, a także bezpośredniego konkurenta dla składanego iPhone’a.

W ostatnim czasie pojawiły się nowe informacje na ich temat. Według nich smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8 otrzyma akumulator o takiej samej pojemności jak poprzednik (4300 mAh), podczas gdy Galaxy Z Fold 8 – 5000 mAh.

Z kolei Galaxy Wide zasilać będzie akumulator o pojemności 4800 mAh. Ponadto na jego pokładzie znaleźć się mają 7,6-calowy ekran i procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5