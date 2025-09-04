Huawei od dziś jest dwa razy lepszy od Samsunga. A nawet trzy

Tak, przyznaję. Też miałem wątpliwości, czy po tym, jak Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Huawei, firma zdoła przetrwać. Nie tylko jednak przetrwała, ale wręcz nieprawdopodobnie się rozwinęła. Żaden konkurent nie dotrzymuje jej kroku.

Huawei Mate XTs Ultimate Design zostawia konkurencję daleko w tyle

Huawei Mate XT Ultimate Design został zaprezentowany we wrześniu 2024 roku i był pierwszym na świecie podwójnie składanym (na trzy części) smartfonem. Żaden inny producent wciąż nie ma takiego urządzenia w swojej ofercie, a dziś chiński gigant oficjalnie przedstawił Huawei Mate XTs Ultimate Design.

Smartfon otrzymał składany na trzy części wyświetlacz OLED LTPO, który po całkowitym rozłożeniu ma przekątną 10,2 cala i rozdzielczość 2232×3184 pikseli. W przypadku korzystania z dwóch części przekątna wynosi 7,9 cala, a rozdzielczość 2232×2048 pikseli. Z kolei po całkowitym złożeniu to 6,4 cala i 2232×1008 pikseli.

Ekran wspiera 1,07 mld kolorów i paletę DCI-P3 oraz oferuje ściemnianie PWM o częstotliwości 1440 Hz, a do tego… obsługuje rysik Huawei M-Pencil 3. generacji. Poprzednik tego nie umiał, podobnie jak najnowszy Samsung Galaxy Z Fold 7, który – przypomnę – składa się na tylko dwie części.

To pokazuje, że pomimo licznych ograniczeń Huawei potrafi pozostawić konkurencję daleko w tyle. Nie tylko jako pierwszy wprowadził na rynek pierwszy podwójnie składany smartfon. Również jako pierwszy zaprezentował drugi model o takiej konstrukcji, na dodatek ze wsparciem dla obsługi rysikiem.

Mówi się, że Samsung zaprezentuje swój pierwszy podwójnie składany smartfon jeszcze we wrześniu, ale prawdopodobnie nie trafi on do sprzedaży wcześniej niż dopiero w listopadzie 2025 roku. Raczej nie spodziewamy się też, że zapewni on wsparcie dla obsługi S Penem. Koreańczycy mogą zatem co najwyżej oglądać plecy Chińczyków.

Specyfikacja Huawei Mate XTs Ultimate Design

Najnowszy podwójnie składany smartfon Huawei wyposażono też w procesor Kirin 9020 oraz 16 GB RAM i 256, 512 GB lub 1 TB pamięci wbudowanej, w zależności od wersji. We wnętrzu udało się również zmieścić akumulator o pojemności 5600 mAh, który można ładować przewodowo z mocą maksymalnie 66 W i indukcyjnie z mocą do 50 W. Do tego jest funkcja indukcyjnego ładowania zwrotnego z mocą do 7,5 W.

Huawei Mate XTs Ultimate Design (źródło: Huawei)

Smartfon Huawei Mate XTs Ultimate Design oferuje również obsługę łączności satelitarnej, a także Bluetooth 5.2 oraz Wi-Fi 2,4 i 5 GHz. Na pokładzie jest też USB-C (USB 3.1 Gen 1) ze wsparciem dla DP1.2. Ponadto jego wyposażenie obejmuje 8 Mpix aparat w okrągłym otworze w ekranie i następujący zestaw na tyle:

50 Mpix z matrycą RYYB, zmienną przysłoną f/1.4-f/4.0 i optyczną stabilizacją obrazu,

40 Mpix z sensorem RYYB, przysłoną f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym,

12 Mpix z przysłoną f/3.4, matrycą RYYB i optyczną stabilizacją obrazu o budowie peryskopowej (teleobiektyw).

Cena Huawei Mate XTs Ultimate Design to pozytywne zaskoczenie

Pomimo nieco lepszej specyfikacji, smartfon Huawei Mate XTs Ultimate Design jest tańszy od swojego poprzednika.

16/256 GB – 17999 juanów (równowartość około 9190 złotych),

16/512 GB – 19999 juanów (~10215 złotych),

16 GB/1 TB – 21999 juanów (~11235 złotych),

16 GB/1 TB ze wsparciem dla obsługi rysikiem – 22499 juanów (~11490 złotych).

Huawei Mate XTs Ultimate Design (źródło: Huawei)

Huawei Mate XT w każdej konfiguracji był o 2000 juanów droższy. To jednak raczej i tak bez znaczenia, ponieważ na tę chwilę nie spodziewamy się, aby Huawei Mate XTs Ultimate Design trafił do sprzedaży w Polsce.