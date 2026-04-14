Ten smartfon jest pełny sprzeczności – świetny i beznadziejny zarazem

Im dłużej przyglądam się temu smartfonowi, tym głośniej w mojej głowie krzyczy pytanie, dlaczego producent poszedł na tak dużo kompromisów? Przez nie ten model jest świetny i beznadziejny zarazem.

Z jednej strony smartfon Realme Narzo 100 Lite 5G jest naprawdę świetny, a z drugiej totalnie beznadziejny

Gdy po raz pierwszy spojrzałem na nowy smartfon Realme Narzo 100 Lite 5G, zwróciłem uwagę przede wszystkim na bardzo wąskie ramki dookoła ekranu. Później w oczy rzuciło mi się typowe dla budżetowców wycięcie w kształcie litery „U” w górnej części wyświetlacza, a na końcu znajomo wyglądający tył – tak, mówię tu o „inspiracji” Samsungami.

Co więcej, ekran – LCD o przekątnej 6,8 cala i jasności do 900 nitów – może pochwalić się nie tylko wąskimi ramkami (przynajmniej na renderach), ale też funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością aż 144 Hz. Niestety, równocześnie jego rozdzielczość to tylko HD+ 1570×720 pikseli, przez co DPI to jedynie 256 ppi.

Smartfon Realme Narzo 100 Lite 5G chwali się też systemem rozpraszania ciepła z komorą parową o powierzchni 5300 mm2, ale równocześnie zamontowano w nim procesor MediaTek Dimensity 6300, który nie jest wybitnie wydajny. A już szczególnie nie będzie w połączeniu z zaledwie 4 GB RAM (LPDDR4X), choć producent przygotował także wersję z 6 GB RAM.

Wysokiej wydajności nie pozwoli również osiągnąć wolna pamięć wbudowana eMMC 5.1 (od 64 do 128 GB), choć na plus należy zaliczyć obsługę kart microSD. Znacznie większą – dosłownie – zaletą jest akumulator o pojemności 7000 mAh, jednak można go ładować maksymalnie z mocą… 15 W, zatem ładowanie od 0 do 100% potrwa bardzo długo.

Niezbyt imponująco wyglądają też parametry aparatów, gdyż na tyle jest 13 Mpix (f/2.2), a na przodzie 5 Mpix (f/2.2). Wypada jeszcze wspomnieć, że smartfon Realme Narzo 100 Lite 5G pracuje pod kontrolą najnowszego systemu Android 16 z nakładką Realme UI 7.0, ma wymiary 166,3×78,1×8,4 mm, waży 212 gramów i cechuje się odpornością, zgodną z kryteriami klasy IP64.

Smartfon Realme Narzo 100 Lite 5G może odnieść sukces dzięki niskiej cenie

To tani smartfon, ponieważ w Indiach trzeba będzie zapłacić za niego od 13499 rupii (równowartość około 500 złotych) za wersję 4/64 GB, przez 14499 rupii (~560 złotych) za wariant 4/128 GB, do 16499 rupii (~640 złotych) za konfigurację 6/128 GB.

Przy okazji warto wspomnieć, że niedawno zadebiutowały smartfony Realme C100 i Realme C100 5G, i ten drugi będzie dostępny w Polsce.