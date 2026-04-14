To pierwsza taka Roomba. Teraz kupisz ją w Polsce

Roomba Mini Combo to najmniejszy robot sprzątający marki iRobot. Trzeba przyznać, że prezentuje się uroczo.

iRobot Roomba Mini Combo – wyjątkowy i kolorowy robot sprzątający

W poprzednim miesiącu zadebiutował robot Roomba Mini Combo, który od razu przez wiele osób został określony przeuroczym. Chociaż niektórzy twierdzą, że przypomina zabawkę – zarówno ze względu na wymiary, jak i kolorowe obudowy. Może coś w tym jest, ale nie zmienia to faktu, że mamy do czynienia z pełnoprawnym robotem sprzątającym, który może sprawdzić się w ciasnych mieszkaniach.

Omówienie cech robota Roomba Mini Combo wypada zacząć od podania jego wymiarów. Średnica wynosi tylko 24,5 cm, a wysokość to 9,2 cm. Niewielka jest nawet sama stacja dokująca o wymiarach 21,2×17,8×28,5. Zarówno sam robot, jak i stacja AutoEmpty, oferowane są w czterech wersjach kolorystycznych – różowy, miętowy, biały i czarny.

Producent chwali się, że robot sprawnie porusza się w wąskich narożnikach oraz odkurza i mopuje nawet w najtrudniej dostępnych miejscach. Wykorzystuje do tego jednorazowe nakładki mopujące, które zbierają kurz i inne zanieczyszczenia, pozostawiając po sprzątaniu delikatny cytrusowy lub kwiatowy zapach – jakby już sam wygląd nie był wystarczająco uroczy.

Moc ssania wynosi 7000 Pa, a technologia ClearView LiDAR sprawia, że Roomba Mini Combo sprawnie omija przeszkody i rozpoznaje dywany podczas mopowania. Z kolei stacja AutoEmpty automatycznie opróżnia pojemnik robota do worka AllergenLock, zapewniając nawet do 90 dni bezobsługowego sprzątania oraz pomagając zatrzymać kurz, brud i alergeny.

Warto jeszcze dodać, że robot współpracuje z aplikacją Roomba Home oraz wspiera popularnych asystentów głosowych – można go uruchomić, wydając odpowiednie polecenie Siri, Asystentowi Google lub Amazon Alexa. Ewentualnie wystarczy po prostu nacisnąć przycisk na obudowie.

iRobot Roomba Mini Combo – cena i dostępność w Polsce

Na początku marca dowiedzieliśmy się, że robot – po debiucie w Japonii oraz Wielkiej Brytanii – będzie sukcesywnie wdrażany do innych europejskich krajów. Natomiast teraz iRobot poinformował o premierze w Polsce.

Nowy robot obecnie dostępny jest w sklepie producenta w cenie 1699 złotych.