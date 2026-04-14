Telefon i internet w nowej ofercie. Dodatkowe paczki gigabajtów za 0 złotych

Premium Mobile zaanonsowało nową ofertę. To tani abonament na telefon i internet mobilny z dodatkowymi gigabajtami za 0 złotych.

Abonament na telefon w Premium Mobile z dodatkową paczką gigabajtów

W lipcu 2025 roku Premium Mobile odświeżyło swoją ofertę abonamentową, powiększyło paczki dostępnych gigabajtów oraz zaktualizowało logo. Teraz operator zaanonsował nową ofertę, dzięki której Twoje pakiety internetowe mogą być jeszcze większe.

Premium Mobile ofertuje teraz dodatkowe gigabajty za staż – im dłużej korzystasz z usługi, tym większą paczkę internetu dostaniesz. Pakiet rośnie co pół roku i może obejmować nawet 400 GB miesięcznie. Do wyboru masz trzy rodzaje abonamentów.

Najtańszy Freedom S wyceniono na 25,70 złotych miesięcznie i na start zawiera on pakiet 55 GB (dla nowych numerów) lub 65 GB (dla przeniesionych numerów). Paczka gigabajtów rośnie o 10 GB za każde kolejne 6 miesięcy stażu, aż do 85 GB. Nieco bogatszy wariant – Freedom M – wyceniono zaś na 29,70 złotych za miesiąc i obejmuje on paczkę 90 GB (nowy numer) lub 105 GB (przeniesiony numer). Pakiety rosną co 6 miesięcy stażu o kolejne 15 GB (aż do 145 GB).

Z kolei oferta Freedom L została wyceniona na 39,70 złotych miesięcznie i zawiera paczkę 150 GB (nowy numer) lub 200 GB (przeniesiony numer). Pakiety te zwiększają się za staż o kolejne 50 GB co 6 miesięcy. Maksymalny pakiet danych to 400 GB.

Pakiet na abonament na telefon (źródło: Premium Mobile)

W ramach każdej z ofert klient otrzymuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w Polsce. Ponadto jeśli masz w planach zakup więcej niż jednego numeru, możesz skorzystać z usługi WieloSIMy. W ramach zestawu drugi oraz kolejny numer kosztuje 20,70 złotych miesięcznie.

Co ważne, będą one miały tę samą ofertę co numer podstawowy oraz w taki sam sposób otrzymywać powiększone pakiety gigabajtów za staż. Warto wspomnieć, że Premium Mobile nadal oferuje elastyczną umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia umowy.

Internet mobilny 5G z dodatkowymi gigabajtami za staż w Premium Mobile

W Premium Mobile znalazły się także propozycje obejmujące abonament na internet mobilny 5G. Jak podkreśla operator, zasady są podobne jak w przypadku powyższych ofert, dzięki czemu klient może zdobywać większe pakiety gigabajtów za staż.

W przypadku oferty FreedomNet M wycenionej na 39,70 złotych miesięcznie pakiet 300 GB wzrośnie do 500 GB po 6 miesiącach. Z kolei w taryfie FreedomNet L za 59,70 złotych miesięcznie pakiet zwiększy się z 600 GB do 1000 GB po 6 miesiącach. Każdy kolejny abonament na telefon lub kolejny internet mobilny 5G kosztuje 20,70 złotych miesięcznie.

Pakiet na internet 5G (źródło: Premium Mobile)

Wszystkie przedstawione oferty Premium Mobile obejmują rabaty za e-fakturę i e-obsługę umowy (5 złotych) oraz za zgody marketingowe (5 złotych).