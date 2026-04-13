W Android Auto pojawią się nowe przyciski. Kierowcy docenią tę zmianę

Wraca temat sterowania klimatyzacją w Android Auto. Możliwe, że znamy już wygląd dedykowanego interfejsu.

Zarządzanie klimatyzacją w Android Auto

Od dłuższego czasu możemy spotkać się z rewelacjami na temat zupełnie nowej funkcji w Android Auto. Powinna ona spodobać się kierowcom samochodów, które – w ramach panującej mody – zostały pozbawione dość podstawowych fizycznych przycisków i pokręteł. Otóż Google zamierza wprowadzić interfejs do sterowania klimatyzacją, co pozwoli na zmianę temperatury czy włączenie podgrzewania foteli bez konieczności opuszczania Android Auto.

Nowy interfejs w testowanym wydaniu mogliśmy zobaczyć już w zeszłym roku, ale – jak wskazują odkryte zmiany – od tego czasu doczekał się odświeżenia. Co więcej, wspomniane zmiany potwierdzają, że Google nie porzuciło pomysłu i jest on wciąż rozwijany. Ostatnio bowiem było cicho w tej kwestii, co niektórzy odbierali jako wycofanie się z planów.

Najnowsze odkrycie zawdzięczamy serwisowi Android Authority, który postanowił pogrzebać w aplikacji Android Auto w wersji 16.7.161544. Udało się nie tylko znaleźć nowy kod, który odpowiada za sterowanie klimatyzacją i innymi funkcjami, ale również go uruchomić. Z oczywistych względów nie można było przetestować działania funkcji – samochód musi bowiem wspierać wyższy poziom integracji z Android Auto, co na ten moment oficjalnie nie jest dostępne w żadnym pojeździe.

Poprzedni interfejs sterowania klimatyzacją | źródło: Android Authority

Jak wygląda nowy interfejs sterowania klimatyzacją w Android Auto?

W nowym projekcie sterowanie klimatyzacją zostało przeniesione na lewą i prawą krawędź ekranu, natomiast przyciski wydają się być większe i bardziej oddzielne od siebie, co powinno ułatwić ich obsługę, bez zbytniego angażowania kierowcy.

Pomysł może mieć jednak wady. W niektórych nowych samochodach ekrany potrafią być naprawdę szerokie i sięgnięcie do tej dalszej krawędzi z poziomu fotela kierowcy nie jest przyjemną czynnością. Owszem, w tym miejscu umieszczone są przyciski odpowiadające za klimatyzację i fotel pasażera, ale przecież nie zawsze ktoś musi siedzieć obok.

Nowy interfejs sterowania klimatyzacją | źródło: Android Authority

Oczywiście Google może jeszcze wprowadzić zestaw zmian, które ułatwią kierowcy sterowanie wszystkimi funkcjami klimatyzacji, także tymi przeznaczonymi dla pasażerów. Przypominam, że obecnie mamy do czynienia z wersją testową i to nie oferowaną nawet w ramach publicznego programu beta – poprawki są więc niemal pewne.

Trudno wskazać, kiedy sterowanie klimatyzacją zadebiutuje w Android Auto. Nie wiadomo też nic na temat samochodów, które jako pierwsze otrzymają wsparcie. Pozostaje cierpliwe czekać. Wypada przy okazji dodać, że ostatnio YouTube pojawił się w Android Auto, a także coraz więcej użytkowników Android Auta zgłasza dostępność Gemini.