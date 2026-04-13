W Android Auto pojawią się nowe przyciski. Kierowcy docenią tę zmianę

Wraca temat sterowania klimatyzacją w Android Auto. Możliwe, że znamy już wygląd dedykowanego interfejsu.
Zarządzanie klimatyzacją w Android Auto
Od dłuższego czasu możemy spotkać się z rewelacjami na temat zupełnie nowej funkcji w Android Auto. Powinna ona spodobać się kierowcom samochodów, które – w ramach panującej mody – zostały pozbawione dość podstawowych fizycznych przycisków i pokręteł. Otóż Google zamierza wprowadzić interfejs do sterowania klimatyzacją, co pozwoli na zmianę temperatury czy włączenie podgrzewania foteli bez konieczności opuszczania Android Auto.
Nowy interfejs w testowanym wydaniu mogliśmy zobaczyć już w zeszłym roku, ale – jak wskazują odkryte zmiany – od tego czasu doczekał się odświeżenia. Co więcej, wspomniane zmiany potwierdzają, że Google nie porzuciło pomysłu i jest on wciąż rozwijany. Ostatnio bowiem było cicho w tej kwestii, co niektórzy odbierali jako wycofanie się z planów.
Najnowsze odkrycie zawdzięczamy serwisowi Android Authority, który postanowił pogrzebać w aplikacji Android Auto w wersji 16.7.161544. Udało się nie tylko znaleźć nowy kod, który odpowiada za sterowanie klimatyzacją i innymi funkcjami, ale również go uruchomić. Z oczywistych względów nie można było przetestować działania funkcji – samochód musi bowiem wspierać wyższy poziom integracji z Android Auto, co na ten moment oficjalnie nie jest dostępne w żadnym pojeździe.
Jak wygląda nowy interfejs sterowania klimatyzacją w Android Auto?
W nowym projekcie sterowanie klimatyzacją zostało przeniesione na lewą i prawą krawędź ekranu, natomiast przyciski wydają się być większe i bardziej oddzielne od siebie, co powinno ułatwić ich obsługę, bez zbytniego angażowania kierowcy.
Pomysł może mieć jednak wady. W niektórych nowych samochodach ekrany potrafią być naprawdę szerokie i sięgnięcie do tej dalszej krawędzi z poziomu fotela kierowcy nie jest przyjemną czynnością. Owszem, w tym miejscu umieszczone są przyciski odpowiadające za klimatyzację i fotel pasażera, ale przecież nie zawsze ktoś musi siedzieć obok.
Oczywiście Google może jeszcze wprowadzić zestaw zmian, które ułatwią kierowcy sterowanie wszystkimi funkcjami klimatyzacji, także tymi przeznaczonymi dla pasażerów. Przypominam, że obecnie mamy do czynienia z wersją testową i to nie oferowaną nawet w ramach publicznego programu beta – poprawki są więc niemal pewne.
Trudno wskazać, kiedy sterowanie klimatyzacją zadebiutuje w Android Auto. Nie wiadomo też nic na temat samochodów, które jako pierwsze otrzymają wsparcie. Pozostaje cierpliwe czekać. Wypada przy okazji dodać, że ostatnio YouTube pojawił się w Android Auto, a także coraz więcej użytkowników Android Auta zgłasza dostępność Gemini.