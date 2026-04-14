Nokia wypuści nowy smartfon. Ta stara, prawdziwa Nokia

Smartfon marki Nokia nie brzmi atrakcyjnie w 2026 roku. Gdyby było inaczej – na półkach znajdowałoby się wiele modeli fińskiego przedsiębiorstwa. Planuje ono jednak dodać do swojej oferty nowe urządzenie. Wyjątkowe. Wyróżniające się.

Stara, prawdziwa Nokia wprowadzi do sprzedaży nowy smartfon

Nokia wycofała się z konsumenckiego rynku telefonów komórkowych ponad 10 lat temu, po tym, jak w 2014 roku Microsoft przejął odpowiedzialny za to dział. Zaledwie dwa lata później, w 2016 roku, prawa do używania fińskiej marki nabyło HMD Global (również z fińskim rodowodem), które jednak właściwie ją już pogrzebało, bowiem aktualnie branduje swoje urządzenia własnym logo (HMD).

Tymczasem ta stara, prawdziwa Nokia skupia się na infrastrukturze telekomunikacyjnej, aczkolwiek nie tylko, ponieważ oferuje również smartfon Mission-Safe Phone, który został stworzony z myślą o krytycznych wymaganiach i jest przeznaczony dla profesjonalistów z sektora obronnego i bezpieczeństwa publicznego.

Oferuje on szyfrowaną komunikację szerokopasmową w warunkach konfliktu oraz obsługuje aplikacje wojskowe wymagające dużej ilości danych i multimediów, a jednocześnie – jak podkreśla fiński producent – kosztuje tyle, co komercyjny smartfon. Sugerowana cena nie jest jednak znana.

Nokia Mission-Safe Phone (źródło: Nokia)

Nokia Mission-Safe występuje w dwóch wersjach: Nokia Mission-Safe Pro Phone i Nokia Mission-Safe Ultra Phone. Jeden z informatorów przekazał, że doczeka się on bezpośredniego następcy.

Jaki będzie nowy smartfon Nokia Mission-Safe Phone 2?

Przywoływany informator twierdzi, że nowy smartfon Nokia Mission-Safe Phone 2 będzie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,58 cala i rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2. Poprzednik oferuje 6,32-calowy ekran z takim samym szkłem.

Nokia Mission-Safe Phone 2 (źródło: smashx_60 | X)

Na jego pokładzie znajdzie się też procesor Qualcomm QCM6690, produkowany z użyciem 4-nm procesu technologicznego, z układem graficznym Adreno 722 oraz 12 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Ponadto smartfon Nokia Mission-Safe Phone 2 zaoferuje 50 Mpix aparat na przodzie i dwa 50 Mpix aparaty na tyle, którym ma towarzyszyć czujnik ToF.

Urządzenie będzie mogło pochwalić się też modułem NFC, portem USB-C 3.2, złączem pinowym i fabrycznie zainstalowanym systemem Android 17, a także wysoką odpornością (IP68, IP69K, MIL-STD-810H). Producent ma mu zapewnić aktualizacje Androida przez 3 lata i zabezpieczeń przez 7 lat.

Według informatora smartfon Nokia Mission-Safe Phone 2 zadebiutuje podczas targów MWC 2027 w Barcelonie i podobnie jak poprzednik nie będzie przeznaczony dla klientów indywidualnych.