Nowe smartfony Realme mają to, czego oczekują klienci

Oficjalnie zadebiutowały nowe smartfony Realme C100 i Realme C100 5G. Oba mają solidny argument, żeby przekonać klientów do zakupu.

Smartfon Realme C100 oferuje akumulator o imponującej pojemności

Pojemność akumulatora to jeden z najważniejszych aspektów dla większości klientów. Nowy smartfon Realme C100 zdecydowanie może spełnić ich oczekiwania w tym aspekcie, ponieważ wyposażono go w ogniwo, cechujące się pojemnością aż 8000 mAh, które – gdy już przyjdzie pora – można ładować przewodowo z mocą 45 W.

Realme C100 (źródło: Realme)

Pojemność akumulatora to największy atut, gdyż poza tym smartfon Realme C100 cechuje się już znacznie mniej imponującą specyfikacją. Wyposażono go bowiem też w procesor MediaTek Helio G92 Max z układem graficznym Mali G52 1,0 GHz oraz 8 GB RAM LPDDR4X i 256 GB pamięci wbudowanej (wolnego) typu eMMC 5.1.

Smartfon Realme C100 obsługuje kartę pamięci i USB OTG, a do tego oferuje 50 Mpix aparat z przysłoną f/1.8 na tyle i 8 Mpix z f/2.0 na przodzie oraz 6,8-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ 1570×720 pikseli (254 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

Realme C100 (źródło: Realme)

Warto jeszcze wspomnieć o module NFC, dual SIM i czytniku linii papilarnych na boku oraz odporności na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP66, IP68, IP69 i IP69K (producent deklaruje, że dzięki temu można robić zdjęcia pod wodą bez wodoodpornego etui). Smartfon Realme C100 ma też pierścień LED na tyle, który może m.in. informować o nowych powiadomieniach.

Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką Realme UI 7.0, ma wymiary 166,48×78,23×8,63 mm i waży 219 gramów.

Smartfon Realme C100 5G również ma akumulator o dużej pojemności

Podobnie jak smartfon Realme C100, również ten model może pochwalić się akumulatorem o bardzo dużej pojemności, choć nieco mniejszej, bo wynoszącej 7000 mAh. On także jednak obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 45 W.

Realme C100 5G (źródło: Realme)

Poza tym smartfon Realme C100 5G został wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 6300, dzięki czemu obsłuży sieć 5G. Ponadto odda swoim właścicielom do dyspozycji 6,8-calowy ekran i rozdzielczości HD+ 1570×720 pikseli (256 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz, 4/6 GB RAM LPDDR4X (w zależności od wersji) i 128 GB pamięci wbudowanej typu eMMC 5.1 z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD.

Smartfon Realme C100 5G również ma do tego na pokładzie dwa aparaty (50 Mpix z f/1.8 na tyle i 5 Mpix z f/2.2 na przodzie), czytnik linii papilarnych, dual SIM i system Android 16 z nakładką Realme UI 7.0, a jego obudowa spełnia kryteria klasy IP64. Wymiary to zaś 166,47×78,23×8,88 mm, a masa – 224 gramy.

Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności tych nowości w Polsce.