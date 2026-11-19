Nvidia RTX Spark to platforma zaprojektowana z myślą o programistach, twórcach kreatywnych i profesjonalistach zajmujących się projektowaniem, grafiką lub montażem wideo. Na rynku właśnie zadebiutowała pierwsza generacja kompaktowych komputerów stacjonarnych bazujących właśnie na tym rozwiązaniu.

Są już pierwsze komputery stacjonarne z Nvidia RTX Spark

W październiku 2026 roku na rynku zaczęły pojawiać się laptopy oparte na platformie RTX Spark, łączącej procesor Nvidia Grace i układ graficzny bazujący na architekturze Blackwell. Takie serce zapewnia bardzo wysoką wydajność, szczególnie w kontekście pracy ze sztuczną inteligencją – dzięki mocy sięgającej 1 petaflopa. Były to między innymi MSI Prestige N16 Flip+ z dotykowym ekranem OLED, przepotężny Microsoft Surface Laptop Ultra oraz kierowane do twórców modele Asus ProArt P16 i P14.

Teraz do rodziny dołączają ultrakompaktowe komputery stacjonarne. Firmy Asus, Dell i MSI wypuściły już pierwsze modele, a wkrótce pojawią się też propozycje takich marek jak Acer, Gigabyte, HP czy Microsoft. Wspólną cechą wszystkich tych desktopów jest (lub będzie) platforma RTX Spark, na którą składają się konkretnie:

20-rdzeniowy procesor Nvidia Grace,

układ graficzny Nvidia Blackwell RTX z 6144 rdzeniami CUDA,

do 128 GB zunifikowanej pamięci,

a także port Ethernet o przepustowości 10 Gb/s.

Wydajne działanie lokalnych agentów AI, błyskawiczne generowanie obrazów i filmów oraz przyspieszone renderowanie i procesy projektowe to niektóre z korzyści, na jakie mogą liczyć użytkownicy. Nvidia wspomina konkretnie o możliwości lokalnego uruchamiania modeli językowych o 120 miliardach parametrów, renderowaniu (ważących 90 GB) scen 3D w czasie rzeczywistym czy też o płynnej edycji wideo 4:2:2.

Asus ProArt GR1X z RTX Spark | źródło: Asus

Równie istotną rolę, co sprzęt, odgrywa tu oprogramowanie. Nvidia dołącza swój pakiet aplikacji i narzędzi kreatywnych (zapewniających akcelerację w popularnych programach i umożliwiających przechodzenie od pomysłu do ukończonego dzieła za pośrednictwem instrukcji wydawanych naturalnym językiem).

Dell Creator Edition Desktop z RTX Spark | źródło: Dell

Do tego dochodzi natywna obsługa CUDA i narzędzi programistycznych Linux oraz coraz szersza obsługa oprogramowania Windows on Arm. Między innymi pakiet Adobe (na czele z Photoshopem i Premiere) czy też Blender 5.3 działają bezproblemowo i potrafią wykorzystać moc drzemiącą w platformie RTX Spark.

MSI EdgeMesa N AI+ z RTX Spark | źródło: MSI

Zadebiutowały trzy mini PC z RTX Spark – ile kosztują?

Wśród pierwszych komputerów z platformą RTX Spark znajdują się (widoczne na zdjęciach powyżej):

Asus ProArt GR1X,

Dell Creator Edition Desktop,

MSI EdgeMesa N AI+.

Ceny rozpoczynają się od 4499 dolarów, co po obecnym kursie przekłada się na trochę ponad 18000 złotych. Pojawiają się też pierwsze oferty w polskich sklepach, ale ceny są mniej więcej dwa razy wyższe.