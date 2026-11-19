Sejm przyjął ważną ustawę. W założeniach Data Act ma zapewnić łatwiejszy dostęp do danych z urządzeń podłączonych do internetu.

Data Act z zielonym światłem od Sejmu

Zdecydowaną większością głosów (381 za, 19 przeciw) Sejm przyjął ustawę określającą zasady nadzoru nad stosowaniem unijnego aktu w sprawie danych w Polsce – chodzi o Data Act. Ponadto nowa ustawa uzupełnia unijne regulacje o krajowe mechanizmy – dzięki nim łatwiej będzie egzekwować prawa użytkowników.

Należy podkreślić, że Data Act to zestaw unijnych przepisów, które dają użytkownikom większą kontrolę nad danymi generowanymi przez ich urządzenia. Dodatkowo unijne wytyczne ułatwiają zmianę dostawcy usług chmurowych, a także ograniczają bariery w przenoszeniu danych i usług między dostawcami.

Data Act dotyczy nawet inteligentnego sprzętu AGD czy samochodu

Rząd twierdzi, że Data Act oddaje w ręce użytkowników pełniejszą kontrolę nad danymi, które mogą być tworzone przez m.in. inteligentny sprzęt AGD, samochody czy nawet maszyny przemysłowe. Możliwe jest uzyskanie dostępu do takich danych, a także decydowanie o ich udostępnieniu innym podmiotom.

Oznacza to, że przykładowo właściciel samochodu może wyrazić zgodę na udostępnienie odpowiednich danych z pojazdu wybranemu przez siebie warsztatowi. Unia Europejska zakłada, że taka możliwość powinna pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność i łatwość korzystania z usług niezależnych od producenta pojazdu. Podobnie ma być w sytuacji, gdy konieczna będzie naprawa innego sprzętu, takiego jak inteligentna pralka czy suszarka.

Nowa pralka i suszarka Samsung Bespoke AI (źródło: Samsung)

Organem odpowiedzialnym za nadzór nad stosowaniem Data Act w Polsce jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Do jego obowiązków należy rozpatrywanie skarg, prowadzenie postępowania nadzorczego i nakładanie kar za naruszenia przepisów. Przed nałożeniem karty podmiot będzie wzywany do usunięcia stwierdzonych naruszeń. Ma to ułatwić szybsze przywracanie zgodności z przepisami i skuteczniej chronić prawa użytkowników.

Wypada jeszcze odnotować, że Data Act zapewnia instytucjom publicznym dostęp do określonych danych sektora prywatnego w tzw. sytuacjach wyjątkowej potrzeby. Dotyczy to chociażby klęsk żywiołowych. Celem jest usprawnienie reagowania na zagrożenia i planowanie działań ratunkowych.