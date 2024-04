Wytrzymał dekadę. Discord też zacznie wyświetlać reklamy

Podczas gdy cały internet zalewają reklamy, Discord pozostawał jednym z rajów, w których te nie pojawiały się praktycznie w ogóle. Niestety, ostatecznie ulegnie to zmianie.

Discord zacznie wyświetlać reklamy. Był od nich wolny przez blisko dekadę

Discord ma przeszło 200 mln aktywnych użytkowników każdego miesiąca. W parze z dużą popularnością nie idą jednak duże przychody. Platforma umożliwia zupełnie bezpłatne korzystanie ze swojej funkcjonalności, proponując jedynie tu i tam wykupienie subskrypcji Nitro rozszerzającej możliwości (między innymi o nieograniczone superreakcje, niestandardowe emoji czy streaming w HD). W ten sposób zresztą na siebie zarabia.

Tego typu autopromocja nie jest w żaden sposób nachalna i zupełnie nie odbiera przyjemności z korzystania z Discorda, a przynajmniej taka jest moja opinia. Niestety, w niedalekiej przyszłości ma się to zmienić, bo już od kwietnia w usłudze mają zacząć pojawiać się reklamy. Konkretnie mają to być płatne materiały promocyjne od twórców gier wideo o charakterze społecznościowym, jak wyjaśnia Wall Street Journal, będący źródłem tych rewelacji.

Reklamy nie są oczywiście niczym niezwykłym w darmowych usługach, ale Discord od początku swojego istnienia (a zadebiutował w maju 2015 roku) stanowczo opierał się temu trendowi. Mówimy zatem o dużej zmianie, choć niekoniecznie musi mieć ona bardzo negatywny wpływ na tzw. doświadczenie.

Jakie będą reklamy na Discordzie?

Wszystko będzie zależało od tego, czy materiały promocyjne staną się nachalne i inwazyjne. Jak na razie wiemy tylko, że mają wyświetlać się w lewym dolnym rogu ekranu i że będą spersonalizowane (pod kątem wieku, lokalizacji i preferencji gamingowych konkretnego użytkownika).

Redakcja WSJ dodała ponadto, że Discord umożliwi wyłączenie reklam w ustawieniach konta. Nie padło jednak sprecyzowanie, czy każdy użytkownik będzie mógł tego dokonać, czy też opcja ta pozostanie zarezerwowana dla subskrybentów.

Społecznościowy charakter reklam ma zaś polegać na tym, że twórcy będą proponować zabawy w postaci zadań do wykonania w grze. Jeśli transmisję z ich realizacji obejrzy co najmniej jeden znajomy, to użytkownik otrzyma nagrodę.