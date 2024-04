Szykuj portfel – tani składany smartfon trafi do Europy lada chwila

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że segment składanych urządzeń póki co czekają same wzrosty sprzedaży. Z pewnością przyczyni się do tego rynkowa premiera Nubii Flip 5G, ponieważ smartfon już wkrótce będzie można kupić w niskiej cenie.

Nubia z klapką

Nubia Flip 5G oferuje znaną i lubianą konstrukcję. Wewnątrz wykorzystano 6,9-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ i maksymalnej częstotliwości odświeżania sięgającej 120 Hz. W 2024 roku składaki o takiej budowie nie mogą się obyć bez dodatkowego ekranu – producent postanowił więc wpisać w środek wyspy na aparaty ekran OLED o średnicy 1,43 cala.

nubia Flip 5G (fot. Jakub Kordasiński / Tabletowo.pl)

Trzeba jednak przyznać, że „wyspa na aparaty” to mocne nadużycie. Nubia Flip 5G ma bowiem tylko jedno, główne oczko 50 Mpix do robienia zdjęć. Drugi obiektyw służy wyłącznie jako czujnik głębi. Ponadto wewnątrz znajduje się 16 Mpix aparat.

Jeżeli chodzi o moc urządzenia, Nubia Flip 5G mogłaby sobie podać rękę z Motorolą Razr 40 – w obu urządzeniach drzemie bowiem Snapdragon 7 Gen 1. W przeciwieństwie jednak do Motki, która oferuje od 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, smartfon marki Nubia ma być dostępny minimalnie z 6 GB RAM i 128 GB miejsca dane. Specyfikację wieńczy akumulator o pojemności 4310 mAh z opcją szybkiego ładowania o maksymalnej mocy 33 W.

nubia Flip 5G (fot. Jakub Kordasiński / Tabletowo.pl)

Kiedy zobaczymy tanie, składane smartfony?

Data premiery Nubii Flip 5G to kwestia zaledwie kilku dni – oficjalny, europejski debiut został bowiem ustalony na 9 kwietnia 2024 roku o godz. 13:00 czasu polskiego. Dedykowana strona skrywa dwie ciekawostki.

Pierwsza – zapisując się do newslettera, zyskujemy szansę na wygranie urządzenia. Druga – nawet jeżeli nie wygramy, możemy skorzystać z kuponu obniżającego cenę smartfona o 15 euro (~65 złotych). Choć nie jest do duża kwota, to nie zapominajmy, że Nubia Flip 5G może okazać się najtańszym nowym składanym smartfonem sprzedawanym w Europie w 2024 roku. Producent też chce zarobić co nieco na urządzeniu, więc ogromne rabaty z drogimi prezentami raczej nie wchodzą w grę.

Europejska cena Nubii Flip 5G nie została jeszcze podana, ale w trakcie targów MWC 2024 producent zapowiadał, że smartfon ma kosztować 599 dolarów, co jest równowartością ~560 euro i ~2400 złotych.