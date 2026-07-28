Telewizja Republika ogłasza własną sieć. Znamy szczegóły nowej oferty

Trzeba przyznać, że Tomasz Sakiewicz ma sporo pomysłów na zarabianie pieniędzy. Telewizja Republika już za moment ruszy z własną siecią Republika Mobile.

Republika Mobile – jak wygląda oferta?

Wcześniej już pojawiła się zapowiedź prezesa zarządu Telewizji Republika, która dotyczyła nowej usługi. Wówczas Tomasz Sakiewicz poinformował, że stacja zamierza uruchomić własną sieć komórkową o nazwie Republika Mobile.

Na realizację wspomnianych planów nie musieliśmy długo czekać. Otóż Telewizja Republika ogłosiła, że za moment wystartuje Republika Mobile, czyli nowy projekt skierowany do wszystkich, którzy cenią prostotę, przejrzyste zasady i atrakcyjne ceny.

Na start dostępne będą dwa abonamenty. Pierwszy z nich – Standard – został wyceniony na 24 złote miesięcznie (z e-fakturą) i zapewnia:

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y,

internet LTE i 5G,

8 GB internetu.

Osoby, które potrzebują większej paczki internetu, mogą sięgnąć po pakiet Premium za 36 złotych miesięcznie (z e-fakturą). Oferuje on:

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y,

internet LTE i 5G,

50 GB internetu,

roaming oraz 18 GB internetu w krajach Unii Europejskiej.

źródło: Telewizja Republika

Natomiast, gdy zabraknie internetu, klienci będą mogli dokupić dodatkową paczkę w cenie:

5 GB – 4 złotych,

30 GB – 12 złotych,

60 GB – 18 złotych,

120 GB – 25 złotych.

źródło: Telewizja Republika

Ponadto w Republika Mobile dostępne będą oferty internetu mobilnego – z technologią LTE i 5G. Klienci mogą zdecydować się na jedną z trzech opcji:

60 GB – 39 złotych miesięcznie (z e-fakturą),

200 GB – 69 złotych miesięcznie (z e-fakturą),

500 GB – 99 złotych miesięcznie (z e-fakturą).

źródło: Telewizja Republika

Republika Mobile wystartuje już za chwilę

Na stronie nowej usługi Telewizji Republika został uruchomiony licznik, z którego dowiemy się, że sieć będzie dostępna za nieco ponad 3 dni. Znajdziemy też wymienione wyżej oferty, ale wybranie jakiejkolwiek kończy się komunikatem, że zamówienia nie są jeszcze dostępne – zainteresowani klienci proszeni są o powrót w dniu debitu.

Republika Mobile dołącza do wielu innych pomysłów Tomasza Sakiewicza. Przykładowo pod koniec 2025 roku Telewizja Republika uruchomiła platformę Goryla.pl, na której kupimy chociażby… fotele gamingowe.