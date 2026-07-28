Popularny serwis VOD oferuje „streaming w niższej cenie”. To może przekonać Cię do wykupienia subskrypcji

Dostęp do biblioteki serwisów VOD jest coraz droższy. Jedna z najpopularniejszych platform z filmami i serialami na żądanie oferuje jednak – jak sama to określa – streaming w niższej cenie. Jej propozycja jak najbardziej zachęca do wykupienia subskrypcji.

Promocja popularnego serwisu VOD – subskrypcja SkyShowtime w niższej cenie

W styczniu 2026 roku SkyShowtime podniósł ceny subskrypcji w Polsce. Aktualnie – standardowo – za pakiet Standard z reklamami trzeba zapłacić 24,99 złotych miesięcznie, za pakiet Standard bez reklam 34,99 złotych miesięcznie. Cena pakietu Premium pozostała natomiast taka sama i niezmiennie wynosi 49,99 złotych. Warto podkreślić, że była to pierwsza podwyżka, od kiedy SkyShowtime wszedł do Polski 14 lutego 2023 roku.

Teraz ta platforma VOD oferuje – jak sama określa – streaming w niższej cenie. W praktyce oznacza to możliwość uzyskania niższej ceny za subskrypcję. Jest jednak jeden warunek: trzeba wykupić dostęp na co najmniej 6 miesięcy, żeby zapłacić mniej.

Oferta dotyczy wszystkich dostępnych pakietów:

Standard z reklamami 24,99 złotych miesięcznie, 109,99 złotych za 6 miesięcy (średnio 18,33 złotych miesięcznie), 199,99 złotych za 12 miesięcy (średnio 16,66 złotych miesięcznie),

Standard bez reklam 34,99 złotych miesięcznie, 27,99 złotych miesięcznie przez 6 miesięcy, 25,99 złotych miesięcznie przez 12 miesięcy,

Premium 49,99 złotych miesięcznie, 39,99 złotych miesięcznie przez 6 miesięcy, 37,49 złotych miesięcznie przez 12 miesięcy.



Promocja na subskrypcję SkyShowtime (źródło: SkyShowtime)

Po upływie wybranego, dłuższego okresu zobowiązania, tj. 6 lub 12 miesięcy, subskrypcja będzie odnawiała się w standardowej cenie, jeśli użytkownik nie zrezygnuje wcześniej z dostępu.

Gdzie kupić? Wykup subskrypcję SkyShowtime w niższej cenie SkyShowtime Zawiera linki afiliacyjne.

Jeszcze tylko do dzisiaj obowiązuje też promocja na Disney+

Jeżeli biblioteka SkyShowtime nie jest dla Ciebie atrakcyjna, tak się składa, że do 28 lipca 2026 roku obowiązuje aktualna promocja Disney+, dzięki której można wykupić:

plan Standard za 23,99 złotych miesięcznie,

plan Premium za 39,99 złotych miesięcznie.

Podane powyżej ceny będą obowiązywały przez pierwsze trzy okresy rozliczeniowe. Następnie cena za plan Standard wzrośnie do 34,99 złotych miesięcznie, a za plan Premium do 59,99 złotych miesięcznie.