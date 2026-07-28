Popularny serwis VOD oferuje „streaming w niższej cenie”. To może przekonać Cię do wykupienia subskrypcji

Dostęp do biblioteki serwisów VOD jest coraz droższy. Jedna z najpopularniejszych platform z filmami i serialami na żądanie oferuje jednak – jak sama to określa – streaming w niższej cenie. Jej propozycja jak najbardziej zachęca do wykupienia subskrypcji.
Promocja popularnego serwisu VOD – subskrypcja SkyShowtime w niższej cenie
W styczniu 2026 roku SkyShowtime podniósł ceny subskrypcji w Polsce. Aktualnie – standardowo – za pakiet Standard z reklamami trzeba zapłacić 24,99 złotych miesięcznie, za pakiet Standard bez reklam 34,99 złotych miesięcznie. Cena pakietu Premium pozostała natomiast taka sama i niezmiennie wynosi 49,99 złotych. Warto podkreślić, że była to pierwsza podwyżka, od kiedy SkyShowtime wszedł do Polski 14 lutego 2023 roku.
Teraz ta platforma VOD oferuje – jak sama określa – streaming w niższej cenie. W praktyce oznacza to możliwość uzyskania niższej ceny za subskrypcję. Jest jednak jeden warunek: trzeba wykupić dostęp na co najmniej 6 miesięcy, żeby zapłacić mniej.
Oferta dotyczy wszystkich dostępnych pakietów:
- Standard z reklamami
- 24,99 złotych miesięcznie,
- 109,99 złotych za 6 miesięcy (średnio 18,33 złotych miesięcznie),
- 199,99 złotych za 12 miesięcy (średnio 16,66 złotych miesięcznie),
- Standard bez reklam
- 34,99 złotych miesięcznie,
- 27,99 złotych miesięcznie przez 6 miesięcy,
- 25,99 złotych miesięcznie przez 12 miesięcy,
- Premium
- 49,99 złotych miesięcznie,
- 39,99 złotych miesięcznie przez 6 miesięcy,
- 37,49 złotych miesięcznie przez 12 miesięcy.
Po upływie wybranego, dłuższego okresu zobowiązania, tj. 6 lub 12 miesięcy, subskrypcja będzie odnawiała się w standardowej cenie, jeśli użytkownik nie zrezygnuje wcześniej z dostępu.
Wykup subskrypcję SkyShowtime w niższej cenie
Jeszcze tylko do dzisiaj obowiązuje też promocja na Disney+
Jeżeli biblioteka SkyShowtime nie jest dla Ciebie atrakcyjna, tak się składa, że do 28 lipca 2026 roku obowiązuje aktualna promocja Disney+, dzięki której można wykupić:
- plan Standard za 23,99 złotych miesięcznie,
- plan Premium za 39,99 złotych miesięcznie.
Podane powyżej ceny będą obowiązywały przez pierwsze trzy okresy rozliczeniowe. Następnie cena za plan Standard wzrośnie do 34,99 złotych miesięcznie, a za plan Premium do 59,99 złotych miesięcznie.