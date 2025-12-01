Telewizja Republika sprzedaje „najlepsze konsole w najlepszych cenach”

Zgodnie z zapowiedziami, Telewizja Republika uruchomiła własną platformę sprzedażową Goryla.pl. Pierwsza promocja – Hit dnia – skupia się na konsolach do gier.

Telewizja Republika uruchomiła platformę Goryla.pl. Pierwszy Hit dnia to promocja na konsole do gier

Telewizja Republika zapowiedziała, że 1 grudnia 2025 roku wystartuje platforma Goryla.pl i tak też się stało. Do zrobienia zakupów na niej zachęcać ma promocja Hit dnia, którym dziś (1 grudnia 2025 roku) są konsole do gier, dostępne w – jak deklaruje serwis – w najlepszych cenach.

Konkretniej można kupić:

Nintendo Switch 2 za 2098 złotych,

Nintendo Switch 2 z grą Mario Kart World za 2399 złotych,

Sony PlayStation 5 Digital Slim Chassis E za 1587 złotych,

Xbox Series S za 1699 złotych,

Sony PlayStation 5 Slim Chasis E za 1987 złotych,

Xbox Series X za 2989 złotych.

Według Ceneo, podobne ceny obowiązują w wielu renomowanych sklepach, więc trudno uznać Hit dnia za „zabójczą” promocję, która sprawi, że klienci w mgnieniu oka wykupią dostępne egzemplarze (przy każdym produkcie jest podana informacja, jak dużo sztuk jest w magazynie). Promocja na konsole Sony obowiązuje bowiem też w innych sklepach.

Brakuje natomiast informacji, kto jest faktycznym sprzedawcą tych konsoli. Swoją drogą trudno nie oprzeć się wrażeniu, że stylistyka plakatu reklamowego jest bardzo podobna do wyglądu materiałów, które tworzy sieć Media Expert.

źródło: Media Expert

Co jeszcze można kupić na platformie Goryla.pl?

W przypadku kategorii Elektronika oferta ogranicza się wyłącznie do podkategorii Konsole. Telewizja Republika nie sprzedaje smartfonów, tabletów, laptopów ani smartwatchy czy jeszcze innych sprzętów elektronicznych z tego segmentu.

Ponadto na platformie Goryla.pl można kupić AGD (blendery, grille elektryczne, młyki, pojemniki, sokowirówki), chemię gospodarczą, gry i zabawki, kosmetyki oraz książki. Jest jeszcze kategoria Prezentowo z podkategoriami Dziecko, On i Ona, gdzie zgromadzono propozycje prezentów dla przedstawiciela bądź przedstawicielki konkretnej grupy.

Aktualnie wśród metod płatności dostępna jest płatność przy odbiorze oraz z góry szybkim przelewem lub kartą płatniczą (za pośrednictwem Tpay). Zamówienie może być dostarczone przez kuriera albo do Paczkomatu InPost.