Telewizja Republika sprzeda Ci abonament na telefon

Tego w ofercie Republiki jeszcze nie było. Prezes zarządu Telewizji Republika – Tomasz Sakiewicz – na wizji zapowiedział, że stacja zawarła umowę, na mocy której zostanie stworzona własna sieć komórkowa o nazwie Republika Mobile.

Sieć komórkowa pod marką Republiki zadebiutuje w Polsce

Telewizja Republika ma zamiar postawić kolejny krok naprzód, a będzie nim własna sieć komórkowa świadcząca usługi w modelu MVNO (z ang. Mobile Virtual Network Operator), czyli jako wirtualny operator komórkowy. Tomasz Sakiewicz – prezes zarządu Telewizji Republika – na antenie zapowiedział, że planowane jest uruchomienie sieci komórkowej o nazwie Republika Mobile, ale wygląda na to, iż na tym się nie skończy.

Jak donosi Satkurier, szczegóły na temat projektu mają być ujawniane w najbliższych tygodniach, gdyż obecnie przedsięwzięcie znajduje się w fazie rozwoju. Widzom przekazano na wizji, że zawarto już umowę, dzięki której zostanie stworzona sieć komórkowa Republika Mobile. Z uwagi na fakt, że jest to dopiero rozwijana usługa, nie pojawiły się jeszcze żadne konkrety, które mogłyby zainteresować potencjalnych użytkowników. Stacja póki co nie przekazała więc cennika, pakietów, modelu sprzedaży ani nawet przybliżonego terminu premiery czy informacji, na jakiej infrastrukturze działałaby nowa sieć komórkowa.

Satkurier wspomina też, że Republika Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni powstała w 2024 roku, jednak nie jest ona powiązana ze stacją telewizyjną Republiki. Jej udziałowcami (pół na pół) są Krzysztof Lewandowski oraz Danuta Białooka-Kostenecka. Co ciekawe, przy okazji projektu uruchomiono publiczną zbiórkę na kwotę 300 tysięcy złotych. Zebrane pieniądze miały zostać przeznaczone na utworzenie Biało-Czerwonej sieci komórkowej dla patriotów, jednak akcja nie przyniosła oczekiwanego rezultatu.

Republika chce podbić rynek – nie tylko jako operator komórkowy

Poza nowym operatorem komórkowym świadczącym usługi w Polsce pod marką Republiki realizowane są też inne projekty. W ramach jednego z nich stacja wkracza do obszaru ubezpieczeń – jako część Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki – oraz na rynek energetyki jako Republika Energetyczna. Zgodnie z zapowiedzią Tomasza Sakiewicza rozwój usług z zakresu łączności komórkowej to kolejny krok, który w dalszej perspektywie i jako element rozszerzonej oferty może potencjalnie objąć dostęp do internetu.

Warto wspomnieć, że poza stacją, ubezpieczeniami, energią i zapowiadaną siecią komórkową, pod marką Republiki opracowano już platformę e-commerce. Goryla.pl – mająca być konkurentem m.in. dla Allegro. Serwis wystartował 1 grudnia 2025 roku.