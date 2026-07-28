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Polacy zrobili to dobrze. Za nami premiera linii Hammer Ventus

Wojciech Kulik·
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Polacy zrobili to dobrze. Za nami premiera linii Hammer Ventus

Katalog polskiej marki Hammer został właśnie wzbogacony o linię Ventus. Cechy charakterystyczne? Niezłe wyposażenie, wysoka wytrzymałość, stylowy dizajn i przystępne ceny.

Premiera linii Hammer Ventus. Pierwsze skrzypce gra smartfon Hammer Ventus 5G

Aktualnie linię tworzą dwa smartwatche i telefon. Zacznijmy od tego ostatniego, bo recenzję smartfona Hammer Ventus 5G możesz już znaleźć na łamach Tabletowo.pl. Urządzenie pozytywnie zaskoczyło Kasię, która zdecydowała się na przyznanie mu noty 8,5/10 – przede wszystkim za wyświetlacz, konstrukcję i niezłe wyposażenie.

Choć zupełnie nie wygląda, smartfon Hammer Ventus 5G jest pyło- i wodoodporny zgodnie z kryteriami klasy IP69, a do tego pomyślnie przeszedł testy militarne MIL-STD-810H. Producent postarał się też o szkło Schott Xensation chroniące wyświetlacz, a skoro o nim mowa – mamy tu do czynienia z 6,77-calowym panelem AMOLED o rozdzielczości Full HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 4500 nitów.

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 7100, sparowany z 8 GB RAM. Taki duet zapewnia przyzwoitą, choć nie topową wydajność. Pewnym rozczarowaniem może tez być akumulator o pojemności 5000 mAh. Z testu Kasi wynika, że przy normalnym użytkowaniu konieczne będzie codzienne ładowanie (szczególnie jeśli więcej korzysta się z 5G niż z Wi-Fi) – to może być realizowane z mocą maksymalnie 45 W.

Hammer Ventus 5G (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Sekcję fotograficzną tworzą: aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix, któremu towarzystwa dotrzymuje moduł noktowizyjny oraz zainstalowana z przodu kamerka 32 Mpix. Nie ma się co nastawiać na fenomenalne efekty, ale przeciętny użytkownik może być jak najbardziej zadowolony z tego, co zaoferuje mu smartfon Hammer Ventus 5G. Z plusów można też wymienić obecność 5G i obsługę eSIM oraz oryginalną, miłą dla oka stylistykę.

Ile za to wszystko? Smartfon Hammer Ventus 5G został wyceniony na 1799 złotych, przy czym częścią zestawu jest również etui z technologią BumpAir (oznaczającą wzmocnione narożniki z komorami powietrznymi – dla dodatkowej ochrony w przypadku upadków).

Gdzie kupić?

Hammer Ventus 5G

ok. 1799 zł
(Przybliżona cena z dnia: 28 lipca 2026)
Hammer – sklep oficjalny
Media Expert
Zawiera linki afiliacyjne.

Zadebiutował też smartwatch Hammer Watch Ventus i Hammer Ventus Pro

Przejdźmy tymczasem do smartwatchy, które zadebiutowały na polskim rynku wraz z wyżej opisanym smartfonem. Pierwszym z nich jest Hammer Watch Ventus, wyposażony w 1,32-calowy wyświetlacz AMOLED i akumulator o pojemności 300 mAh, mający zapewniać do 7 dni działania na jednym ładowaniu.

Hammer Watch Ventus
Hammer Watch Ventus (fot. Hammer)

Urządzenie ma też wbudowany GPS i obsługuje uproszczone mapy, a do tego oferuje komplet podstawowych funkcji związanych z monitorowaniem zdrowia i aktywności. Dopełnieniem całości jest wytrzymała (5 ATM + MIL-STD-810H), a zarazem lekka i smukła konstrukcja. Cena? 299 złotych.

Gdzie kupić?

Hammer Watch Ventus

ok. 299 zł
(Przybliżona cena z dnia: 28 lipca 2026)
Hammer – sklep oficjalny
Media Expert
RTV Euro AGD
Zawiera linki afiliacyjne.

Oczko wyżej plasuje się Hammer Watch Ventus Pro z ekranem AMOLED o średnicy 1,43 cala i jasności sięgającej 1000 nitów, dwuzakresowym modułem GPS i pełnymi mapami offline oraz równie wytrzymałą konstrukcją (5 ATM + MIL-STD-810H). Można też oczekiwać bardziej precyzyjnych pomiarów i nieco dłuższego czasu działania (dzięki akumulatorowi o pojemności 370 mAh).

Hammer Watch Ventus Pro
Hammer Watch Ventus Pro (fot. Hammer)

Oczywiście ze względu na lepsze wyposażenie smartwatch Hammer Watch Ventus Pro jest droższy od swojego brata. Kosztuje mianowicie 499 złotych.

Gdzie kupić?

Hammer Watch Ventus Pro

ok. 499 zł
(Przybliżona cena z dnia: 28 lipca 2026)
Hammer – sklep oficjalny
Media Expert
RTV Euro AGD
Zawiera linki afiliacyjne.

Dodatkowo w oficjalnym sklepie producenta pojawił się promocyjny zestaw, na który składają się smartfon Hammer Ventus 5G i smartwatch Hammer Watch Ventus Pro. Cena za taki duet wynosi 1998 złotych, a więc dokładnie o 300 złotych mniej, niż gdyby kupić te urządzenia osobno.

Gdzie kupić?

Zestaw Hammer Ventus 5G + Hammer Watch Ventus Pro

ok. 1998 zł
(Przybliżona cena z dnia: 28 lipca 2026)
Hammer – sklep oficjalny
Zawiera linki afiliacyjne.
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