Polacy zrobili to dobrze. Za nami premiera linii Hammer Ventus

Katalog polskiej marki Hammer został właśnie wzbogacony o linię Ventus. Cechy charakterystyczne? Niezłe wyposażenie, wysoka wytrzymałość, stylowy dizajn i przystępne ceny.

Premiera linii Hammer Ventus. Pierwsze skrzypce gra smartfon Hammer Ventus 5G

Aktualnie linię tworzą dwa smartwatche i telefon. Zacznijmy od tego ostatniego, bo recenzję smartfona Hammer Ventus 5G możesz już znaleźć na łamach Tabletowo.pl. Urządzenie pozytywnie zaskoczyło Kasię, która zdecydowała się na przyznanie mu noty 8,5/10 – przede wszystkim za wyświetlacz, konstrukcję i niezłe wyposażenie.

Choć zupełnie nie wygląda, smartfon Hammer Ventus 5G jest pyło- i wodoodporny zgodnie z kryteriami klasy IP69, a do tego pomyślnie przeszedł testy militarne MIL-STD-810H. Producent postarał się też o szkło Schott Xensation chroniące wyświetlacz, a skoro o nim mowa – mamy tu do czynienia z 6,77-calowym panelem AMOLED o rozdzielczości Full HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 4500 nitów.

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 7100, sparowany z 8 GB RAM. Taki duet zapewnia przyzwoitą, choć nie topową wydajność. Pewnym rozczarowaniem może tez być akumulator o pojemności 5000 mAh. Z testu Kasi wynika, że przy normalnym użytkowaniu konieczne będzie codzienne ładowanie (szczególnie jeśli więcej korzysta się z 5G niż z Wi-Fi) – to może być realizowane z mocą maksymalnie 45 W.

Hammer Ventus 5G (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Sekcję fotograficzną tworzą: aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix, któremu towarzystwa dotrzymuje moduł noktowizyjny oraz zainstalowana z przodu kamerka 32 Mpix. Nie ma się co nastawiać na fenomenalne efekty, ale przeciętny użytkownik może być jak najbardziej zadowolony z tego, co zaoferuje mu smartfon Hammer Ventus 5G. Z plusów można też wymienić obecność 5G i obsługę eSIM oraz oryginalną, miłą dla oka stylistykę.

Ile za to wszystko? Smartfon Hammer Ventus 5G został wyceniony na 1799 złotych, przy czym częścią zestawu jest również etui z technologią BumpAir (oznaczającą wzmocnione narożniki z komorami powietrznymi – dla dodatkowej ochrony w przypadku upadków).

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Zadebiutował też smartwatch Hammer Watch Ventus i Hammer Ventus Pro

Przejdźmy tymczasem do smartwatchy, które zadebiutowały na polskim rynku wraz z wyżej opisanym smartfonem. Pierwszym z nich jest Hammer Watch Ventus, wyposażony w 1,32-calowy wyświetlacz AMOLED i akumulator o pojemności 300 mAh, mający zapewniać do 7 dni działania na jednym ładowaniu.

Hammer Watch Ventus (fot. Hammer)

Urządzenie ma też wbudowany GPS i obsługuje uproszczone mapy, a do tego oferuje komplet podstawowych funkcji związanych z monitorowaniem zdrowia i aktywności. Dopełnieniem całości jest wytrzymała (5 ATM + MIL-STD-810H), a zarazem lekka i smukła konstrukcja. Cena? 299 złotych.

Oczko wyżej plasuje się Hammer Watch Ventus Pro z ekranem AMOLED o średnicy 1,43 cala i jasności sięgającej 1000 nitów, dwuzakresowym modułem GPS i pełnymi mapami offline oraz równie wytrzymałą konstrukcją (5 ATM + MIL-STD-810H). Można też oczekiwać bardziej precyzyjnych pomiarów i nieco dłuższego czasu działania (dzięki akumulatorowi o pojemności 370 mAh).

Hammer Watch Ventus Pro (fot. Hammer)

Oczywiście ze względu na lepsze wyposażenie smartwatch Hammer Watch Ventus Pro jest droższy od swojego brata. Kosztuje mianowicie 499 złotych.

Dodatkowo w oficjalnym sklepie producenta pojawił się promocyjny zestaw, na który składają się smartfon Hammer Ventus 5G i smartwatch Hammer Watch Ventus Pro. Cena za taki duet wynosi 1998 złotych, a więc dokładnie o 300 złotych mniej, niż gdyby kupić te urządzenia osobno.

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