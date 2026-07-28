Logitech MX Master 4
Logitech MX Master 4 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)
Promocje

Dla mnie to najlepsza myszka na rynku. Promocja może skusić

Wojciech Kulik·
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Promocje
Dla mnie to najlepsza myszka na rynku. Promocja może skusić

Już od ponad 10 miesięcy korzystam z myszki Logitech MX Master 4. W jej ubiegłorocznej recenzji zadeklarowałem, że nie chcę innej myszki i dziś podtrzymuję tę opinię. Dla mnie to najlepszy gryzoń na rynku – przynajmniej jeśli chodzi o modele przeznaczone do pracy. Jej jedynym istotnym minusem jest zaporowa cena, ale wreszcie doczekaliśmy się promocji. Może i – w przeciwieństwie do myszki – nie jest najlepsza na świecie, ale lepszy rydz niż nic.

Promocja na Logitech MX Master 4 – możesz odzyskać część wydanych pieniędzy

Aktualna cena myszki Logitech MX Master 4 waha się od 519,99 do 609 złotych, w zależności od sklepu (a biorę tu pod uwagę wyłącznie te, w których można skorzystać z opisywanej promocji). Przeważa cena 549 złotych – to dokładnie tyle samo, ile urządzenie kosztowało w dniu swojej premiery (30 września 2025 roku). Na szczęście pojawił się sposób, by realnie wydać nieco mniej.

Logitech oferuje bowiem cashback. Jeśli kupisz myszkę MX Master 4 między 27 lipca a 25 sierpnia 2026 roku, a następnie w ciągu 14-45 dni od daty zakupu złożysz wniosek na stronie promocji, to po maksymalnie 30 dniach na Twoje konto wróci część wydanych pieniędzy. Konkretnie 64 złote, co oznacza, że w najlepszym wypadku Twój budżet zubożeje faktycznie o 456 złotych.

Logitech MX Master 4
Logitech MX Master 4 – fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Co ważne, zakupu musisz dokonać u sprzedawcy uczestniczącego w promocji – korzystając z poniższych linków możesz mieć pewność, że spełnisz ten warunek:

Gdzie kupić? Recenzja

Logitech MX Master 4

ok. 549 zł
(Przybliżona cena z dnia: 28 lipca 2026)
Logitech – sklep oficjalny
Komputronik
Media Expert
Media Markt
RTV Euro AGD
x-kom
Zawiera linki afiliacyjne.

Dorzuć coś jeszcze i zgarnij dodatkowy cashback

Jeśli potrzebujesz też innego urządzenia z serii MX, rozważ dorzucenie go do koszyka wraz z MX Master 4 – wówczas zwrot gotówki może wynieść nawet 172 złote.

Tą łączoną promocją objęte są następujące produkty:

  • kamerka Logitech MX Brio 4K,
  • klawiatura Logitech MX Keys Mini (także w wersji for Mac),
  • klawiatura Logitech MX Keys S (także wersji for Mac),
  • klawiatura Logitech MX Mechanical,
  • klawiatura Logitech MX Mechanical Mini (także w wersji for Mac),
  • konsola Logitech MX Creative Console,
  • myszka Logitech MX Anywhere 3S (także w wersji for Mac),
  • myszka Logitech MX Vertical,
  • trackball Logitech MX Ergo S,
  • zestaw Logitech MX Keys S (także wersji for Mac).

Nie warto jednak zwlekać, bo liczba cashbacków jest ograniczona. W przypadku samej myszki wynosi 2200 wniosków, a dla zestawów – 500.

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