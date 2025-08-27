Revolut pomoże Ci ogarnąć podróże. I wydatki

W aplikacji Revolut pojawiły się dwie nowe funkcje. Docenią je przede wszystkim podróżujący – zarówno podczas wyjazdów, jak i po powrocie do domu. Pozwolą lepiej orientować się za granicą, a także efektywniej planować kolejne urlopy.

Dwie nowe funkcje Revolut w Polsce: Travel Mode i Travel Map

Pierwszą z nowych funkcji jest Travel Mode, czyli tryb podróży. To widżet, który w aplikacji Revolut wyświetli się automatycznie po przekroczeniu granicy. Będzie zawierał kluczowe informacje i odnośniki do usług dostępnych w danym kraju i takich, które są tam szczególnie przydatne.

Przykład: wjeżdżasz do Hiszpanii i już po chwili wiesz, gdzie znajduje się najbliższy bankomat. Z kolei, przykładowo, w Polsce użytkownicy szybko kupią w ten sposób bilet komunikacji zbiorowej. W ten sam sposób promowane będą inne usługi, jak również lokalne atrakcje, noclegi czy ubezpieczenia.

Już po powrocie do kraju przydatna może okazać się druga z wprowadzonych nowości, czyli Travel Map – mapa podróży. Ma formę interaktywnej, trójwymiarowej mapy i pozwala przeanalizować wydatki na wyjeździe, jak również porównać je z podobnymi danymi zebranymi wcześniej.

Travel Mode i Travel Map (źródło: Revolut)

Zyskujesz zatem możliwość podsumowania i porównania kosztów wszystkich swoich podróży – zarówno jeśli chodzi o całkowite wydatki, jak i to, ile średnio wynosiły one każdego dnia. To może przydać się przy planowaniu kolejnych wakacji, ale też pomóc Ci w zrozumieniu, gdzie przelatują Ci pieniądze i tym samym w lepszym kontrolowaniu wydatków.

Revolut towarzyszy Polakom na wyjazdach – za nami rekordowy sezon

Przy okazji Revolut pochwalił się, że zaliczył rekordowy sezon. W okresie od maja do sierpnia 2025 roku przeszło 1,5 miliona Polaków płaciło za granicą przy użyciu kart i aplikacji Revolut. Łącznie wydali ponad 3,8 miliarda złotych, a w przeliczeniu na osobę wyszło 2450 złotych. Najczęstszymi celami podróży były Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Grecja i Turcja.

Polska także była chętnie odwiedzana przez zagranicznych turystów. W tym samym okresie nasz kraj odwiedziło ponad 900 tysięcy osób (głównie z Wielkiej Brytanii, Czech, Niemiec, Litwy i Irlandii). Wydali w naszych miastach łącznie ponad 1,5 miliarda złotych.