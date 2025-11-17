Kup smartfon, a Samsung dorzuci jeszcze prezent

Dopiero co skończyła się jedna akcja promocyjna, a Samsung już startuje z kolejną. Zasady nie są zaskakujące – kupujesz smartfon z rodziny Galaxy, rejestrujesz zakup i otrzymujesz prezent. Tym ostatnim jest smartwatch Samsung Galaxy Watch 7.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 7 w prezencie – ruszyła nowa promocja

„Samsung Galaxy Watch 7 to solidny smartwatch. Design i jakość wykonania pozostają na wysokim poziomie, a silikonowy pasek z fajnymi przeszyciami dodaje mu z pewnością uroku i ciekawego wyglądu. System Wear OS 5 z nakładką One UI 6 Watch oferuje szeroką funkcjonalność, intuicyjne sterowanie oraz dostęp do wielu aplikacji w Google Play” – tak pisał o nim Piotrek w recenzji zwieńczonej notą 7,5/10.

Samsung Galaxy Watch 7 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Zegarek ten może trafić do Ciebie w ramach prezentu, jeśli spełnisz warunki akcji, czyli – przede wszystkim – sprawisz sobie nowy telefon. Promocją objęte są cztery modele smartfonów, kierowane do osób o bardzo konkretnych preferencjach. Mianowicie: trzy z nich to składaki, a czwarty wyróżnia się ultrasmukłą konstrukcją.

Jeśli jesteś na bieżąco, to domyślasz się już pewnie, że chodzi o następujące urządzenia:

Aby skorzystać z promocji, należy kupić jeden z tych smartfonów w oficjalnym sklepie któregokolwiek z dużych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce – chodzi o Orange, Play, Plus i T-Mobile. Oferta dostępna jest zarówno w ich salonach stacjonarnych, jak i sklepach internetowych.

Premiera Samsung Galaxy Z Fold 7 i Samsung Galaxy Z Flip 7 (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Do kiedy masz czas?

Należy też zrobić to w odpowiednim czasie. Sam zakup smartfona musi zostać dokonany między 17 listopada a 7 grudnia 2025 roku, jego aktywacja przy użyciu polskiej karty SIM natomiast – do 14 grudnia. Następnie do 21 grudnia trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy w aplikacji Samsung Members, podając między innymi swoje dane osobowe, dane do wysyłki oraz model i numer IMEI urządzenia, a także dołączyć dowód zakupu.

Jeśli wszystko zrobisz jak należy, a pula wynosząca 600 egzemplarzy zegarków wcześniej się nie wyczerpie, to kurier wyruszy w drogę z paczką dla Ciebie w ciągu 30 dni od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Aha, jeszcze jedno. Jeżeli zdecydujesz się na zakup modelu Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, to poza smartwatchem otrzymasz w prezencie także ochronne etui Flipsuit Case.