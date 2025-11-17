Mega promocja na iPhone 17 Pro! Lepiej się pospiesz

Jeśli należysz do grona osób, które narzekały, że iPhone 17 Pro kosztuje od 5799 złotych, to przestań narzekać i kup go. Ta promocja długo bowiem nie potrwa.

Mega promocja na iPhone 17 Pro

W 2025 roku Apple teoretycznie nie podniosło cen iPhone’ów, ale najtańszy iPhone 17 Pro kosztuje 5799 złotych, podczas gdy do tej pory cena iPhone’a Pro zaczynała się od 5299 złotych. Wynika to z faktu, że iPhone 17 Pro nie jest dostępny w wersji ze 128 GB pamięci – najtańszy wariant ma 256 GB.

Przez długi czas dostępność iPhone’a 17 Pro (oraz 17 Pro Max, a także modelu iPhone 17) była niezadowalająca dla klientów. Dziś sytuacja się ustabilizowała – nie ma problemu, aby kupić smartfon „od ręki”. A teraz możecie na dodatek naprawdę dużo zaoszczędzić.

Sklep x-kom sprzedaje bowiem iPhone’a 17 Pro w wersji 256 GB w kolorze niebieskim za 5256,84 złotych, czyli o ponad 540 złotych taniej niż wynosi standardowa cena w obecnym momencie. To okazja, obok trudno przejść obojętnie.

I, szczerze mówiąc, nie ma też co się zastanawiać nad nią, ponieważ w takiej cenie dostępnych jest zaledwie 20 sztuk. Jeśli Ty nie kupisz, zrobi to ktoś inny. Nie czekaj, żeby nie żałować.

iPhone 17 Pro 256 GB (niebieski) ok. 5256 zł

Czy warto kupić iPhone 17 Pro?

W takiej cenie – na pewno. W podjęciu decyzji może pomóc recenzja iPhone 17 Pro, w której Jakub odnotował, że smartfon oferuje świetnej jakości ekran, nienaganną wydajność i bardzo dobrą (ogólną) jakość zdjęć. Sprzęt ma też doskonałe głośniki i haptykę. Wśród słabszych stron natomiast Kuba wymienił wolne ładowanie i śliską obudowę, a także problemy związane z iOS 26.