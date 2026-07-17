Tego smartfona Xiaomi miało nie być. A jednak będzie

Wydawało się, że ta seria jest już skończona, tzn. Xiaomi nie będzie jej dalej rozszerzać. Tymczasem nowe, zaskakujące informacje wskazują, że tak ma się jednak stać.

Ten smartfon Xiaomi miał nigdy nie powstać

W marcu 2026 roku w Polsce zadebiutował smartfon Poco X8 Pro (również w wersji Iron Man Edition) oraz Poco X8 Pro Max. Wbrew logice, chiński producent nie wprowadził na rynek modelu podstawowego i wydawało się, że tak właśnie miało być.

Tymczasem Kacper Skrzypek odkrył w kodzie HyperOS wzmiankę o modelu Poco X8. Jej pojawienie się właśnie teraz nie wydaje się przypadkowe, ponieważ – jak zauważył nasz rodzimy informator – nowy smartfon Xiaomi nosi podobne oznaczenie jak zaprezentowany 14 lipca 2026 roku w Chinach Redmi Note 17 Pro.

Na tę chwilę wszystko zatem wskazuje, że Poco X8 będzie jego bliźniakiem, gdyż – jak twierdzi Kacper Skrzypek – zaoferuje on podobny zestaw aparatów na tyle, tj. aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix i dodatkowy z sensorem 2 Mpix do pomiaru głębi.

Przy okazji informator zdradził, że globalna wersja Redmi Note 17 Pro 5G będzie miała na tyle 50 Mpix aparat główny wraz z 8 Mpix aparatem z obiektywem ultraszerokokątnym oraz akumulator o pojemności 8340 mAh. Z kolei smartfon Redmi Note 17 5G, przeznaczony do sprzedaży poza Chinami i Indiami, zasilać ma bateria 7700 mAh.

Dla przypomnienia, „oryginalny” Redmi Note 17 Pro został wyposażony m.in. w procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, do 12 GB RAM LPDDR4X, 128 GB pamięci UFS 2.2 lub 256/512 GB pamięci typu UFS 3.1 oraz 6,83-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2772×1280 pikseli i jasności od 1 do 3500 nitów z odświeżaniem do 120 Hz i ściemnianiem PWM 3840 Hz.

Drugi nowy smartfon Poco również będzie klonem

Nie tylko smartfon Poco X8 będzie miał swoje korzenie w serii Redmi Note 17. Xiaomi planuje sklonować również model Redmi Note 17 – stał się on „pierwowzorem” dla modelu Poco M8 Power, który ma trafić do sprzedaży w Indiach.

Na tę chwilę nie wiadomo, czy Chińczycy zamierzają go sprzedawać też w innych krajach, w tym w Polsce.