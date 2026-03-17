Premiera Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max. Potężne średniaki taniej na start

Rodzina Xiaomi powiększyła się o dwa nowe smartfony dla miłośników mobilnego gamingu, ale też osób poszukujących wydajnego sprzętu na co dzień, w nieprzesadzonych cenach. Patrzymy, co mają do zaoferowania modele Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max oraz tłumaczymy, dlaczego na zakup warto zdecydować się jeszcze w tym miesiącu. Tak, jest promocja.

Za nami polska premiera Poco X8 Pro oraz Poco X8 Pro Max

Debiutujące dziś na rynku smartfony Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max to ciekawie pomyślane średniaki, które dobrze mogą sprawdzać się podczas grania, ale też w zwykłych, codziennych zadaniach.

Poco X8 Pro ma 6,59-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 3500 nitów, a sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Smartfon może też pochwalić się całkiem sporym akumulatorem – jego pojemność wynosi 6500 mAh. Obsługuje w dodatku szybkie ładowanie z mocą do 100 W oraz ładowanie zwrotne z mocą 27 W.

Poco X8 Pro (fot. Xiaomi)

Z kolei Poco X8 Pro Max ma większy, 6,83-calowy panel o takich samych parametrach, a bazę dla niego stanowi prawie topowy chipset MediaTek Dimensity 9500s. Bez wątpienia jednak najmocniej uwagę przykuwa akumulator o pojemności 8500 mAh, również obsługujący szybkie ładowanie z mocą 100 W i ładowanie zwrotne z mocą 27 W. Warto też wspomnieć, że ogniwo ma zachowywać ponad 80% pojemności po 1600 ładowaniach.

Poco X8 Pro Max (fot. Xiaomi)

Oba modele zostały również wyposażone w maksymalnie 12 GB RAM typu LPDDR5X i 256 GB lub 512 GB pamięci masowej w formacie UFS 4.1. Są też głośniki stereo z Dolby Atmos i trybem 400% głośności, współczesne standardy łączności bezprzewodowej, na czele z 5G i Bluetooth 6.0, a całość wieńczą obudowy cechujące się pyło- i wodoszczelnością w klasie IP68.

Na papierze oba smartfony mają również takie same aparaty: główny 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i ultraszerokokątny moduł o rozdzielczości 8 Mpix. W rzeczywistości jednak różnią się podstawowymi sensorami – Poco X8 Pro bazuje na czujniku Sony IMX882, a Poco X8 Pro Max wykorzystuje Light Fusion 600. Z przodu zaś jeden i drugi Poco ma kamerkę 20 Mpix do selfie.

Poco X8 Pro po lewej i Poco X8 Pro Max po prawej (fot. Xiaomi)

Dodatkowo, z myślą o graczach producent postarał się o system WildBoost Optimization, stabilizujący liczbę klatek na sekundę, obniżający zapotrzebowanie na energię, zwiększający częstotliwość próbkowania dotyku oraz pozwalający skorzystać z HDR w grach. Wszystko uzupełnia system chłodzenia cieczą.

Podsumujmy i porównajmy…

Specyfikacja Poco X8 Pro vs Poco X8 Pro Max – porównanie:

Poco X8 Pro Poco X8 Pro Max Wyświetlacz 6,59 cala,

AMOLED,

2756×1268 pikseli,

120 Hz,

jasność do 3500 nitów,

ściemnianie do 3840 Hz,

HDR10+ i Dolby Vison,

Gorilla Glass 7i 6,83 cala,

AMOLED,

2772×1280 pikseli,

120 Hz,

jasność do 3500 nitów,

ściemnianie do 3840 Hz,

HDR10+ i Dolby Vision,

Gorilla Glass 7i Procesor MediaTek Dimensity 8500 Ultra (4 nm; do 3,4 GHz) MediaTek Dimensity 9500s (3 nm; do 3,73 GHz) RAM 8 GB lub 12 GB (LPDDR5X) 12 GB (LPDDR5X) Pamięć masowa 256 GB lub 512 GB (UFS 4.1) 256 GB lub 512 GB (UFS 4.1) Aparaty z tyłu – 50 Mpix (f/1.5) z OIS – główny,

– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny – 50 Mpix (f/1.5) z OIS – główny,

– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny Aparat z przodu 20 Mpix 20 Mpix Akumulator 6500 mAh,

ładowanie do 100 W,

ładowanie zwrotne (27 W) 8500 mAh,

ładowanie do 100 W,

ładowanie zwrotne (27 W) Głośniki Stereo z Dolby Atmos Stereo z Dolby Atmos Łączność 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 6.0, NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0, NFC

+ eSIM Wymiary 157,5×75,2×8,38 mm 162,9×77,9×8,2 mm Waga 201,5 g 218 g Odporność IP68 IP68

Smartfon Poco X8 Pro Max dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, białym i niebieskim. Model Poco X8 Pro również w trzech (czarny, biały i miętowy), a do tego przygotowano jeszcze specjalne wydanie (Iron Man Edition) zainspirowane zbroją tytułowego superbohatera.

Poco X8 Pro Iron Man Edition (fot. Xiaomi)

Ile kosztują smartfony Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max? Jest promocja na start

Ceny Poco X8 Pro (Max) rozpoczynają się od 1699 złotych i sięgają 2299 złotych, ale w ramach promocji na start do 31 marca 2026 roku można kupić każdy wariant taniej o ok. 300 złotych. Kompletny cennik przedstawia się następująco:

Poco X8 Pro: 8/256 GB – 1399 złotych (cena regularna: 1699 złotych), 12/512 GB – 1599 złotych (cena regularna: 1899 złotych), 12/512 GB Iron Man Edition – 1749 złotych (cena regularna: 1999 złotych),



Poco X8 Pro Max: 12/256 GB – 1799 złotych (cena regularna: 2099 złotych), 12/512 GB – 1999 złotych (cena regularna: 2299 złotych).



Poza rabatami firma Xiaomi proponuje również możliwość dokupienia ładowarki HyperCharge o mocy 100 W za 49 złotych (zamiast – standardowych – 99 złotych). Dodatkowo można liczyć na 3-miesięczny abonament Spotify Premium i 2-miesięczny abonament YouTube Premium za darmo (ale dotyczy to wyłącznie nowych użytkowników tych usług).