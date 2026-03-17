Premiera Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max. Potężne średniaki taniej na start

Rodzina Xiaomi powiększyła się o dwa nowe smartfony dla miłośników mobilnego gamingu, ale też osób poszukujących wydajnego sprzętu na co dzień, w nieprzesadzonych cenach. Patrzymy, co mają do zaoferowania modele Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max oraz tłumaczymy, dlaczego na zakup warto zdecydować się jeszcze w tym miesiącu. Tak, jest promocja.
Za nami polska premiera Poco X8 Pro oraz Poco X8 Pro Max
Debiutujące dziś na rynku smartfony Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max to ciekawie pomyślane średniaki, które dobrze mogą sprawdzać się podczas grania, ale też w zwykłych, codziennych zadaniach.
Poco X8 Pro ma 6,59-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 3500 nitów, a sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Smartfon może też pochwalić się całkiem sporym akumulatorem – jego pojemność wynosi 6500 mAh. Obsługuje w dodatku szybkie ładowanie z mocą do 100 W oraz ładowanie zwrotne z mocą 27 W.
Z kolei Poco X8 Pro Max ma większy, 6,83-calowy panel o takich samych parametrach, a bazę dla niego stanowi prawie topowy chipset MediaTek Dimensity 9500s. Bez wątpienia jednak najmocniej uwagę przykuwa akumulator o pojemności 8500 mAh, również obsługujący szybkie ładowanie z mocą 100 W i ładowanie zwrotne z mocą 27 W. Warto też wspomnieć, że ogniwo ma zachowywać ponad 80% pojemności po 1600 ładowaniach.
Oba modele zostały również wyposażone w maksymalnie 12 GB RAM typu LPDDR5X i 256 GB lub 512 GB pamięci masowej w formacie UFS 4.1. Są też głośniki stereo z Dolby Atmos i trybem 400% głośności, współczesne standardy łączności bezprzewodowej, na czele z 5G i Bluetooth 6.0, a całość wieńczą obudowy cechujące się pyło- i wodoszczelnością w klasie IP68.
Na papierze oba smartfony mają również takie same aparaty: główny 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i ultraszerokokątny moduł o rozdzielczości 8 Mpix. W rzeczywistości jednak różnią się podstawowymi sensorami – Poco X8 Pro bazuje na czujniku Sony IMX882, a Poco X8 Pro Max wykorzystuje Light Fusion 600. Z przodu zaś jeden i drugi Poco ma kamerkę 20 Mpix do selfie.
Dodatkowo, z myślą o graczach producent postarał się o system WildBoost Optimization, stabilizujący liczbę klatek na sekundę, obniżający zapotrzebowanie na energię, zwiększający częstotliwość próbkowania dotyku oraz pozwalający skorzystać z HDR w grach. Wszystko uzupełnia system chłodzenia cieczą.
Podsumujmy i porównajmy…
Specyfikacja Poco X8 Pro vs Poco X8 Pro Max – porównanie:
|Poco X8 Pro
|Poco X8 Pro Max
|Wyświetlacz
|6,59 cala,
AMOLED,
2756×1268 pikseli,
120 Hz,
jasność do 3500 nitów,
ściemnianie do 3840 Hz,
HDR10+ i Dolby Vison,
Gorilla Glass 7i
|6,83 cala,
AMOLED,
2772×1280 pikseli,
120 Hz,
jasność do 3500 nitów,
ściemnianie do 3840 Hz,
HDR10+ i Dolby Vision,
Gorilla Glass 7i
|Procesor
|MediaTek Dimensity 8500 Ultra (4 nm; do 3,4 GHz)
|MediaTek Dimensity 9500s (3 nm; do 3,73 GHz)
|RAM
|8 GB lub 12 GB (LPDDR5X)
|12 GB (LPDDR5X)
|Pamięć masowa
|256 GB lub 512 GB (UFS 4.1)
|256 GB lub 512 GB (UFS 4.1)
|Aparaty z tyłu
|– 50 Mpix (f/1.5) z OIS – główny,
– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|– 50 Mpix (f/1.5) z OIS – główny,
– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|Aparat z przodu
|20 Mpix
|20 Mpix
|Akumulator
|6500 mAh,
ładowanie do 100 W,
ładowanie zwrotne (27 W)
|8500 mAh,
ładowanie do 100 W,
ładowanie zwrotne (27 W)
|Głośniki
|Stereo z Dolby Atmos
|Stereo z Dolby Atmos
|Łączność
|5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 6.0, NFC
|5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0, NFC
+ eSIM
|Wymiary
|157,5×75,2×8,38 mm
|162,9×77,9×8,2 mm
|Waga
|201,5 g
|218 g
|Odporność
|IP68
|IP68
Smartfon Poco X8 Pro Max dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, białym i niebieskim. Model Poco X8 Pro również w trzech (czarny, biały i miętowy), a do tego przygotowano jeszcze specjalne wydanie (Iron Man Edition) zainspirowane zbroją tytułowego superbohatera.
Ile kosztują smartfony Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max? Jest promocja na start
Ceny Poco X8 Pro (Max) rozpoczynają się od 1699 złotych i sięgają 2299 złotych, ale w ramach promocji na start do 31 marca 2026 roku można kupić każdy wariant taniej o ok. 300 złotych. Kompletny cennik przedstawia się następująco:
- Poco X8 Pro:
- 8/256 GB – 1399 złotych (cena regularna: 1699 złotych),
- 12/512 GB – 1599 złotych (cena regularna: 1899 złotych),
- 12/512 GB Iron Man Edition – 1749 złotych (cena regularna: 1999 złotych),
- Poco X8 Pro Max:
- 12/256 GB – 1799 złotych (cena regularna: 2099 złotych),
- 12/512 GB – 1999 złotych (cena regularna: 2299 złotych).
Poza rabatami firma Xiaomi proponuje również możliwość dokupienia ładowarki HyperCharge o mocy 100 W za 49 złotych (zamiast – standardowych – 99 złotych). Dodatkowo można liczyć na 3-miesięczny abonament Spotify Premium i 2-miesięczny abonament YouTube Premium za darmo (ale dotyczy to wyłącznie nowych użytkowników tych usług).