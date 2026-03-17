Smartfon Poco X8 Pro
Poco X8 Pro (fot. Xiaomi)
Premiera Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max. Potężne średniaki taniej na start

Premiera Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max. Potężne średniaki taniej na start

Rodzina Xiaomi powiększyła się o dwa nowe smartfony dla miłośników mobilnego gamingu, ale też osób poszukujących wydajnego sprzętu na co dzień, w nieprzesadzonych cenach. Patrzymy, co mają do zaoferowania modele Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max oraz tłumaczymy, dlaczego na zakup warto zdecydować się jeszcze w tym miesiącu. Tak, jest promocja.

Za nami polska premiera Poco X8 Pro oraz Poco X8 Pro Max

Debiutujące dziś na rynku smartfony Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max to ciekawie pomyślane średniaki, które dobrze mogą sprawdzać się podczas grania, ale też w zwykłych, codziennych zadaniach.

Poco X8 Pro ma 6,59-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 3500 nitów, a sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Smartfon może też pochwalić się całkiem sporym akumulatorem – jego pojemność wynosi 6500 mAh. Obsługuje w dodatku szybkie ładowanie z mocą do 100 W oraz ładowanie zwrotne z mocą 27 W.

Smartfon Poco X8 Pro
Smartfon Poco X8 Pro
Smartfon Poco X8 Pro
Smartfon Poco X8 Pro
Poco X8 Pro (fot. Xiaomi)

Z kolei Poco X8 Pro Max ma większy, 6,83-calowy panel o takich samych parametrach, a bazę dla niego stanowi prawie topowy chipset MediaTek Dimensity 9500s. Bez wątpienia jednak najmocniej uwagę przykuwa akumulator o pojemności 8500 mAh, również obsługujący szybkie ładowanie z mocą 100 W i ładowanie zwrotne z mocą 27 W. Warto też wspomnieć, że ogniwo ma zachowywać ponad 80% pojemności po 1600 ładowaniach.

Smartfon Poco X8 Pro Max
Smartfon Poco X8 Pro Max
Smartfon Poco X8 Pro Max
Smartfon Poco X8 Pro Max
Poco X8 Pro Max (fot. Xiaomi)

Oba modele zostały również wyposażone w maksymalnie 12 GB RAM typu LPDDR5X i 256 GB lub 512 GB pamięci masowej w formacie UFS 4.1. Są też głośniki stereo z Dolby Atmos i trybem 400% głośności, współczesne standardy łączności bezprzewodowej, na czele z 5G i Bluetooth 6.0, a całość wieńczą obudowy cechujące się pyło- i wodoszczelnością w klasie IP68.

Na papierze oba smartfony mają również takie same aparaty: główny 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i ultraszerokokątny moduł o rozdzielczości 8 Mpix. W rzeczywistości jednak różnią się podstawowymi sensorami – Poco X8 Pro bazuje na czujniku Sony IMX882, a Poco X8 Pro Max wykorzystuje Light Fusion 600. Z przodu zaś jeden i drugi Poco ma kamerkę 20 Mpix do selfie.

Smartfon Poco X8 Pro
Smartfon Poco X8 Pro Max
Poco X8 Pro po lewej i Poco X8 Pro Max po prawej (fot. Xiaomi)

Dodatkowo, z myślą o graczach producent postarał się o system WildBoost Optimization, stabilizujący liczbę klatek na sekundę, obniżający zapotrzebowanie na energię, zwiększający częstotliwość próbkowania dotyku oraz pozwalający skorzystać z HDR w grach. Wszystko uzupełnia system chłodzenia cieczą.

Podsumujmy i porównajmy…

Specyfikacja Poco X8 Pro vs Poco X8 Pro Max – porównanie:

Poco X8 ProPoco X8 Pro Max
Wyświetlacz6,59 cala,
AMOLED,
2756×1268 pikseli,
120 Hz,
jasność do 3500 nitów,
ściemnianie do 3840 Hz,
HDR10+ i Dolby Vison,
Gorilla Glass 7i		6,83 cala,
AMOLED,
2772×1280 pikseli,
120 Hz,
jasność do 3500 nitów,
ściemnianie do 3840 Hz,
HDR10+ i Dolby Vision,
Gorilla Glass 7i
ProcesorMediaTek Dimensity 8500 Ultra (4 nm; do 3,4 GHz)MediaTek Dimensity 9500s (3 nm; do 3,73 GHz)
RAM8 GB lub 12 GB (LPDDR5X)12 GB (LPDDR5X)
Pamięć masowa256 GB lub 512 GB (UFS 4.1)256 GB lub 512 GB (UFS 4.1)
Aparaty z tyłu– 50 Mpix (f/1.5) z OIS – główny,
– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny		– 50 Mpix (f/1.5) z OIS – główny,
– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
Aparat z przodu20 Mpix20 Mpix
Akumulator6500 mAh,
ładowanie do 100 W,
ładowanie zwrotne (27 W)		8500 mAh,
ładowanie do 100 W,
ładowanie zwrotne (27 W)
GłośnikiStereo z Dolby AtmosStereo z Dolby Atmos
Łączność5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 6.0, NFC		5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0, NFC
+ eSIM
Wymiary157,5×75,2×8,38 mm162,9×77,9×8,2 mm
Waga201,5 g218 g
OdpornośćIP68IP68

Smartfon Poco X8 Pro Max dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, białym i niebieskim. Model Poco X8 Pro również w trzech (czarny, biały i miętowy), a do tego przygotowano jeszcze specjalne wydanie (Iron Man Edition) zainspirowane zbroją tytułowego superbohatera.

Smartfon Poco X8 Pro Iron Man Edition
Poco X8 Pro Iron Man Edition (fot. Xiaomi)

Ile kosztują smartfony Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max? Jest promocja na start

Ceny Poco X8 Pro (Max) rozpoczynają się od 1699 złotych i sięgają 2299 złotych, ale w ramach promocji na start do 31 marca 2026 roku można kupić każdy wariant taniej o ok. 300 złotych. Kompletny cennik przedstawia się następująco:

  • Poco X8 Pro:
    • 8/256 GB – 1399 złotych (cena regularna: 1699 złotych),
    • 12/512 GB – 1599 złotych (cena regularna: 1899 złotych),
    • 12/512 GB Iron Man Edition – 1749 złotych (cena regularna: 1999 złotych),
  • Poco X8 Pro Max:
    • 12/256 GB – 1799 złotych (cena regularna: 2099 złotych),
    • 12/512 GB – 1999 złotych (cena regularna: 2299 złotych).
Poza rabatami firma Xiaomi proponuje również możliwość dokupienia ładowarki HyperCharge o mocy 100 W za 49 złotych (zamiast – standardowych – 99 złotych). Dodatkowo można liczyć na 3-miesięczny abonament Spotify Premium i 2-miesięczny abonament YouTube Premium za darmo (ale dotyczy to wyłącznie nowych użytkowników tych usług).

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

