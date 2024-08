Podwójna premiera Tecno w Polsce – spod znaku Pova

Firma Tecno zdecydowała się dziś na podwójną premierę. Na polskim rynku zadebiutowały smartfony Pova 6 Pro 5G oraz Pova 6 Neo. Oba reprezentują średnią półkę, choć drugi kosztuje tylko połowę tego, co pierwszy.

Dzisiaj miejsce ma ich oficjalna premiera w Polsce, ale tak naprawdę oba te urządzenia są nam już znane. Smartfon Tecno Pova 6 Pro 5G został zaprezentowany już w lutym, a model Pova 6 Neo pokazano światu nieco ponad miesiąc później. Skoro już jednak możemy je kupić, rzućmy okiem na to, czy warto.

Polska premiera Tecno Pova 6 Pro 5G

Zacznijmy od tego, że Pova 6 Pro 5G skutecznie przyciąga wzrok swoim oryginalnym designem. Trudno pomylić te plecki z którymkolwiek z konkurentów, a do tego są one podświetlane diodami Mini-LED w 9 różnych scenariuszach. Dodam od razu, że jego grubość wynosi jedynie 7,88 mm i już nurkujemy do środka.

Sercem urządzenia jest 8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 6080, z którym współpracuje 12 GB RAM, a na pliki oddano 256 GB pamięci masowej. Do tego dochodzi akumulator o pojemności 6000 mAh – dużej, co pozwala liczyć na długi czas działania. Dodatkowo szybkie ładowanie z mocą 70 W sprawia, że uzupełnianie energii do 50% zajmuje 20 minut, a do pełna – pół godziny dłużej.

Smartfon Pova 6 Pro 5G (fot. Tecno)

Producent chwali się też certyfikatami PUBG i Tencent Labs. Twierdzi, że Pova 6 Pro 5G to dobry smartfon dla graczy i zwraca uwagę na wibracyjną technologię 4D Vibration Sense, wydajne chłodzenie SuperCooled i głośniki z Dolby Atmos.

Front tego modelu wypełnia 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Towarzystwa dotrzymuje mu aparat 32 Mpix. Z tyłu natomiast znajduje się tercet tworzony przez główną kamerę 108 Mpix i dwa dodatkowe oczka 2 + 0,08 Mpix. Dopełnieniem całości jest natomiast system Android 14.

A co oferuje smartfon Pova 6 Neo?

Tak jak już wspominałem, wraz z opisywanym wyżej modelem na polskim rynku debiutuje także Tecno Pova 6 Neo. Jest to propozycja dla mniej wymagających użytkowników – pozbawiona 5G i wyposażona w nieco słabsze podzespoły.

Smartfon Pova 6 Neo (źródło: Tecno)

Model Neo bazuje na chipsecie MediaTek Helio G99 Ultimate, a specyfikację uzupełnia 8 GB RAM i – w zależności od wersji – 128 lub 256 GB pamięci masowej. Za jeden z największych atutów tego urządzenia można uznać zaś akumulator o bardzo dużej pojemności 7000 mAh i szkoda tylko, że producent zdecydował się na umożliwienie ładowania jedynie z mocą 33 W.

On także został wyposażony w wyświetlacz Full HD+ o przekątnej 6,78 cala, ale jest to panel typu IPS. Nieco gorsze są też możliwości fotograficzne tego urządzenia, ponieważ z przodu mamy aparat 16 Mpix, a z tyłu: 50 + 2 Mpix.

Ile kosztują Tecno Pova 6 Pro 5G i Pova 6 Neo w Polsce?

Oba urządzenia są już oficjalnie dostępne w polskich sklepach. Pova 6 Pro 5G można kupić od 1499 złotych, a do 5 września w prezencie otrzymujemy słuchawki Sonic 1 za symboliczną złotówkę. Z kolei ceny modelu Pova 6 Neo rozpoczynają się od 799 złotych.

Co sądzicie?

Gdzie kupić? Tecno Pova 6 Pro 5G ok. 1 499,00 zł Media Expert x-kom Komputronik Zawiera linki afiliacyjne.