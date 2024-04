Nowe smartfony Tecno nie są „przeciętne”

Regularnie słyszymy, jak Czytelnicy Tabletowo mówią, że wszystkie smartfony wyglądają tak samo. Fakt, nie brakuje podobnych do siebie konstrukcji, ale są też takie, które zdecydowanie wyróżniają się na tle innych. Do tego nielicznego grona należą nowe Tecno Pova 6 i Tecno Pova 6 Neo.

Nowe smartfony Tecno wyglądają oryginalnie

Tecno Pova 6 i Tecno Pova 6 Neo nie szokują swoim wyglądem, gdyż są podobne do zaprezentowanego w trakcie targów MWC 2024 w Barcelonie modelu Tecno Pova 6 Pro 5G, ale nie zmienia to faktu, że wyglądają oryginalnie, bo ze świecą szukać podobnych konstrukcji. Nie każdemu taka „ekstrawagancja” przypadnie do gustu, ale po pierwsze o gustach się nie dyskutuje, a po drugie – hej, przynajmniej nie jest nudno!

Tecno Pova 6 Neo (źródło: Tecno)

Smartfony mają wiele cech wspólnych, zarówno jeśli chodzi o design, jak i specyfikację. A właściwie można powiedzieć, że to prawie bliźniacze konstrukcje, gdyż odróżnia je głównie zaplecze fotograficzne i pojemność akumulatora. Ta ostatnia wynosi w Tecno Pova 6 – 6000 mAh (ładowanie 70 W), w Tecno Pova 6 Neo – 7000 mAh (ładowanie 33 W).

Tecno Pova 6 ma też 32 Mpix aparat na przodzie i 108 Mpix na tyle, a Tecno Pova 6 Neo – 8 Mpix na froncie i 50 Mpix na panelu tylnym. Ponadto pierwszy z ww. modeli będzie dostępny na rynku w konfiguracjach 8/256 GB i 12/256 GB, a drugi w wersjach 8/128 GB i 8/256 GB.

Oba smartfony mają natomiast 6,78-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz (AMOLED w Tecno Pova 6, LCD w Tecno Pova 6 Neo) i funkcją Dynamic Port 2.0 (jak Dynamic Island w iPhone’ach), procesor MediaTek Helio G99 Ultimate (6 nm), radio FM, Dolby Atmos, Hi-Res Audio (Wireless), moduł NFC, czytnik linii papilarnych (ekranowy w Tecno Pova 6), złącze audio 3,5 mm i system operacyjny Android 14. Do tego Tecno Pova 6 oferuje emiter podczerwieni i pasek z diodami LED na tyle.

Tecno Pova 6 (źródło: Tecno)

Ile kosztują nowe smartfony Tecno?

Aktualnie nie wiemy, ile producent będzie chciał za smartfony Tecno Pova 6 i Tecno Pova 6 Neo. Podobnie wciąż nie poznaliśmy ceny wspomnianego wcześniej modelu Tecno Pova 6 Pro 5G. Nie wiadomo też, czy którykolwiek z ww. trójki trafi do sprzedaży w Polsce.