Oppo nie chce być gorsze od Huawei, Xiaomi i Tecno

Konkurencja na rynku jest tak duża, że żaden producent nie może pozwolić sobie zostać w tyle, bo inaczej szybko wypadnie z gry (jedynie Apple klienci pobłażają). Oppo również chce nadążyć – właśnie zaprezentowało swój projekt podwójnie składanego smartfona.

Podwójnie składany smartfon już wszystkim spowszedniał

Składane smartfony zdążyły już wszystkim spowszednieć, choć widać różnicę w popularności konstrukcji typu Samsung Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip. Te ostatnie cieszą się większą popularnością, ponieważ są tańsze, a przez to bardziej dostępne. Poza tym większość użytkowników zwyczajnie nie potrzebuje mieć pod ręką większego, rozkładanego wyświetlacza.

Nie zmienia to jednak faktu, że zapotrzebowanie na takie jest. Większy ekran pozwala bowiem wykonać wiele produktywnych czynności również wtedy, kiedy człowiek nie ma pod ręką tabletu czy laptopa. Im większa powierzchnia robocza, tym więcej można efektywniej zrobić. Tutaj można też powiedzieć, że apetyt rośnie w miarę jedzenia.

Wiele osób nie pogardziłoby jeszcze większym wyświetlaczem, który mogłyby mieć zawsze pod ręką. I wkrótce będą miały, ponieważ już w przyszłym miesiącu Huawei wprowadzi na rynek pierwszy na świecie podwójnie składany smartfon. Konkurencja nie chce jednak zostać w tyle. Kolejni producenci też pracują nad takimi konstrukcjami.

Podwójnie składany smartfon Oppo

Najpierw dowiedzieliśmy się, że również Xiaomi opracowuje swój podwójnie składany smartfon, lecz nie wiadomo, kiedy zdoła wprowadzić go na rynek (niektórzy przebąkują o 2025 roku). Potem projekt składanego urządzenia z dwoma zawiasami zaprezentowało Tecno – Phantom Ultimate 2 i nie da się ukryć, że wygląda on imponująco, lecz na razie to tylko koncepcja zapewne daleka od realizacji.

Teraz do grona producentów, którzy chcą mieć podwójnie składany smartfon w ofercie, dołączyło Oppo. Zhou Yibao, Product Manager serii Find w chińskim przedsiębiorstwie, opublikował na swoim profilu w chińskim serwisie społecznościowym Weibo render urządzenia z dwoma zawiasami.

źródło: Zhou Yibao | Weibo

Uwagę zwracają niezwykle wąskie ramki dookoła dużego wyświetlacza i bardzo mała grubość urządzenia oraz sztuczna skóra na panelu tylnym. Na ekranie widać zaś interfejs z dockiem z wieloma aplikacjami, który ułatwiłby wielozadaniowość.

Trzeba jednak pamiętać, że to tylko grafika koncepcyjna i nie ma mowy o rychłym debiucie na rynku. Oppo najwyraźniej chciało dać znać, że ono również myśli o takim urządzeniu, aby nie pozostać w tyle za konkurencją. Mimo wszystko zapewne jeszcze trochę poczekamy, aż i tego typu konstrukcje się upowszechnią jak wcześniej te z jednymi zawiasami.