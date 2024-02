TECNO prezentuje efektywno-efektowny smartfon POVA 6 Pro 5G

Efektywność połączona z efektownością. Taka właśnie jest charakterystyka modelu POVA 6 Pro 5G. Swoim najnowszym smartfonem marka TECNO pochwaliła się w Barcelonie podczas targów MWC 2024.

TECNO pokaż, co tam chowasz

Sercem smartfona TECNO POVA 6 Pro 5G jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 6080, który dobrze łączy wysoką wydajność z efektywnością energetyczną. Nie jest to może topowy układ, ale modele Redmi Note 13 5G i Infinix Note 30 udowodniły, że radzi sobie całkiem nieźle. Tutaj powinno być nawet lepiej, bo do pomocy dostaje on 12 GB fizycznej pamięci RAM i drugie tyle wirtualnej. Płynność w grach poprawiać ma jeszcze technologia HyperEngine 3.0.

Nowy smartfon marki TECNO ma również na pokładzie 256 GB pamięci na pliki oraz ekranowy czytnik linii papilarnych. A skoro już przy nim jesteśmy, to dodajmy, że model POVA 6 Pro 5G został wyposażony w 6,78-calowy panel typu AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Poza ładnym obrazem można liczyć też na dobry dźwięk, dzięki głośnikom obsługującym technologię Dolby Atmos. Zapewnia ona realistyczne efekty przestrzenne.

Efekty Dolby Atmos mają być odczuwalne przede wszystkim podczas mobilnej rozgrywki. Producent mocno postawił właśnie na ten aspekt. Miłośników tej formy rozrywki spróbuje przekonać także efektywnym systemem chłodzenia oraz zwiększoną immersją – dzięki systemowi TECNO 4D Vibration Sense.

(źródło: mat. prasowe TECNO)

A co smartfon ma do zaoferowania w kontekście mobilnej fotografii? Producent nie zdradził zbyt wiele szczegółów, ale wiemy, że z tyłu urządzenia umieścił główną kamerę 108 Mpix Ultra Vivid, a z przodu aparat 32 Mpix do selfie.

POVA 6 Pro 5G to wytrzymały smartfon

Niemałym atutem smartfona ma być również długi czas działania zapewniany przez akumulator o pojemności 6000 mAh. Producent mówi o 11 godzin grania, 15 godzinach oglądania filmów i nawet 31 godzinach rozmawiania. Co więcej, uzupełnianie energii w nim będzie odbywać się błyskawicznie, dzięki funkcji szybkiego ładowania Ultra Charge z mocą 70 W. Innymi słowy: do 50% w 20 minut, a do 100% w 50 minut.

Opisując model POVA 6 Pro 5G firma TECNO szczególnie dużo mówi o żywotności i wytrzymałości. Wspomina o tym m.in. w kontekście akumulatora. Po 6 latach ma zachować nie mniej niż 80% oryginalnej pojemności, co jest naprawdę dobrym wynikiem. Ciekawostką jest tu też funkcja Extreme Cold Charging, pozwalająca na efektywne ładowanie nawet przy -20℃.

Urządzenie ma również szereg innych zabezpieczeń, m.in. zapobiegających przegrzewaniu i ostrzegających przed wilgocią. Pomimo pojemnego akumulatora i zwiększonej wytrzymałości smartfon ma zaledwie 7,88 mm grubości.

Jest też efektowny

TECNO chce także, by jego smartfon przyciągał spojrzenia. Dlatego POVA 6 Pro 5G ma konstrukcję Dynamic-Eye Design. Na czym to polega? Z tyłu obudowy umieszczono 210 diod MiniLED, które tworzą rozmaite efekty świetlne. Do wyboru jest 9 scenariuszy i 101 trybów. Producent zapewnia też o odporności na odciski palców i wspomina o dwóch kolorach do wyboru: zielonym (Comer Green) i szarym (Meteorite Grey).

Dopełnieniem całości jest zmodyfikowany przez TECNO system Android – nakładka HiOS 14 z wieloma funkcjami dla graczy (w tym Game Space 4.0 i Game Assistant 4.0) oraz rozwiązaniem umożliwiającym wykorzystanie smartfona w roli pilota do domowych urządzeń.

POVA 6 Pro 5G zapowiada się więc interesująco, ale trudno na razie stwierdzić, czy będzie to atrakcyjna opcja, ponieważ nie poznaliśmy ceny. Nieznane są również szczegóły na temat dostępności urządzenia w naszym kraju. Wiemy tylko, że będzie można go kupić w Polsce.