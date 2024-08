Xiaomi wprowadza na rynek kolejny powerbank. To atrakcyjna propozycja

Powerbank ma przede wszystkim jedno zadanie – zapewnić spory zapas energii, którą będzie można wykorzystać do naładowania urządzenia, gdy w zasięgu zabraknie gniazdka. Nowy powerbank Xiaomi oferuje jednak więcej niż tylko to.

Xiaomi Power Bank 4i 20000 mAh 33W Sonic Charge to atrakcyjny powerbank

Zwykle producenci banków energii nie przykładają dużej uwagi do ich wyglądu. Najczęściej są to prostokątne bryły w kolorze białym lub czarnym, które nie mają się podobać, tylko mają zapewnić zapas energii do naładowania smartfona lub innego urządzenia.

W przypadku Power Bank 4i 20000 mAh 33W Sonic Charge producent poświęcił jednak uwagę również wyglądowi tego akcesorium. Występuje ono bowiem nie tylko w zwykłej, czarnej wersji kolorystycznej, ale też zielonej i niebieskiej. To zdecydowanie wyróżnia je na tle innych banków energii i może sprawić, że klienci kupią właśnie ten model.

Xiaomi Power Bank 4i 20000 mAh 33W Sonic Charge (źródło: producent)

To jednak nie jedyny argument, który może ich do tego przekonać. Kolejnym jest pojemność, wynosząca 20000 mAh. Taki zapas energii pozwoli naładować przeciętny smartfon z akumulatorem o pojemności 5000 mAh co najmniej 3 razy i wystarczy jeszcze na kolejne „podładowanie” (według producenta na około 30%).

Jak wskazuje nazwa produktu, jest ono w stanie ładować inne urządzenie maksymalnie z mocą 33 W. W razie potrzeby można z niego jednak ładować nawet trzy sprzęty, wykorzystując do tego dwa złącza USB-A i jedno USB-C. Obsługiwane są standardy Power Delivery i Quick Charge 3.0.

Xiaomi Power Bank 4i 20000 mAh 33W Sonic Charge (źródło: producent)

Port USB-C służy też do ładowania samego banku energii. Maksymalnie można to robić z mocą 30 W. Producent podaje, że w przypadku podłączenia 18 W ładowarki naładowanie do 100% zajmie około 7 godzin, a 10 W około 10,5 godziny.

Power Bank 4i 20000 mAh 33W Sonic Charge oferuje również tryb ładowania z niską mocą, który aktywuje się poprzez dwukrotne wciśnięcie klawisza na obudowie. Służy on do ładowania mniejszych urządzeń, takich jak smartwatche, słuchawki czy głośniki bezprzewodowe. Urządzenie ma wymiary 15,06×7,22×2,63 cm i waży 440 gramów.

Xiaomi Power Bank 4i 20000 mAh 33W Sonic Charge – cena, dostępność

Akcesorium trafiło do sprzedaży w Indiach, gdzie jest sprzedawane od dziś w cenie 2199 rupii, co jest równowartością około 100 złotych. Na tę chwilę nie mamy informacji o dostępności tego modelu w Polsce. Przypomnę jednak, że równocześnie rozpoczęto sprzedaż nie mniej ciekawego banku energii Xiaomi Pocket Power Bank Pro 10000 mAh 33W.