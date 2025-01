Zmiany w programie Monet na Allegro. Nowy warunek może Ci się nie spodobać

Przedstawiciele platformy Allegro poinformowali, że jeszcze przed końcem tego miesiąca program Monety przejdzie do historii. Od razu jednak doczeka się reinkarnacji w postaci programu Smart! Monety. Musisz wiedzieć, że zmieni się coś więcej niż tylko nazwa.

Smart! Monety zastąpią Monety na Allegro

Program Smart! Monety zastąpi Monety dokładnie w środę, 29 stycznia 2025 roku, o godzinie 11.00. Nowa nazwa nie wzięła się znikąd, bo od tego właśnie dnia uczestnictwo w programie będzie wymagało posiadania aktywnej usługi Allegro Smart! w dowolnym wariancie.

Druga istotna zmiana jest taka, że nie będzie już obowiązywać limit zakładający, że użytkownicy mogą wymieniać monety na kupony rabatowe dopiero od 5 wzwyż. Od 29 stycznia możliwa będzie wymiana nawet jednej, a przelicznik pozostaje taki sam: 1 Moneta = 1 złoty.

Co z pozostałymi limitami?

W notce na oficjalnej stronie Allegro odnajdujemy także informację, że użytkownicy będą mogli wymienić maksymalnie 100 Smart! Monet (naturalnie, na kupon o wartości 100 złotych). Zabrakło jednak szczegółów dotyczących tego, czy mowa tu o limicie jednorazowym, a jeśli tak, to czy nadal będą obowiązywać miesięczne i roczne limity gromadzenia Monet. (Wysłałem w tej sprawie pytanie do Allegro, zaktualizuję tę publikację, gdy otrzymam odpowiedź).

A przypomnę, że według obecnych reguł Allegrowicze z niespełna rocznym stażem mogą zebrać maksymalnie 50 Monet rocznie, a użytkownicy korzystający z platformy dłużej – maksymalnie 3000 Monet miesięcznie.

Masz zebrane Monety? Jeszcze możesz je wymienić

Przedstawiciele Allegro wyjaśnili też, co z posiadanym już saldem. Zasada jest taka, że Monety zebrane do 28 stycznia można wymieniać na kupony niezależnie od tego, czy posiada się konto Smart! – to ostatnie będzie jednak konieczne do wymiany Smart! Monet zebranych od 29 stycznia.

W przypadku zebrania Smart! Monet, a następnie dezaktywowania abonamentu Smart!, nie będzie możliwości ich wymiany. Pozostaną jednak przypisane do konta przez 365 dni i ponowna aktywacja usługi pozwoli z nich skorzystać.

Jeszcze jeden powód, by wykupić Allegro Smart!?

Zamknięcie Monet w obrębie usługi Smart! może być kolejnym powodem, by zdecydować się na wykupienie abonamentu, który zapewnia takie korzyści, jak darmowa dostawa zakupów od 45 złotych, bezpłatne zwroty, specjalne oferty, system ratalny 2×0% czy też szybsza decyzja w procesie reklamacyjnym.

Według cennika obowiązującego na początku 2025 roku Allegro Smart! kosztuje 14,99 złotych na miesiąc, ale można też sporo zaoszczędzić, wybierając plan roczny za 59,90 złotych (wychodzi niespełna 5 złotych miesięcznie).