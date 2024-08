Jaki tani tablet warto kupić w 2024 roku? Dobry sprzęt nie musi być drogi

Dobry sprzęt wcale nie musi być drogi. Jeśli masz ograniczony budżet, ale chcesz sprawić sobie niezły tablet, ten ranking może Ci w tym pomóc. Polecam najlepsze tablety do 500, 1000 i 1500 złotych, jakie można kupić w 2024 roku.

Jaki tani tablet warto wybrać?

Zacznijmy od tego, że trudno o jednoznaczną odpowiedź na pytanie o to, co to znaczy „tani tablet”. Dla jednej osoby może to być urządzenie za 500 złotych, dla innej – za 1000 złotych, a jeszcze dla innej – za 1500 złotych. W tym zestawieniu znajdziesz coś dla siebie, niezależnie od tego, którą z tych grup reprezentujesz.

Prawdą jest, że najlepsze tablety potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych, ale dobry tablet do 1000 złotych wcale nie jest czymś niespotykanym. Oczywiście – im mniejszym budżetem dysponujesz, tym większe są niedogodności, na które musisz się godzić. Więcej o tym za chwilę, a tymczasem zerknijmy na listę polecanych urządzeń…

Najlepszy tani tablet – ranking 2024:

Co oferuje dobry i tani tablet w 2024 roku?

Ranking otwiera model za niespełna 500 złotych i, jeśli chcesz wydać właśnie tyle, to miej świadomość, że kupujesz sprzęt przeznaczony wyłącznie do podstawowych zastosowań. Mam tu na myśli przeglądanie internetu, naukę czy oglądanie seriali.

Dokładając mniej więcej dwie stówki otworem stają przed nami modele z modemami LTE, a więc pozwalające łączyć się z internetem także tam, gdzie nie mamy dostępu do Wi-Fi. Ewentualnie, jeśli tego nie potrzebujemy, możemy pokusić się o więcej pamięci operacyjnej i masowej albo większy wyświetlacz.

W okolicach 1000 złotych da się znaleźć świetne, uniwersalne urządzenia, choć trzeba pamiętać, że wciąż mówimy o modelach kierowanych do mniej wymagających użytkowników. Niemniej taki Samsung Galaxy Tab A9+, na przykład, pozwala liczyć na niezłą wydajność i zapewnia dużą przestrzeń roboczą, dzięki 11-calowemu wyświetlaczowi.

Ranking zamykają dwa urządzenia z dużymi ekranami (pierwszy ma 11,5 cala, drugi aż 12,7″). Nie pozwalają łączyć się z sieciami komórkowymi, ale mają wiele innych autów, które szczegółowo opisuję w dalszej części tekstu. Na szybko wspomnę chociażby o obsłudze rysików.

Wszystkie tablety w tym rankingu mogą też pochwalić się stosunkowo długim czasem działania i szybkim ładowaniem oraz głośnikami stereo. Na rozpisywanie się przyjdzie jednak czas, gdy będziemy omawiać poszczególne modele. Nie przedłużam już więc…

Zaczynamy!

Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 – najlepszy tablet do 500 złotych

Powiedzmy to sobie wprost: 500 złotych to bardzo mały budżet, gdy chce się kupić dobry tablet. Jeśli liczysz na cokolwiek więcej niż podstawowa funkcjonalność, to jedyną opcją, jaką mogę Ci doradzić, jest postawienie na używany sprzęt. Jeżeli jednak zależy Ci na nowym egzemplarzu i możesz przymknąć oko na pewne niedoskonałości, gorąco polecam model Xiaomi Redmi Pad SE 8.7.

To jedno z niewielu na rynku urządzeń, które – pomimo ceny nieprzekraczającej pół tysiaka – oferuje 4 GB RAM. Taka ilość pamięci pozwala liczyć przynajmniej na poprawne działanie Androida i podstawowych aplikacji: przeglądarki internetowej, portali społecznościowych, komunikatorów czy cyfrowego notatnika.

Akumulator o pojemności 6650 mAh nie robi wrażenia na papierze, ale w rzeczywistości pozwala cieszyć się wieloma godzinami działania między ładowaniami. Z kolei wyświetlacz o przekątnej 8,7 cala zapewnia dość komfortowe warunki – czy to do nauki, czy też zabawy. Dobrze ogląda się na nim filmy i seriale (choć ze względu na jasność, dochodzącą jedynie do 600 nitów, raczej nie sprawdzi się na świeżym powietrzu w słoneczne dni).

Inna sprawa, że korzystanie z niego na zewnątrz i tak jest utrudnione, ponieważ nie dysponuje modemem LTE. Z internetem można łączyć się jedynie poprzez Wi-Fi.

Najważniejsze cechy tabletu Xiaomi Redmi Pad SE 8.7:

wyświetlacz: 8,7 cala, LCD, 1340×800 pikseli, 90 Hz, 600 nitów

procesor: MediaTek Helio G85 (do 2 GHz)

pamięć: 4 GB RAM / 64 GB na pliki

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3

akumulator: 6650 mAh (ładowanie do 18 W)

głośniki: stereo z Dolby Atmos

system operacyjny: Android 14 z HyperOS

wymiary i waga: 211×125×8 mm / 373 g

ile kosztuje? ~500 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, RTV EURO AGD, x-kom

fot. Xiaomi

Lenovo Tab M9 – dobry i tani tablet z LTE

Jeśli łączność LTE to dla Ciebie pozycja obowiązkowa, rzuć okiem na dobry i tani tablet, jakim jest Lenovo Tab M9 (konkretnie oznaczony jako TB310XU). W takiej samej konfiguracji pamięciowej, co model powyżej (4/64 GB), można go kupić już za nieco ponad 600 złotych.

Podobnie jak w przypadku propozycji marki Redmi, tak i tutaj nie można liczyć na funkcjonalność czy wydajność powyżej rozsądnego minimum. Do tego M9 ma nieco słabszy procesor, mniej pojemny akumulator i wyświetlacz o jeszcze niższej jasności (400 nitów). Za to oferuje specjalny tryb czytania, w którym oczy mogą nieco odetchnąć.

Tablet ma również na pokładzie głośniki stereo z Dolby Atmos, a jego metalowa konstrukcja zapewnia całkiem dużą wytrzymałość przy niezbyt dużej wadze. Krótko mówiąc: jest to bardzo interesujące urządzenie dla użytkowników, którzy nie mają szczególnie dużych wymagań i nie chcą wydawać dużych pieniędzy na zakup tego typu sprzętu.

Najważniejsze cechy tabletu Lenovo Tab M9:

wyświetlacz: 9 cali, IPS, 1340×800 pikseli, 60 Hz, 400 nitów

procesor: MediaTek Helio G80 (do 2 GHz)

pamięć: 4 GB RAM / 64 GB na pliki

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1

akumulator: 5100 mAh (bez szybkiego ładowania)

głośniki: stereo z Dolby Atmos

system operacyjny: Android 12 (aktualizacja do Androida 13)

wymiary i waga: 215×136×8 mm / 344 g

ile kosztuje? ~630 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. Lenovo

Jeżeli faktycznie zależy Ci na LTE, ale za „tani tablet” uznajesz też taki, który kosztuje blisko 800 złotych, to bardzo dobrym pomysłem może okazać się wybór urządzenia z oferty któregoś spośród mniej popularnych producentów. Osobiście polecam Doogee T10S (w wersji 6/128 GB) oraz Oukitel OKT3 (8/256 GB). Tymczasem wróćmy do rankingu…

Samsung Galaxy Tab A9 – dobry, uniwersalny tablet za nieduże pieniądze

Marzy Ci się stosunkowo niedrogi, a przy tym uniwersalny tablet? Skieruj zatem wzrok na ofertę firmy Samsung, a konkretnie na jej model Galaxy Tab A9. W zależności od tego, ile jesteś w stanie wydać i czego konkretnie oczekujesz, możesz wybrać model z 4 lub 8 GB RAM, 64 lub 128 GB pamięci masowej oraz opcjonalnym modemem LTE. Ceny rozpoczynają się od około 600, a zamykają na poziomie 1200 złotych.

Samsung Galaxy Tab A9 ma 8,7-calowy wyświetlacz TFT o częstotliwości odświeżania 60 Hz i standardowej rozdzielczości 1340×800 pikseli. Cechuje się niezłą wydajnością, dzięki procesorowi MediaTek MT8781V, a także przyzwoitym czasem działania, za sprawą akumulatora o pojemności 5100 mAh.

Taki tablet dobrze sprawdza się w rękach ucznia i studenta. Niemniej nie są to wcale jedyne grupy użytkowników, które docenią jego charakterystykę. Równie dobrze, co podczas nauki, sprawuje się w trakcie surfowania po sieci, korzystania z rozmaitych aplikacji społecznościowych czy oglądania filmów i seriali. Dzięki wbudowanemu modułowi GPS może także pełnić funkcję nawigacji, a tak naprawdę zakres jego możliwości jest jeszcze szerszy.

Tablet dobrze też komunikuje się z innymi urządzeniami Samsunga, tworząc z nimi jeden ekosystem (nieco podobnie do tego, co od dawna swoim użytkownikom oferuje Apple).

Najważniejsze cechy tabletów Samsung Galaxy Tab A9:

wyświetlacz: 8,7 cala, TFT, 1340×800 pikseli, 60 Hz

procesor: MediaTek MT8781V (do 2,2 GHz)

pamięć: 4 lub 8 GB RAM / 64 lub 128 GB na pliki

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, (opcjonalnie) LTE, Bluetooth 5.3

akumulator: 5100 mAh (ładowanie do 15 W)

głośniki: stereo z Dolby Atmos

system operacyjny: Android 13 (aktualizacja do Androida 14)

wymiary i waga: 211×125×8 mm / 366 g

ile kosztuje? ~600-1200 złotych

gdzie kupić? Samsung, Media Expert, Media Markt, RTV EURO AGD

fot. Samsung

Samsung Galaxy Tab A9+ – tani tablet z dużym ekranem i 5G

Jeśli chodzi o samą nazwę, Samsung Galaxy Tab A9+ różni się od modelu powyżej zaledwie „plusikiem”. W rzeczywistości jednak są to zupełnie różne urządzenia. I to konkretnie może zainteresować osoby, które celują w większy wyświetlacz.

Galaxy Tab A9+ oferuje aż 11-calową przestrzeń roboczą, co przekłada się na znacznie bardziej komfortowe warunki – i do pracy, i do zabawy. Co więcej, panel cechuje się wyższą rozdzielczością (1920×1200 pikseli) i częstotliwością odświeżania (90 Hz). Do tego tablet ma nie dwa, lecz cztery głośniki (nadal obsługujące Dolby Atmos) oraz pojemniejszy akumulator (7040 mAh).

Jeśli chodzi o konfiguracje pamięci, mamy do czynienia z takimi samymi opcjami, co w modelu bez „plusa” w nazwie. Równocześnie jednak wersje oferujące łączność komórkową, nie ograniczają się do LTE, ale pozwalają także skorzystać z sieci 5G. Na tej niższej półce cenowej jest to właściwie niespotykane, więc tym bardziej warto to podkreślić.

Najważniejsze cechy tabletów Samsung Galaxy Tab A9+:

wyświetlacz: 11 cali, TFT, 1920×1200 pikseli, 90 Hz

procesor: Qualcomm Snapdragon 695 (do 2,2 GHz)

pamięć: 4 lub 8 GB RAM / 64 lub 128 GB na pliki

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, (opcjonalnie) 5G, Bluetooth 5.3

akumulator: 7040 mAh (ładowanie do 15 W)

głośniki: 2x stereo z Dolby Atmos

system operacyjny: Android 13 (aktualizacja do Androida 14)

wymiary i waga: 257×169×6,9 mm / 480 g

ile kosztuje? ~800-1500 złotych

gdzie kupić? Samsung, Media Expert, Media Markt, RTV EURO AGD

fot. Samsung

Galaxy Tab A9+ nie jest jedynym 11-calowym tabletem, którym warto się zainteresować. Jeśli interesuje Cię właśnie taki rozmiar, ale propozycja Samsung Cię nie przekonuje, sprawdź może te dwa modele: Xiaomi Redmi Pad SE 11 oraz Lenovo Tab M11. Możesz też postawić na coś jeszcze większego, na przykład…

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition – tablet z nieprzeciętnym ekranem

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition to już nieco droższy tablet, ale wciąż mieszczący się poniżej wspominanej we wstępie granicy 1500 złotych. Równocześnie jest to urządzenie wyjątkowe i w tym zestawieniu nie mogło go zabraknąć, bo dla osób poszukujących sprzętu z przyjaznym dla oczu i zarazem dużym ekranem, w dodatku obsługującym rysik – to strzał w dziesiątkę.

O jego „imitującym papier” ekranie można by mówić wiele, ale najważniejszy fakt jest taki, że zapewnia nieprzeciętny komfort użytkowania. Do tego dochodzi wydajny procesor i 8 GB pamięci operacyjnej. Nie zawodzi też akumulator – dzięki pojemności 7700 mAh zapewnia spokojnie kilkanaście godzin działania na jednym ładowaniu.

Złego słowa nie można też powiedzieć o kulturze pracy czy jakości wykonania. Na swojej półce cenowej jest właściwie nie do pokonania. Ma tylko jeden zasadniczy minus – brak modemu 5G czy nawet LTE. To poważnie ogranicza jego funkcjonalność.

Niemniej, jak napisał Jakub w recenzji, do której lektury gorąco zachęcam, wybierając tego MatePada „otrzymujemy tablet cechujący się dobrą wydajnością, czterema całkiem dobrymi głośnikami, świetną baterią i wysoką jakością wykonania. Nie brak mu też obsługi aktywnego rysika, który może sprawić, że tablet stanie się dla nas elektronicznym notesem. […] No i ten matowy ekran – to prawdziwy czarny koń tego urządzenia”.

Najważniejsze cechy tabletu Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition:

wyświetlacz: 11,5 cala, IPS, 2200×1440 pikseli, 120 Hz

procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (do 2,5 GHz)

pamięć: 8 GB RAM / 256 GB na pliki

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

akumulator: 7700 mAh (ładowanie do 22,5 W)

głośniki: 2x stereo z Dolby Atmos

system operacyjny: HarmonyOS 3.1

wymiary i waga: 261×177×6,9 mm / 499 g

ile kosztuje? ~1400 złotych

gdzie kupić? Allegro, Huawei, Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV EURO AGD, x-kom

fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Lenovo Tab P12 – tani tablet dla wymagających

Na koniec zostawiłem jeden z najlepszych tabletów na rynku, jeśli chodzi o kategorię cenową „do 1500 złotych”. Lenovo Tab P12 (TB370FU) cechuje się nieprzeciętną wydajnością, świetnymi możliwościami multimedialnymi, ale i specyfikacją dostosowaną do bardziej „poważnych” zastosowań, takich jak nauka czy praca.

Tab P12 ma 12,7-calowy wyświetlacz LCD o bardzo wysokiej rozdzielczości (2944×1840 pikseli), co oznacza wysoką ostrość i dużą przestrzeń roboczą. Dołączone oprogramowanie pozwala w dodatku podzielić obszar na cztery części. Ma też w zestawie rysik, który sprawdzi się w zadaniach wymagających większej precyzji. Szkoda, że panel nie jest nieco jaśniejszy (maks. 400 nitów), no ale w tej cenie nie można mieć wszystkiego.

fot. Lenovo

Kolejnym atutem tego modelu jest akumulator o pojemności 10200 mAh, który naprawdę trudno jest rozładować w jeden dzień. Szybkie za to jest uzupełnianie energii, dzięki ładowarce o mocy 30 W. Solidna, metalowa obudowa, w której wszystko to zostało zamknięte, stanowi idealne dopełnienie całości. Niestety znów zabrakło modemu łączności komórkowej.

Najważniejsze cechy tabletu Lenovo Tab P12:

wyświetlacz: 12,7 cala, LTPS, 2944×1840 pikseli, 120 Hz

procesor: MediaTek Dimensity 7050 (do 2,6 GHz)

pamięć: 8 GB RAM / 128 GB na pliki

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

akumulator: 10200 mAh (ładowanie do 30 W)

głośniki: 2x stereo z Dolby Atmos

system operacyjny: Android 13

wymiary i waga: 293×190×6,9 mm / 615 g

ile kosztuje? ~1500 złotych

gdzie kupić? Komputronik, Media Expert, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. Lenovo

I to by było na tyle. Wiesz już, czego możesz oczekiwać, dysponując budżetem na poziomie 500, 1000 lub 1500 złotych i znasz najlepsze modele na tych poszczególnych półkach cenowych. Jeśli po poznaniu tych dziesięciu urządzeń nadal nie udało Ci się znaleźć czegoś dla siebie, napisz w komentarzu, czego potrzebujesz, a być może wspólnie uda nam się wybrać dla Ciebie ten „ideał”.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!