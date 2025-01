Samsung Galaxy Ring wreszcie w większych rozmiarach. Są też nowe funkcje

Oferta dostępnej rozmiarówki pierścienia Samsung Galaxy Ring zostanie rozszerzona o dwa nowe rozmiary. Koreańczycy ogłosili też zmiany w aplikacji Samsung Health, które skupione są wokół funkcji snu.

Samsung Galaxy Ring w większych rozmiarach

Pierścień Samsunga, którego głównym zadaniem jest zbieranie danych na temat organizmu i aktywności użytkownika, jest urządzeniem intrygującym. Z jednej strony może to być dobra alternatywa dla tych, którzy niekoniecznie przepadają za smartwatchami i preferują bardziej klasyczne zegarki. Z drugiej jednak, należy mieć na uwadze, że to urządzenie ma też całkiem sporo wad.

Po bardziej szczegółowe informacje zapraszam do recenzji Samsunga Galaxy Ring, a tymczasem skupmy się na nowościach ogłoszonych przez Koreańczyków. Do oferty dołączą nowe rozmiary – wersje 14 i 15. Oznacza to, że dotychczasowy wybór rozmiarów, który zaczynał się od 5 i kończył na 13 zostanie rozbudowany – będziemy mogli wybrać pierścienie w rozmiarach od 5 do 15. Niezmiennie dostępne będą trzy odcienie tytanu – czarny, srebrny i złoty.

Warto dodać, że nowe rozmiary Samsunga Galaxy Ring będą wprowadzane stopniowo, zaczynając od 22 stycznia 2025 roku. Oczywiście przed zakupem – tak samo jak dotychczas – będzie można zamówić specjalny zestaw, który pozwoli wybrać wariant najlepiej dopasowany na naszego palca.

Zestaw pozwalający wybrać najlepszy rozmiar pierścienia. Dotychczas składał się on z rozmiarów od 5 do 13 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Nowości w Samsung Health

Koreańczycy ogłosili też zmiany w aplikacji Samsung Health, która współpracuje m.in. z pierścieniem Galaxy Ring. Pierwszą nowością jest Raport dotyczący środowiska snu. Funkcja – jak sugeruje sama nazwa – analizuje środowisko snu, oceniając takie czynniki, jak temperatura, wilgotność, jakość powietrza i natężenia światła w pomieszczeniu.

Na podstawie zebranych danych generowany jest raport wraz z ewentualnymi rekomendacjami, jak poprawić te czynniki. Rozwiązanie współpracuje z ekosystemem SmartThings. Funkcja będzie dostępna w połowie 2025 roku.

Następna nowość to Wskazówki dotyczące czasu snu. Nie będzie chyba dla nikogo zaskoczeniem, gdy wspomnę, że zadaniem funkcji jest sugerowanie optymalnych godzin zaśnięcia i pobudki. Oczywiście sugestie oparte są na podstawie wychwyconych wzorców, nawyków i stanu organizmu. Ta funkcja będzie dostępna w drugiej połowie 2025 roku. Wymagać będzie noszenia smartwatcha z linii Galaxy Watch lub pierścienia Galaxy Ring przez co najmniej trzy kolejne noce.

Firma wspomina jeszcze o nowym module Mindfulness tracker, który umożliwia poprawę samopoczucia i jakości snu poprzez kontrolowanie nastroju, intensywności oddychania i poziomu stresu. Użytkownicy w jednym miejscu znajdą opcje związane z monitorowaniem, a także zestaw wskazówek mogących pomóc w poprawieniu poszczególnych wartości.