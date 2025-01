Nowy iPad Air coraz bliżej, ale jego premiera może rozczarować

W Cupertino trwają intensywne prace nad urządzeniami, które zobaczymy w tym roku. Wśród planowanych premier jest nowy iPad Air. Niewykluczone, że jego debiut będzie nudny i po prostu rozczarowujący.

Obecny iPad Air to świetny tablet, ale…

Zeszłoroczny iPad Air ma długą listę zalet. Wśród tych głównych należy wymienić wysoką jakość wykonania, mocarny procesor, sprawną pracę systemu operacyjnego i aplikacji (również tych bardziej rozbudowanych), a także długi czas działania bez konieczności sięgania po ładowarkę oraz świetną współpracę z innymi urządzeniami Apple.

Idealnie jednak nie jest i znajdziemy w nim też wady. Wysoka cena samego iPada Air, jak i też oryginalnych akcesoriów, przeciętny zestaw aparatów czy brak Face ID. Z kolei najbardziej odczuwalna wada związana jest z ekranem. Owszem to bardzo dobry ekran LCD IPS, ale odstaje od ekranów mini LED czy OLED.

Niektórzy liczyli, że kolejna generacja iPada Air – wzorem iPada Pro – doczeka się wreszcie ekranu w nowocześniejszej i lepszej technologii. Niestety, coraz bardziej prawdopodobny jest pesymistyczny scenariusz, zakładający niewielką liczbę zmian.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Co przyniesie nowy iPad Air?

Mark Gurman z Bloomberga, któremu zawdzięczamy już wiele sprawdzonych informacji na temat przyszłych planów Apple, tym razem podzielił się wieściami związanymi z kolejną generacją tabletu z linii Air.

Dowiedzieliśmy się, że iPad Air, szykowany na 2025 rok, tak samo jak jego poprzednik, zadebiutuje w dwóch rozmiarach – z ekranem 11-calowym i 13-calowym. Sercem będzie procesor Apple M4, czyli przedstawiciel aktualnie najnowszej serii układów firmy Tima Cooka. Premiery należy spodziewać się w okolicach wiosny.

Jak już niektórzy zauważyli, Gurman podał mało szczegółów związanych z omawianym urządzeniem, co raczej nie wynika z tego, że Apple udało się dochować wielu informacji w tajemnicy. Otóż ta nowsza generacja procesora może być główną zmianą, a do tego mają dojść ewentualne niewielkie usprawnienia. Na szczęście, cena najpewniej pozostanie na bardzo podobnym poziomie.

Co więc z tym ekranem LCD IPS? Pojawia się coraz więcej wskazówek, że nie zostanie zastąpiony lepszym rozwiązaniem. Oznacza to, że w tablecie za minimum około 3000 złotych nadal będziemy musieli pogodzić się chociażby z niekoniecznie dobrym odwzorowaniem czerni. Co więcej, ten ekran może mieć maksymalne odświeżanie na poziomie tylko 60 Hz.

Jeśli najnowsze informacje i przypuszczenia się potwierdzą, iPad Air z układem M2 dla wielu osób powinien być lepszym wyborem. Po prostu będzie on tańszy, a oferowana wydajność powinna okazać się w zupełności wystarczająca nawet przy bardziej złożonych zadaniach. Tylko że raczej iPad Air z M2 zostanie szybko wycofany ze sklepów, więc warto będzie go kupić w okolicach premiery modelu z M4. Może nawet niektóre sklepy zdecydują się wówczas na jakieś promocje.