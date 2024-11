Teclast T60 Plus to tani tablet z dual SIM. I co jeszcze?

Tablet Teclast T60 Plus ma trzy niezaprzeczalne atuty: 12-calowy wyświetlacz, obsługę dual SIM oraz niską cenę. I choć reszta specyfikacji nie brzmi już tak dobrze, to wciąż mówimy tu o bardzo ciekawej propozycji.

Specyfikacja tabletu Teclast T60 Plus. Nie imponuje, choć są momenty

Teclast T60 Plus to niedrogi tablet wyposażony w całkiem spory, bo 12-calowy wyświetlacz. Panel cechuje się rozdzielczością 2000×1200 pikseli, częstotliwością odświeżania 90 Hz i – niestety – jasnością dochodzącą jedynie do 330 nitów. O ile w dobrych warunkach korzystanie z niego powinno być przyjemne, to w pełnym słońcu dostrzeżenie treści na nim może okazać się problematyczne.

Wydajność nie jest najmocniejszą stroną tego urządzenia, chociaż procesor MediaTek Helio G88 w połączeniu z 6 GB RAM to duet, który jest w stanie zaoferować przyzwoitą płynność, przynajmniej w podstawowych zadaniach. Na pliki czeka magazyn danych o pojemności 128 GB, a do tego w środku znalazło się miejsce na litowo-kobaltowy akumulator o pojemności 8000 mAh, mający zapewniać do 10 godzin normalnego użytkowania.

Teclast T60 Plus (fot. Teclast)

Tym, co tablet Teclast T60 Plus może niezaprzeczalnie zapisać sobie po stronie plusów, jest natomiast łączność. Oferuje Bluetooth, dwuzakresowe Wi-Fi oraz modem 4G / LTE. Co więcej, obsługuje dual SIM, a wisienką na torcie jest wbudowany moduł GPS.

Urządzenie zostało również wyposażone w dwa aparaty (13 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu) oraz głośniki stereo i złącze mini jack. Do tego dochodzi system Android 14, a wszystko to przy dość smukłej i lekkiej konstrukcji wykonanej z aluminium – Teclast T60 Plus ma tylko 8,2 mm grubości i waży 550 gramów.

Ile kosztuje Teclast T60 Plus? Cena to kolejny atut

Tablet Teclast T60 Plus jest już dostępny w sprzedaży. Jego cena na AliExpress wynosi ~700 złotych. Za te pieniądze to wcale nie najgorszy wybór. A jeśli szukasz czegoś jeszcze większego, to dopiero co swoją premierę miał Teclast T70 wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 14 cali.