Strava wprowadza nowość dla nocnych marków i rannych ptaszków

Biegasz naprawdę późno lub zanim wszyscy wstaną? Strava właśnie ogłosiła nowość, która powinna Ci się spodobać.

Nowe mapy popularności w Strava

Podejrzewam, że usługi Strava i towarzyszącej jej aplikacji, nie trzeba przedstawiać osobom aktywnym fizycznie. Owszem, nie każdy biegacz czy rowerzysta korzysta z tego rozwiązania, ale podejrzewam, że niemal każdy o nim słyszał. W związku z tym, nie przeciągając dalej wstępu, przejdźmy do nowości ogłoszonych przez firmę.

Strava pochwaliła się nowymi mapami cieplnymi, które pozwalają poznać najczęściej wybierane miejsca i trasy przez innych użytkowników. Pierwsza mapa skierowana jest dla osób, które aktywność kończą bardzo późno lub naprawdę wcześnie z rana. Z kolei druga mapa umożliwia poznawanie ostatnich trendów wśród społeczności.

Zacznijmy od omówienia pierwszej mapy, czyli nocnej. Ta mapa cieplna pokazuje miejsca aktywności fizycznych, które cieszą się największą popularnością od zachodu do wschodu słońca. Może to być przydatne przykładowo w dużych miastach – możemy wybrać popularniejsze, więc prawdopodobnie bezpieczniejsze trasy na nocne/poranne bieganie czy inną aktywność.

Z kolei w przypadku mapy tygodniowej – jak sugeruje już sama nazwa – otrzymujemy dane popularności z ostatnich siedmiu dni. Jak zaznacza Strava, ta mapa pomaga użytkownikom być na bieżąco z tym, które szlaki i drogi są obecnie wybierane, co może być przydatne szczególnie podczas zmian sezonowych, gdy warunki mogą się odczuwalnie zmieniać ze względu na pogodę.

Wypada wspomnieć, że nowe mapy dołączają do dwóch już wcześniej dostępnych. Użytkownicy dotychczas mieli dostęp do mapy globalnej, która pokazuje najpopularniejsze obszary na całym świecie w dłużej perspektywie czasu, a także do mapy osobistej, która przedstawia preferencje konkretnego użytkownika.

Nowości już są dostępne, ale trzeba zapłacić

Użytkownicy aplikacji, a także osoby korzystające ze strony internetowej, mają już dostęp do dwóch nowych map. Należy jednak pamiętać, że oferowane są one w ramach płatnej subskrypcji.

Jeśli chodzi o ceny, miesięczna subskrypcja Strava jest wyceniona na 19,99 złotych. Możemy też zdecydować się na wariant roczny, który kosztuje 149,99 złotych. Ponadto Strava oferuje plan rodzinny za 389,99 złotych rocznie.