Naprawdę tani olbrzym. Oto tablet Teclast T70

Duże tablety mają swoje atuty i jeśli cenisz je bardziej niż ultramobilność, to może przypaść Ci do gustu model Teclast T70. No chyba że oczekujesz czegoś więcej niż tylko absolutnie podstawowej funkcjonalności – wtedy rozejrzyj się raczej za czymś innym.

To bardzo duży tablet – Teclast T70 debiutuje na rynku

Jeśli marzy Ci się naprawdę olbrzymi sprzęt, to wiedz, że na rynku właśnie zadebiutował tablet Teclast T70. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest gigantyczny, 14-calowy wyświetlacz.

Tablet jest więc prawie tak duży, jak olbrzymi Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, który niedawno pojawił się w Polsce, a którego ekran ma przekątną 14,6 cala. Równocześnie jest zdecydowanie tańszy. Bo o ile za propozycję koreańskiego giganta trzeba zapłacić minimum ~5700 złotych, tak Teclast T70 został wyceniony na 230 dolarów i na takim AliExpress można go kupić za ~1200 złotych, a więc blisko 5 razy mniej.

Oczywiście niższa cena nie wzięła się znikąd. Model T70 pod każdym względem odstaje od wspomnianego urządzenia marki Samsung. Jego ekran wprawdzie też jest wielgachny, ale nie jest to AMOLED, lecz IPS, a w dodatku oferuje dość niską jak na ten rozmiar rozdzielczość: 1920×1200 pikseli. Do tego częstotliwość odświeżania wynosi nie 120, a jedynie 60 Hz.

Teclast T70 (fot. Teclast)

Specyfikacja Teclast T70 mówi wprost: nie oczekuj fajerwerków

Dalsze porównywanie tych dwóch nie ma większego sensu, więc zerknijmy po prostu na specyfikację modelu Teclast T70. Jego sercem jest daleki od topowego, ale przyzwoity procesor MediaTek Helio G99, współpracujący z 8 GB RAM. Do tego dochodzi 256 GB pamięci masowej i litowo-kobaltowy akumulator o pojemności 10000 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 18 W.

Jeśli chodzi o łączność, to urządzenie oferuje dostęp do technologii Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 i 4G / LTE. Obsługuje też dual SIM i ma wbudowany moduł GPS. Dopełnieniem całości są zaś głośniki stereo oraz dwa aparaty: 13 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu. Ten drugi pozwala także skorzystać z funkcji odblokowania urządzenia za pomocą skanu twarzy. System zaś to Android 14.

Tablet Teclast T70 wygląda zatem na całkiem ciekawą opcję dla osób, które szukają dużego ekranu do podstawowych zadań, takich jak nauka czy oglądanie filmów i seriali – zarówno w domu, jak i poza nim.