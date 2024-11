Blizzard odgrzewa klasyki. Warcraft I i II Remastered już dostępne!

Blizzard świętuje 30-lecie marki Warcraft i z tej okazji przygotował specjalne wystąpienie „Warcraft Direct”. Okrągłe urodziny tak kultowej marki nie mogły się obejść bez niespodzianek, a jedną z nich jest wypuszczenie – bez większej promocji i dużych zapowiedzi – Warcraft I Remastered oraz Warcraft II Remastered. Tak, dobrze czytacie – obie gry w odświeżonej wersji są już dostępne!

Warcraft I Remastered i Warcraft II Remastered już dostępne

Warcraft Orc & Humans zostało wydane w 1994 roku i szybko zdobyło tytuł niesamowicie dobrej gry. Podobnie było z Warcraft II, chociaż niewątpliwie najbardziej serca graczy podbił Warcraft III, który – moim zdaniem – był najlepszą częścią tej trylogii.

Teraz świętujemy 30-lecie marki, a Blizzard postanowił zorganizować z tej okazji wydarzenie „Warcraft Direct”. Wszyscy spodziewali się ogłoszenia „Mists of Pandaria Classic” czy opowiadania o tym, jak będzie wyglądać w kolejnych miesiącach i latach World of Warcraft Retail.

Raczej mało kto jednak spodziewał się, że Blizzard „tak o” nagle wypuści zremasterowane wersje dwóch kultowych RTS-ów, czyli Warcrafta I i Warcrafta II.

Jeśli macie na nie ochotę, już teraz możecie je kupić w sklepie Battlenet. Pierwsza część w odświeżonej wersji kosztuje 9,99 euro, czyli około 43 złote. „Dwójka” to już wydatek rzędu 14,99 euro, czyli równowartość około 65 złotych.

Do kupienia jest również „Warcraft Remastered Battle Chest„, który daje dostęp do całej trylogii i kosztuje jedynie 39,99 euro, czyli około 173 złote.

Warcraft I: Remastered Warcraft I: Remastered Warcraft I: Remastered Warcraft I: Remastered Warcraft II: Remastered Warcraft II: Remastered Warcraft II: Remastered Warcraft II: Remastered Warcraft III: Reforged Warcraft III: Reforged Warcraft III: Reforged Warcraft III: Reforged Grafiki Warcraft I i II Remastered i Warcraft III: Reforged 2.0 (źródło: Blizzard)

Warcraft Remastered – co odświeżył Blizzard?

Zremasterowanie dwóch kultowych gier to duże wyzwanie i, miejmy nadzieję, że Blizzard mu sprostał. Firma zapowiedziała, że odświeżyła grafikę, dostosowując ją do rozdzielczości HD. Gracze mogą płynnie przełączać się pomiędzy klasyczną wersją, a odświeżoną, ręcznie malowaną grafiką. Do tego producent wprowadził obsługę monitorów szerokoekranowych, a także możliwość dostosowania graficznego interfejsu. Odświeżono również klasyczne motywy muzyczne, teraz są one nieskompresowane i dostosowane do obecnych standardów.

Blizzard zadbał również o kwestie sterowania, które dostosował do obecnych standardów. Większe paski zdrowia, wybór jednostek, wskaźniki skrótów klawiszowych – to tylko część z szeregu zmian w tym zakresie. Co ciekawe, w przypadku Warcrafta II Remastered mówimy również o odświeżeniu trybu multiplayer. Można rozgrywać mecze na klasycznych oraz niestandardowych mapach, które są przystosowane do rozgrywki w maksymalnie 8 osób.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o Warcraft III Reforged. Ta gra, która już wcześniej była zremasterowana, otrzyma aktualizację 2.0. To próba naprawy tej produkcji, ponieważ – umówmy się – ale na etapie tworzenia była ona niesamowicie źle zaprojektowana.

Wersja 2.0 wprowadzi do rozgrywki nowe funkcje, w tym konfigurowalną oprawę graficzną, dzięki czemu gracze będą mogli wybrać:

grafikę Reforged,

klasyczną grafikę,

nową zremasterowaną klasyczną oprawę ze zwiększoną rozdzielczością dla współczesnych systemów.