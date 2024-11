Punkty Orlen Vitay teraz też za ładowanie elektryków. Na start promocja

Właściciele samochodów elektrycznych, którzy zdecydują się na uzupełnienie energii na ładowarkach Orlen Charge, mogą teraz liczyć na dodatkowy bonus. Otóż polski koncern wreszcie wprowadził możliwość zbierania punktów Vitay. Z tej okazji wystartowała specjalnie przygotowana promocja.

Punkty Vitay również na Orlen Charge

Dotychczas, gdy musieliśmy naładować samochód na Orlen Charge, dostawaliśmy przeciętnie działającą aplikację, ładowarki, które nie zawsze chcą rozpocząć przekazywanie kilowatogodzin do akumulatora samochodu, a także niezbyt przyjemne ceny. Niestety, to się nie zmieniło, więc ładowanie auta elektrycznego na Orlenie to wciąż wątpliwa przyjemność.

Teraz jednak kierowcy elektryków mogą liczyć na dodatkowy bonus, który do niedawna był zarezerwowany tylko dla osób tankujących paliwo na stacjach polskiego koncernu energetycznego. Otóż punkty Vitay wreszcie dostaniemy także za ładowanie BEV-a.

Na ile punktów mogą liczyć właściciele elektryków? Za każdą kilowatogodzinę otrzymamy 8 punktów Vitay, które zostaną przypisane do naszej karty. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby te punkty następnie wydać na różne gadżety na stacji paliwowej.

(fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Co więcej, Orlen uruchomił specjalną promocję, która pozwala w łatwy sposób odebrać 1000 punktów Vitay. W tym celu należy dodać kartę Vitay w aplikacji Orlen Charge, a następnie rozpocząć proces ładowania na ładowarce należącej do polskiego koncernu.

Wypada wspomnieć, że akcja trwa od 12 listopada 2024 roku do 31 stycznia 2025 roku. Regulamin promocji znajdziecie tutaj.

Jak dodać kartę Vitay w aplikacji Orlen Charge?

Musimy przejść do menu o nazwie Mój profil. Następnie szukamy sekcji Karta Vitay. Teraz pozostaje wprowadzić numer karty, z której korzystamy i zapisać zmianę. Tak, to już wszystko.

Numer karty Vitay znajdziemy chociażby w aplikacji Orlen Vitay. Należy kliknąć na pozycję Twoje karty, która powinna być widoczna na ekranie głównym. W kolejnym kroku klikamy na symbol lupy z umieszczonym w środku plusem. Numer zobaczymy tuż pod kodem QR.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Jeśli nie widzicie w aplikacji do ładowania pola, które umożliwia wprowadzenie numeru karty Vitay, sprawdźcie czy macie zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji. Znajdziecie ją w Google Play (Android) i App Store (iOS).

Świetnie, że wreszcie możemy otrzymać punkty Vitay za ładowanie. Pozostaje więc trzymać kciuki, że usługa Orlen Charge wkrótce doczeka się innych poprawek, które pozwolą podnieść jej ogólną jakość.

Byłoby też miło, gdyby ceny zostały obniżone – konkurencja potrafi być odczuwalnie tańsza.